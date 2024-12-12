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GündemEdirne'de 31 kilometrelik kuyruk! Resmen patlama yaşanıyor, isyan ettiler
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Edirne'de 31 kilometrelik kuyruk! Resmen patlama yaşanıyor, isyan ettiler

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar yaklaşık 31 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

AA
• 12 Aralık 2024 - 16:57 • Son Güncelleme:
AA
• 12 Aralık 2024 - 16:57 • Son Güncelleme:
1Edirnede 31 kilometrelik kuyruk Resmen patlama yaşanıyor, isyan ettiler

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

2Edirnede 31 kilometrelik kuyruk Resmen patlama yaşanıyor, isyan ettiler

Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

3Edirnede 31 kilometrelik kuyruk Resmen patlama yaşanıyor, isyan ettiler

İzmir'den Macaristan'a yük taşıyan tır şoförü Yüksel Atakan, AA muhabirine tır sırasının her geçen süre arttığını söyledi.

4Edirnede 31 kilometrelik kuyruk Resmen patlama yaşanıyor, isyan ettiler

Dün öğlenden bu yana kuyrukta beklediğini belirten Atakan, "Bugün de geçebileceğimi tahmin etmiyorum. Kuyrukta su yok, ekmek yok, tuvalet yok, ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz." dedi.

5Edirnede 31 kilometrelik kuyruk Resmen patlama yaşanıyor, isyan ettiler

Aynı güzergaha yük taşıyan tır şoförü Mustafa Kıyak ise kuyrukta ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için şoförlerin zorlandığını kaydetti.

6Edirnede 31 kilometrelik kuyruk Resmen patlama yaşanıyor, isyan ettiler

Uzayan kuyrukta 1000'in üzerinde tır sürücüsü sıranın kendisine gelmesini beklemeye devam ediyor.