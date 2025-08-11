GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemElazığ kışı bununla geçiriyor: Kofik biberler asılmaya başladı
HaberlerGündem Haberleri Elazığ kışı bununla geçiriyor: Kofik biberler asılmaya başladı

Elazığ kışı bununla geçiriyor: Kofik biberler asılmaya başladı

11.08.2025 - 10:47Güncellenme Tarihi:

Elazığ'ın geleneksel lezzetlerinden olan ve halk arasında "kofik" olarak tabir edilen kurutmalık biberler, asılmaya başladı.

1Elazığ kışı bununla geçiriyor: Kofik biberler asılmaya başladı

Elazığ'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte kış hazırlıkları hız kazandı. Kentin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kurutmalık biber, halk arasında bilinen adıyla "kofik", evlerin önünde ve bahçelerde asılmaya başladı.

2Elazığ kışı bununla geçiriyor: Kofik biberler asılmaya başladı

Palu'nun Gökdere Köyü'nde akrabalarını ziyaret eden İbrahim Polat, yaz boyunca biberlerin kurutulduğunu, kışın ise tüketildiğini kaydetti.

3Elazığ kışı bununla geçiriyor: Kofik biberler asılmaya başladı

Köyüne gelen İbrahim Polat, "Biz şehirde oturuyoruz ama Elazığ'da herkesin köyünde birileri hep vardır. Bizim de annemiz, babamız sağ olsunlar yaz aylarında biberleri kuruturlar."

4Elazığ kışı bununla geçiriyor: Kofik biberler asılmaya başladı

"Biz de kış boyu onları yeriz. Elazığ'ın meşhur kofiği, bizim de en sevdiğimiz yemeklerden biridir. Şu an artık biberlerin yeni yeni olduğu ve artık asmaya geldiği dönemler."

5Elazığ kışı bununla geçiriyor: Kofik biberler asılmaya başladı

"Bunlar bir süre bekliyor ve kofik haline geliyor. Kış boyunca da Elazığ bunu tüketiyor" dedi.

6Elazığ kışı bununla geçiriyor: Kofik biberler asılmaya başladı