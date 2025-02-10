Ege'nin vazgeçilmezi: Kuyucak'taki deve güreşlerini 15 bin kişi izledi

Yoğun katılımla gerçekleşti
Kuyucak Belediye Başkanı ev sahipliğindeki deve güreşi festivaline CHP Aydın Milletvekilleri, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ile CHP’li il ve ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve yaklaşık 15 bin vatandaş katıldı.