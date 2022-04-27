Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinEce Ronay'dan 'Rihanna özentisi' yorumuna olay sütyen yanıtı!
HaberlerMagazin Haberleri Ece Ronay'dan 'Rihanna özentisi' yorumuna olay sütyen yanıtı!
• 27 Nisan 2022 - 17:43 • Son Güncelleme:

Ece Ronay'dan 'Rihanna özentisi' yorumuna olay sütyen yanıtı!

Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğine dair iddialarla gündeme bomba gibi düşen Ece Ronay cesur hamilelik pozlarını paylaştı. Ece Ronay son dönemde iddialı hamilelik tarzıyla gündeme gelen Rihanna'ya özenmekle suçlanınca öyle bir yanıt verdi ki...

• 27 Nisan 2022 - 17:43 • Son Güncelleme:
1Ece Ronaydan Rihanna özentisi yorumuna olay sütyen yanıtı
ABONE OL

Mehmet Ali Erbil ile klip çekimi yapan ve ardından ünlü komedyenin mesajlarını ifşa eden Ece Ronay kısa süre sonra sevgilisinden hamile kalınca imam nikahı yaparak gündeme gelmişti. Ece Ronay karnı burnunda pozlarıyla dikkat çekiyor.

2Ece Ronaydan Rihanna özentisi yorumuna olay sütyen yanıtı

Genç fenomen son dönemde cesur hamilelik tarzıyla gündeme gelen Rihanna'nın tarzına benzer giyinerek pozlar verdi. İddialı pozlarını paylaşan Ece Ronay'a bir takipçisi "Rihanna özentisi" dedi.

3Ece Ronaydan Rihanna özentisi yorumuna olay sütyen yanıtı

Ece Ronay ise bu yoruma sessiz kalmadı.

4Ece Ronaydan Rihanna özentisi yorumuna olay sütyen yanıtı

Ece Ronay takipçisinin bu yorumuna "Evet yakında sütyenle gezeceğim patla" yanıtını verince gündem oldu.

5Ece Ronaydan Rihanna özentisi yorumuna olay sütyen yanıtı
6Ece Ronaydan Rihanna özentisi yorumuna olay sütyen yanıtı
7Ece Ronaydan Rihanna özentisi yorumuna olay sütyen yanıtı

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Pınar Altuğ'dan takipçisini şoke eden yanıt!

Pınar Altuğ'dan takipçisini şoke eden yanıt!

Ece Ronay'dan 'Rihanna özentisi' yorumuna olay sütyen yanıtı!

Ece Ronay'dan 'Rihanna özentisi' yorumuna olay sütyen yanıtı!

Ünlü Rapçi Beta son yolculuğuna uğurlandı! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu...

Ünlü Rapçi Beta son yolculuğuna uğurlandı! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu...

Özcan Deniz'den 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'a evlilik teklifi!

Özcan Deniz'den 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'a evlilik teklifi!