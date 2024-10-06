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Eczanede 92 TL, Telegram'da 3000 TL! Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar sanal borsada!

İnternetten satışı yapılan ürünler arasında uyuşturucu etkili kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar da var. Bunların fiyatı eczanede 92 TL'yken Telegram'da 3000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

• 06 Ekim 2024 - 07:49 • Son Güncelleme:
• 06 Ekim 2024 - 07:49 • Son Güncelleme:
1Eczanede 92 TL, Telegramda 3000 TL Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar sanal borsada

İnternette yasal olmamasına rağmen birçok ürün ve eşyanın satışları çok rahat bir şekilde devam ediyor. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre Uyuşturucu etkili olan ancak isimlerini yazamadığımız kırımızı ya da yeşil reçeteli ilaçlara ulaşmak hiç de zor değil. “Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar” adıyla açılan Telegram grubunda yüzlerce alıcı ve satıcının olduğunu belirten Yılmaz, şöyle aktardı:

2Eczanede 92 TL, Telegramda 3000 TL Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar sanal borsada



Biz de bu gruba girdik ve gruba girdiğinizde size şöyle bir mesaj iletiyorlar: “Merhaba Çiğdem, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar topluğuna hoş geldin. Sabitlenmiş oku.”

Gruba sabitledikleri mesajda da şu ifadelere yer verildi: “Herhangi bir kâr amacı gütmez veya alım ve satımlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Herkese iyi eğlenceler. Alım satımlarda doğacak olan riskler size aittir, her işlemi bunu göz önüne alarak gerçekleştirin.”

Yüzlerce kişinin olduğu gruba girdikten sonra şöyle bir mesaj yazdık:

“Merhaba elinde l...ca olan var mı? İstanbul’dayım” bu mesajın ardından özelden bir kullanıcı yanıt verdi. Telegram’daki “K..” adlı kullanıcı ile aramızda geçen mesajlaşma şu şekilde;

3Eczanede 92 TL, Telegramda 3000 TL Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar sanal borsada



'KUTUSU 3000 TL'

K: X.. x var

Muhabir: Merhaba ne kadar elinizde?

K: Sana ne kadar lazım?

Muhabir: Ne kadar varsa, bir de fiyat öğrenebilir miyim?

K: 2 kutu var şu an. Kutusu 3000 TL.

Muhabir: Nereden alabilirim?

K: İstanbul’un neresindesiniz?

Muhabir: Avcılar’dayım.

K: İstiyorsan elimde bir kutu daha var. Normalde 50 adet oluyor içinde ama 2 adet eksik, 48 tane var. Onu da 2.5 TL’ye veririm.

'POLİS AMCA ÇIKMAYASIN'

Muhabir: Siz neredesiniz? Sahte falan değil mi?

K: Yok bro sahte falan değil de?

Muhabir: Bir arkadaşımın başına gelmişti.

K: Tanışıklığımız yok, polis amca falan çıkmayasın

Muhabir: Korkutma beni ne polis amcası. Kırk yılda bir kendimiz alalım dedik. Daha ilk dakikada ‘Polis’ dedin.

K: Metrobüse yakın mısın?

Muhabir: Yakınım ama bugün işten geç çıkacağım.

K: Kaç gibi?

Muhabir: Yarın sabah ya da yarın akşam olur mu? Geç çıkınca direkt eve bırakıyorlar, inemem ama yarın alırım uygunsa 3 kutuyu, parayı da elden veririm.

K: Tamam bro, yarın haberleşiriz o zaman, yarın kaçta çıkıyorsun işte?

Muhabir: 18.00’da en geç 19.00 metrobüste olurum. Yarına kadar satma kimseye.

K: Tamamdır, gün içinde haberleşiriz tekrar.

Muhabir: Tamamdır, görüşürüz.

4Eczanede 92 TL, Telegramda 3000 TL Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar sanal borsada

Gruptaki yazışmalarda dolandırılanların da olduğunu gördük. Bir kullanıcı gruptaki yöneticiyi etiketleyip, “Ağabey bu ... kişi beni dolandırdı. Yazıyorum her yerde ölümüne yazacağım. X…x yolladım karşılığında c…a yollayacaktı direkt ghost oldu.”

5Eczanede 92 TL, Telegramda 3000 TL Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar sanal borsada



İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan’a satıcıyla yaptığımız pazarlığı aktardık ve şunları dedi:

“Bu söylediğiniz şeyler korkunç ve sıkıntılı. Bu ilaçların sahte olma ihtimali var ya da yasa dışı bir şekilde bu insanlara dağıtılmış. Sahte de olsa gerçek de olsa bu tip ilaçların bu gibi yerlerde satılması ve kullanılması büyük sıkıntı yaratır." dedi.

6Eczanede 92 TL, Telegramda 3000 TL Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar sanal borsada

Yeşil reçeteliler genellikle psikiyatrik veya epileptik hastalarda veya özel ağrılı hastalıklarda, kırmızı reçeteliler ise kanser veya çok şiddetli hastalıklarda ve yine bazı psikiyatrik hastalarda kullanılabilir.