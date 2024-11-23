Eğitim aşkı engel tanımadı: 17 yıl önce gözlerini kaybeden öğretmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

“Görme engellinin en önemli meselelerinden biri kendini anlatmasıdır. Karşıdaki kişiyi biz yargılamıyoruz. Çünkü daha önce sokakta böyle bir durumla karşılaşmamış olabilir, aynı ortamda çalışmamış olabilir. Öğrenciler de aynı şaşkınlığı yaşadı. İlk başlarda ‘nasıl yapacak acaba’ gibi şaşkınlıkları vardı. Çünkü diğer öğretmenlerden farklı bir durumu olan bir öğretmen vardı karşılarında. Ben hep ilk derslerde gittiğim sınıflara ilk defa giriyorsam önce bir görme engelli olarak neyi ne kadar yapabildiğimi ve yapamadığımı anlatıyorum. Nasıl ders işleyeceğimi, o süreci tüm detaylarıyla öğrencilerime aktarıyorum. Mesela parmak kaldıranları bana bir öğrenci söylüyor. Onları görevlendiriyorum ve onların da hoşlarına gidiyor. Biri tahtayı açıyor, birlikte çalışmalar yapıyoruz. Birlikte sorumluluklar alarak yapıyoruz. Görmek ya da görmemeniz önemli değil. Öğrenciler sizin bilginiz ve birikiminiz varsa öğretmen kimliği ile o sınıftaysanız sizi kabul ediyor. Burada görme ya da görmeme meselesi değil. Görüp de sınıfa hakim olamayan öğretmenlerle de karşılaşabiliriz. Buradaki temel mesele sizin mesleğinizi ne kadar önemsediğiniz, o sınıfa bilginizi ne kadar aktarabildiğinizdir. Diğer türlü öğrenci zaten sizi kabul etmiyorsa bilginizin olup olmadığını, orada zaten sorunlar çıkmaya başlıyor. Bizim en önemli temel meselemiz, görme engelimiz dışında bilgimizi ve birikimimizi sınıfa aktarabilmektir.”