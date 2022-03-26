Ehliyetlerde yeni dönem! Geçersiz sayılacak, 5 yıl kararı, son tarih...
Ehliyetler ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ehliyet yenileme işleminde son tarih 31 Aralık 2022. Bu tarihe kadar yenilenmeyen ehliyet geçersiz olacak. Ayrıca süresinde işlem yapmadığınızda idari para cezası uygulanacak. Öte yandan Nüfus cüzdanlarının yenilenmesiyle ilgili verilen bir süre yok. Ancak yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl. Sürenin ne zaman dolacağı da kimliğin üzerinde yazıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Nüfus cüzdanı yenileme işlemi de nüfus müdürlükleri üzerinden aynı aşamalarla yürütülüyor. 1-2 gün içinde yenisi elinizde oluyor. Kimlik yenilemek için 37.5 lira, çipli kimlik kaybedilmişse 75 lira ödeniyor. İşte ehliyet yenileme ile ilgili adımlar...
İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Buna göre eski ehliyete sahip vatandaşların artık yeni çipli ehliyete geçmesi gerekiyor. Bu konuda tanınan süre ise 31 Aralık 2022 tarihinde doluyor. İçişleri Bakanlığı ehliyet yenileme işlemleri ile ilgili bir bilgilendirme yayımladı.Yapılan açıklamada son tarihin 31 Aralık olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Bu tarihe kadar yenilenmeyen ehliyetlerin geçersiz sayılacağı da vurgulandı. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesinde sona yaklaşılıyor. Sürücü belgesini değiştirmeyen kişiler için son tarih 31 Aralık. Bu süre içinde sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerine giderek sürücü belgelerini yenileyebiliyor.
EHLİYET YENİLENMEYENLER GEÇERSİZ OLACAK
Eski tip sürücü belgesi olan vatandaşlar 31 Aralık 2022 tarihine kadar sürücü belgelerini yenilemeleri durumunda değerli kâğıt bedeli 13 TL ve vakıf payı bedeli 2 TL; toplamda 15 TL ödeme yaparak yeni tip sürücü belgesine sahip olabiliyorlar. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanununun 39/3 maddesi gereği "Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak " fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır.
EHLİYET DEĞİŞİM ÜCRETİ NE KADAR?
31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuran kişiler bu tarihe kadar geçerli olan 13 TL olan değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile toplamda 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kâğıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabileceklerdir.
SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler Alo 199 Çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da nvi.gov.tr den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyorlar. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor. Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabiliyorlar.Eski sürücü belgesini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen kişiler, başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları önem arz ediyor.
YENİ EHLİYET İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacak kişiler eski tip sürücü belgelerini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.13 TL olan değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile birlikte toplamda 15 TL olan başvuru ücretini, sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler başvurudan önce olan değerli kâğıt bedelini vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir. (Vakıf payı olan 2 TL vergi dairelerinden ve ya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmemektedir)Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler yetkili sağlık kuruluşlarına giderek sürücü olur raporu almalıdır. Alınan sağlık raporları 2 sene geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilirler.Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapılacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekmektedir. Sistemde adresi bulunan kişiler teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebilirler.Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacak kişiler son altı ay içerisinde biometrik fotoğraf çektirmiş olmalıdır.
YENİ EHLİYET İÇİN VATANDAŞLAR MESAJLA UYARILIYOR
Süre giderek daralırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarılar geliyor. Uyarıda, "Ülkemizde 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31.12.2022 tarihi itibariyle sona erecektir. Eski tip sürücü belgesi sahibi vatandaşlarımızın belirtilen süre içerisinde http://randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da Alo199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak, belgelerini yenilemek üzere Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." deniliyor.
2022 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.
2.5 MİLYONU EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRİLDİ
Türkiye’de 32 milyon civarında ehliyet var ve yaklaşık 18 milyonu yeni tip sürücü belgesine dönüştürüldü. Yine bakanlığın 21 Eylül 2020’de devreye aldığı bir başka yenilik de ehliyetin kimlik kartına entegre edilmesi uygulaması. Kimlik kartına yüklenen sürücü belgesi sayısı ise 2 milyon 545 bini buldu. İşte ehliyeti yenilemek için yapmanız gerekenler...
KAYIP VEYA ÇALINTI HALİNDE
Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor. Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor.Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.
BU ADIMLARI TAKİP EDİN: RANDEVU ALIN
İlk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 çağrı merkezinden veya ‘randevu.nvi.gov.tr’ internet adresi üzerinden randevu almanız gerekiyor. Randevusuz işlem yapılmıyor. Eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmelisiniz. Sistem, iptalden sonra aynı gün içinde yeniden randevu vermiyor.
DEĞİŞİM PARASI
Randevunuzu aldınız. 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.BAŞVURUNUZU YAPINGerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz.
GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı, eski sürücü belgesi, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor.Ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir), ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu. Sağlık raporunuzu temin etmenizden tibaren, iki yıl içinde ehliyeti almanız ya da yenilemeniz gerekiyor.
NE ZAMAN TESLİM?
Yeni ehliyetiniz başvurunuzun ardından 1 hafta içinde adresinizde oluyor.Yeni ehliyetiniz size ulaşana kadar talep etmeniz halinde nüfus müdürlüğü tarafından ‘geçici sürücü belgesi’ veriliyor.
GEÇİCİ BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Geçici belgenin geçerlilik süresi ise 15 gün. Eğer araç kullanacaksanız geçici sürücü belgesini almayı unutmayın.
KİMLİKTE ‘10 YIL’A DİKKAT!
Nüfus cüzdanlarının yenilenmesiyle ilgili verilen bir süre yok. Ancak yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl. Sürenin ne zaman dolacağı da kimliğin üzerinde yazıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Nüfus cüzdanı yenileme işlemi de nüfus müdürlükleri üzerinden aynı aşamalarla yürütülüyor. 1-2 gün içinde yenisi elinizde oluyor. Kimlik yenilemek için 37.5 lira, çipli kimlik kaybedilmişse 75 lira ödeniyor.
İKİ İŞLEV TEK KART
Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartlarına entegre edilmesiyle vatandaşların, yanlarında ayrıca ehliyet bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Eski tip kimlik ve ehliyetlerde bu uygulama yapılamıyor. ‘İki işlev tek kart’ sistemi için hem ehliyetin hem de kimlik kartının çipli olması gerekiyor. Yine önce randevu alınıyor. Herhangi bir nüfus dairesine giderek başvuru yapılıyor. Ehliyetin nüfus cüzdanına entegrasyonu ücretsiz olarak 1 dakikada gerçekleştiriliyor. Kartınız 1 gün içinde evinize ulaştırılıyor. Bu uygulamayla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor.
Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler yetkili sağlık kuruluşlarına giderek sürücü olur raporu almalıdır. Alınan sağlık raporları 2 sene geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilirler.