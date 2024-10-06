Eczanede 92 TL, Telegram'da 3000 TL! Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar sanal borsada!





'KUTUSU 3000 TL'



K: X.. x var



Muhabir: Merhaba ne kadar elinizde?



K: Sana ne kadar lazım?



Muhabir: Ne kadar varsa, bir de fiyat öğrenebilir miyim?



K: 2 kutu var şu an. Kutusu 3000 TL.



Muhabir: Nereden alabilirim?



K: İstanbul’un neresindesiniz?



Muhabir: Avcılar’dayım.



K: İstiyorsan elimde bir kutu daha var. Normalde 50 adet oluyor içinde ama 2 adet eksik, 48 tane var. Onu da 2.5 TL’ye veririm.



'POLİS AMCA ÇIKMAYASIN'



Muhabir: Siz neredesiniz? Sahte falan değil mi?



K: Yok bro sahte falan değil de?



Muhabir: Bir arkadaşımın başına gelmişti.



K: Tanışıklığımız yok, polis amca falan çıkmayasın



Muhabir: Korkutma beni ne polis amcası. Kırk yılda bir kendimiz alalım dedik. Daha ilk dakikada ‘Polis’ dedin.



K: Metrobüse yakın mısın?



Muhabir: Yakınım ama bugün işten geç çıkacağım.



K: Kaç gibi?



Muhabir: Yarın sabah ya da yarın akşam olur mu? Geç çıkınca direkt eve bırakıyorlar, inemem ama yarın alırım uygunsa 3 kutuyu, parayı da elden veririm.



K: Tamam bro, yarın haberleşiriz o zaman, yarın kaçta çıkıyorsun işte?



Muhabir: 18.00’da en geç 19.00 metrobüste olurum. Yarına kadar satma kimseye.



K: Tamamdır, gün içinde haberleşiriz tekrar.



Muhabir: Tamamdır, görüşürüz.