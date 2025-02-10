Ege'nin vazgeçilmezi: Kuyucak'taki deve güreşlerini 15 bin kişi izledi

"Vatandaşlarımız aileleriyle gelip festivalimize ortak oluyorlar"

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nden 180 pehlivan devenin güreşlere katıldığını ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca; "Öncelikle 3 gün önce şehit olan Binbaşımız Murat Kemal Yetişen’e Allah’tan rahmet diliyorum. Güreş komitemizin aldığı karar gereği güreş boyunca davul ve zurna çalınması yasaklandı. Kuyucak’ta hava güreş için çok güzel. Deve güreşi yapılmasına imkan sağlıyor. Vatandaşlarımız aileleriyle alana gelip festivalimize ortak oluyorlar ve çok mutlular. Yoğun bir ilgi var. Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden gelen 180 şampiyon deve festivalimizi onurlandırdı. Bütün vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.