Elazığ'da depremzedelerin yaraları sarılıyor! Binlerce deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

Ağır hasar alan konutların büyük çoğunluğunu yıktıklarını anlatan Giyik, şunları kaydetti:"Yıkımla ilgili de sadece mahkemelere intikal eden hasar durumunun değişmesini talep eden vatandaşlarımız, binalarıyla ilgili süreçler devam ettiğinden beklemeye alındı. Bunlar da sonuçlandıktan sonra yıkımları süratle tamamlayıp, bu süreçleri bitirmeyi hedefliyoruz.