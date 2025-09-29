GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemElazığ'da örtü altı üretim başladı! İlk ürünler toplandı! Rekolte beklentisi tavan yaptı
HaberlerGündem Haberleri Elazığ'da örtü altı üretim başladı! İlk ürünler toplandı! Rekolte beklentisi tavan yaptı

Elazığ'da örtü altı üretim başladı! İlk ürünler toplandı! Rekolte beklentisi tavan yaptı

29.09.2025 - 17:48Güncellenme Tarihi:

Elazığ’da seralarda ilk salatalıklar toplandı. 22 binden fazla fide toprakla buluşurken üreticiler örtü altı tarımda verimli bir sezon bekliyor.

1Elazığ'da örtü altı üretim başladı! İlk ürünler toplandı! Rekolte beklentisi tavan yaptı

Elazığ genelinde 234 serada, 445 bin 562 dekar alanda üretim yapılırken, bunun bin 177 dekarında salatalık yetiştiriliyor. Örtü altı ytiştiriciliği yapan üreticiye Fide Desteği (TAKE) Projesi kapsamında, Yurtbaşı beldesinde üretici Nahit Erbek'e 22 bin 82 adet salatalık fidesi teslim edildi.

2Elazığ'da örtü altı üretim başladı! İlk ürünler toplandı! Rekolte beklentisi tavan yaptı

Fideleri özenle yetiştiren Erbek, bugün ilk hasadını gerçekleştirirken, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ve personeller hasada katıldı. Üretici Erbek, 15 dekarlık serasından yaklaşık 30 ton ürün elde etmeyi hedeflediğini söylerken, Müdür Taşkesen tüm çiftçilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu.