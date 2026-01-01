Efsanelere konu olan mağarada görülmemiş durum! Artık demir para yerine kağıt para atılıyor

6

Bu bölgede İnsuyu Mağarası bulunuyor ve mağara içine bırakılan çift, uzun zaman burada kalıyor. Göldeki suyu içerek yaşamlarını devam ettiren çiftin arasında, yeniden yakınlık başlıyor. Bu iki genç birbirlerine o kadar çok aşık oluyor ki gördükleri ışığı takip edip mağaranın dışına çıkıyor. O günden bugünlere kadar bu mağaranın içinden ve dış kısmındaki çeşmeden su içen çiftler, nişanlıların, uzun zaman mutlu ve mesut yaşadıkları rivayeti günden güne anlatılıyor.