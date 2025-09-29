Elazığ'da örtü altı üretim başladı! İlk ürünler toplandı! Rekolte beklentisi tavan yaptı
Elazığ’da seralarda ilk salatalıklar toplandı. 22 binden fazla fide toprakla buluşurken üreticiler örtü altı tarımda verimli bir sezon bekliyor.
Fideleri özenle yetiştiren Erbek, bugün ilk hasadını gerçekleştirirken, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ve personeller hasada katıldı. Üretici Erbek, 15 dekarlık serasından yaklaşık 30 ton ürün elde etmeyi hedeflediğini söylerken, Müdür Taşkesen tüm çiftçilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu.