Eken resmen servet kazanıyor! Dünyada daha değerlisi yok, kilosu 600 bin TL'den kapış kapış gidiyor

3

Safran bitkisinin ağustos ayının sonlarına doğru ekiminin yapıldığını belirten Yılmaz, “Havalar soğudu yağmuru da almaya başladık. Kasım ayının 15’ine kadar safran çiçeği toplarız. Dikimden 45-50 gün sonra çiçeklenmeye başlıyor. Bu tamamen havanın yağmur alması ve soğuklaşması ile alakalı bir durum. Hava sıcaklığı 13-15 dereceye kadar düştüğünde safran çiçeklenmeye başlıyor. Biz de bu hava sıcaklığını bir haftadır yakaladık. Bundan sonra bir ay gibi çiçeklenme devam eder. Safranın en büyük özelliğinin hücre yenileyici olmasıdır. Depresif rahatsızlıklarda çok kullanılıyor.