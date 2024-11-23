Eğitim aşkı engel tanımadı: 17 yıl önce gözlerini kaybeden öğretmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor
Samsun'da 17 yıl önce hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü bitirip 1,5 yıl önce mesleğe başlayan Ahmet Tayfur Arslan (37), öğrencilerini geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Arslan, “İlk defa bir sınıfa giriyorsam önce bir görme engelli olarak neyi ne kadar yapabildiğimi, yapamadığımı anlatıyorum. Nasıl ders işleyeceğimi, o süreci tüm detaylarıyla öğrencilerime aktarıyorum. Görmek ya da görmemeniz değil, önemli olan öğrenciler sizin bilginiz ve birikiminiz varsa öğretmen kimliği ile o sınıftaysanız sizi kabul ediyor” dedi.
Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)
• 23 Kasım 2024 - 12:39 • Son Güncelleme:
Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)
• 23 Kasım 2024 - 12:39 • Son Güncelleme: