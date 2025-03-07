Ece Gürel'in ölümü sonrası nasıl kaybolduğu ortaya çıktı! 'Bu büyük bir hata' deyip acı detayı açıkladı

ÖLÜM RİSKİ ÇOK YÜKSEKTİ

Üstünde montu yoksa ve sıcaklık eksi derecelere düşmüşse ne olacağı kişiden kişiye değişir ama ıslaklık, rüzgar gibi durumlara göre ölüm riski çok yüksektir. Bir insan susuz 3 gün kadar yemeksiz 1 hafta kadar yaşayabilir ama bu çok değişkendir. Hem kişiye göre hem de ortama göre farklılık gösterebilir. Bir insan ne kadar yürür? Ben 24 saat yürüyebilirim. Ama bu kişinin kondisyonu ve çevre koşullarına göre çok değişebilir.”