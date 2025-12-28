Edineli kadın muhtar mahallede istihdam yarattı! 120 kadına ek gelir kapısı açtı

5

Aynı sokakta yaşayan ve birbirini tanımayan kadınlar bu atölyede yan yana oturuyorlar, sohbet ediyorlar, birbiriyle dertleşiyorlar. Ve burada komşuluk ilişkileri de ciddi anlamda tekrardan pekişmiş oluyor. Mahalle olmanın anlamını güçlendiriyor. Kadının hayata katılıyor olması bizlere de büyük bir mutluluk katıyor. Hem kadın güçlendikçe ailesi güçleniyor. Aile güçlendiğinde de mahallemiz huzurlu ve mutlu oluyor. Onların huzurlu ve mutlu olması bizleri de gerçekten çok gururlandırıyor. Biz mahallemizde bu dayanışmayı birlikte büyütüyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Dayanışma ruhu, mahalle kültürü, mahallenin her türlü derdinin bir arada bulunduğu ve onların daha kısa sürede çözülüyor olması bizlere gerçekten büyük bir mutluluk ve huzur veriyor" diye konuştu.