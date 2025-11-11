Edirne'de ücretsiz hizmet veren tesis kuruldu! İlçe halkı para harcamıyor

2

Belediye binası yanında kurulan modern makine yalnızca pirinç soyma işlemi yapmakla kalmıyor, pirinci kalitesine göre uzun, kısa ve kırık taneler olarak ayırabiliyor. Ayrıca tesisin diğer bölümleri mısır ve buğdayı un haline getirme kapasitesine de sahip. Böylece belde halkı birçok ihtiyacına tek merkezden çözüm bulabiliyor.