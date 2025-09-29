Elazığ'da örtü altı üretim başladı! İlk ürünler toplandı! Rekolte beklentisi tavan yaptı

1

Elazığ genelinde 234 serada, 445 bin 562 dekar alanda üretim yapılırken, bunun bin 177 dekarında salatalık yetiştiriliyor. Örtü altı ytiştiriciliği yapan üreticiye Fide Desteği (TAKE) Projesi kapsamında, Yurtbaşı beldesinde üretici Nahit Erbek'e 22 bin 82 adet salatalık fidesi teslim edildi.