Ehliyetlerde yeni dönem! Geçersiz sayılacak, 5 yıl kararı, son tarih...

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Buna göre eski ehliyete sahip vatandaşların artık yeni çipli ehliyete geçmesi gerekiyor. Bu konuda tanınan süre ise 31 Aralık 2022 tarihinde doluyor. İçişleri Bakanlığı ehliyet yenileme işlemleri ile ilgili bir bilgilendirme yayımladı.Yapılan açıklamada son tarihin 31 Aralık olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Bu tarihe kadar yenilenmeyen ehliyetlerin geçersiz sayılacağı da vurgulandı. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesinde sona yaklaşılıyor. Sürücü belgesini değiştirmeyen kişiler için son tarih 31 Aralık. Bu süre içinde sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerine giderek sürücü belgelerini yenileyebiliyor.