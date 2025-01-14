Elazığ'da depremzedelerin yaraları sarılıyor! Binlerce deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) afetzedeler için inşa edilen 9 bin 690 konutun bu yıl teslim edilmesi planlanıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cafer Giyik, 2020 depreminden etkilenen vatandaşlara yeni konutların tümünün teslim edildiğini, bu sarsıntının yaralarını tamamen sardıklarını, devletin tüm imkanlarını seferber ederek süratle işleri tamamladıklarını anlattı.
AA
• 14 Ocak 2025 - 12:44 • Son Güncelleme:
AA
• 14 Ocak 2025 - 12:44 • Son Güncelleme: