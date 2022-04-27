• 27 Nisan 2022 - 17:43 • Son Güncelleme:
Ece Ronay'dan 'Rihanna özentisi' yorumuna olay sütyen yanıtı!
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğine dair iddialarla gündeme bomba gibi düşen Ece Ronay cesur hamilelik pozlarını paylaştı. Ece Ronay son dönemde iddialı hamilelik tarzıyla gündeme gelen Rihanna'ya özenmekle suçlanınca öyle bir yanıt verdi ki...
• 27 Nisan 2022 - 17:43 • Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil ile klip çekimi yapan ve ardından ünlü komedyenin mesajlarını ifşa eden Ece Ronay kısa süre sonra sevgilisinden hamile kalınca imam nikahı yaparak gündeme gelmişti. Ece Ronay karnı burnunda pozlarıyla dikkat çekiyor.
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Genç fenomen son dönemde cesur hamilelik tarzıyla gündeme gelen Rihanna'nın tarzına benzer giyinerek pozlar verdi. İddialı pozlarını paylaşan Ece Ronay'a bir takipçisi "Rihanna özentisi" dedi.