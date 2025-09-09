GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemElazığ'da şaşkına çeviren doğa olayı! Görenler hayrete düştü!
HaberlerGündem Haberleri Elazığ'da şaşkına çeviren doğa olayı! Görenler hayrete düştü!

Elazığ'da şaşkına çeviren doğa olayı! Görenler hayrete düştü!

09.09.2025 - 13:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Elazığ’ın Palu ilçesinde sonbaharın ortasında çiçek açan elma ağacı, görenleri hayrete düşürdü. İlk kez bir ağacın tamamının bu dönemde çiçek açtığını gördüğünü söyleyen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

1Elazığ'da şaşkına çeviren doğa olayı! Görenler hayrete düştü!

Elazığ'ın Palu ilçesinde dikkat çekici bir doğa olayı yaşandı. İlçe merkezine bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Ali Sert, bahçelerindeki elma ağacının sonbaharda çiçek açtığını fark etti.

2 Elazığ'da şaşkına çeviren doğa olayı! Görenler hayrete düştü!

Daha önce bazı ağaç dallarında mevsim dışı çiçeklenmeye tanık olduğunu belirten Sert, ilk kez bir ağacın tamamının bu dönemde çiçek açtığını gördüğünü ve şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

3Elazığ'da şaşkına çeviren doğa olayı! Görenler hayrete düştü!

Ali Mert, "Annem beni çağırdı, elma ağacı çiçek açmış dedi. Nasıl olur dedim. Gel gözünle gör dedi. Ben önceki ağaçlar görmüştüm ama bu ağaç komple açmış" dedi.