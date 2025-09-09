Elazığ'da şaşkına çeviren doğa olayı! Görenler hayrete düştü!
Elazığ’ın Palu ilçesinde sonbaharın ortasında çiçek açan elma ağacı, görenleri hayrete düşürdü. İlk kez bir ağacın tamamının bu dönemde çiçek açtığını gördüğünü söyleyen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.
Daha önce bazı ağaç dallarında mevsim dışı çiçeklenmeye tanık olduğunu belirten Sert, ilk kez bir ağacın tamamının bu dönemde çiçek açtığını gördüğünü ve şaşkınlık yaşadığını ifade etti.
Ali Mert, "Annem beni çağırdı, elma ağacı çiçek açmış dedi. Nasıl olur dedim. Gel gözünle gör dedi. Ben önceki ağaçlar görmüştüm ama bu ağaç komple açmış" dedi.