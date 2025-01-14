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Elazığ'da depremzedelerin yaraları sarılıyor! Binlerce deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) afetzedeler için inşa edilen 9 bin 690 konutun bu yıl teslim edilmesi planlanıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cafer Giyik, 2020 depreminden etkilenen vatandaşlara yeni konutların tümünün teslim edildiğini, bu sarsıntının yaralarını tamamen sardıklarını, devletin tüm imkanlarını seferber ederek süratle işleri tamamladıklarını anlattı.

AA
• 14 Ocak 2025 - 12:44 • Son Güncelleme:
AA
• 14 Ocak 2025 - 12:44 • Son Güncelleme:
1Elazığda depremzedelerin yaraları sarılıyor Binlerce deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

2Elazığda depremzedelerin yaraları sarılıyor Binlerce deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

Kentte ağır hasar gören 10 bin 757 binadan yüzde 94'ünün yıkımı gerçekleştirildi, yapımı tamamlanan 3 bin 688 konut hak sahiplerine teslim edildi, 9 bin 690 konutun inşası sürüyor. Konutlar, kent merkezi ve ilçelerde etaplar halinde yükseliyor.

3Elazığda depremzedelerin yaraları sarılıyor Binlerce deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cafer Giyik, AA muhabirine, Elazığ'ın büyük yara aldığı 2020'deki depremin izlerini silmeye çalışırken, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiğini söyledi.

4Elazığda depremzedelerin yaraları sarılıyor Binlerce deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

Giyik, 2020 depreminden etkilenen vatandaşlara yeni konutların tümünün teslim edildiğini, bu sarsıntının yaralarını tamamen sardıklarını, devletin tüm imkanlarını seferber ederek süratle işleri tamamladıklarını anlattı.

5Elazığda depremzedelerin yaraları sarılıyor Binlerce deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

Kentte 6 Şubat depremlerinde ise merkez ve ilçelerde 19 bin 743 bağımsız bölümün ağır hasar aldığını belirten Giyik, buradan 13 bin 55 vatandaşın hak sahibi olduğunu, bu kapsamda hızlı şekilde yeni konutların yapımına başladıklarını bildirdi.

6Elazığda depremzedelerin yaraları sarılıyor Binlerce deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

Ağır hasar alan konutların büyük çoğunluğunu yıktıklarını anlatan Giyik, şunları kaydetti:"Yıkımla ilgili de sadece mahkemelere intikal eden hasar durumunun değişmesini talep eden vatandaşlarımız, binalarıyla ilgili süreçler devam ettiğinden beklemeye alındı. Bunlar da sonuçlandıktan sonra yıkımları süratle tamamlayıp, bu süreçleri bitirmeyi hedefliyoruz.

7Elazığda depremzedelerin yaraları sarılıyor Binlerce deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

​​​​​​​Elazığ'ın yapı stoku büyük oranda değişti. Yapılan konutlar, sosyal donatıları, yolları, eğitim alanları, tesisleri, ibadethaneleri ve sağlık tesisleriyle tam donanımlı yapılar olarak inşa ediliyor.

8Elazığda depremzedelerin yaraları sarılıyor Binlerce deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

Çoğunlukla 3+1, zemin artı 4 kat şeklinde deprem yönetmeliğine uygun şekilde sağlam ve dayanıklı yapılar. 2025 sonuna kadar bütün hak sahiplerine konut vermeyi hedefliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz."