Elazığ'da bir turnuvadan daha fazlası var! İlkokullar arası büyük ilgi gördü

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Yunus Çelik ise "Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü OTİS Projesi kapsamında bu projenin alt başlıklarından olan kültür, sanat ve spor dostluğu okul başlığı altında öğretmenlerimizle birlikte ne tür çalışmalar yürütebiliriz diye toplantı yaptık. Bunun sonucunda Vedat Demirtaş öğretmenimiz, bölgemizde bulunan ilkokullar arası futbol turnuvası yapabileceğimizi belirtti. Biz de okul müdürlerimizle bir araya geldik ve turnuva şartnamesini oluşturduk. Değerli müdürlerimiz sağ olsunlar katkıda bulundular. Fatih Mehmet İlkokulu, Yıldız Bağları İlkokulu ve Cemal Gürsel İlkokulu ile birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız, sporun birleştirici gücünden faydalanarak öğrencilerimiz, ailelerimiz ve öğretmenlerimiz arasında dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı kültürünü geliştirmek. Görüldüğü üzere katılım çok yüksek ve amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum" diye konuştu.