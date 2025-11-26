Elazığ'da hasatta sona yaklaşıldı! Don verimi vurdu, fiyatlar arttı: Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor

3

Hoş köyünde üzümcülükle uğraştıklarını belirten üzüm yetiştiricisi Muhammet Sarıkamış, "Şuan hasadımız devam ediyor. Don maalesef bizim bölgemizi etkiledi. Her sene yüzde 100 ve yüzde 80 aldığımız ürünü bu sene yüzde 30’lara kadar düştü fakat kaliteden ödün vermedik. Kalitemiz bu sene daha farklı. Çok şükür Hoş köyünden 81 ile üzüm gidiyor. Onun yanında ihracat yapıyoruz. Geçen sene Romanya’ya çalıştık. Ondan önceki sene de üzümlerimizi Rusya’ya gönderdik. Üzümcülükte modernleşen tarıma bizde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kalitemize de çok önem veriyoruz. Geçen sene 100 dönüme yakın bir alanda, ortalama 200 ton üzüm alırken bu sene, ortalama 40 tona kadar düştü.