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Ece Gürel'in ölümü sonrası nasıl kaybolduğu ortaya çıktı! 'Bu büyük bir hata' deyip acı detayı açıkladı

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Gürel'in babası uzun süre hastane önünde gözyaşı dökerek bekledi. Acı haber sonrası kritik detaylar ortaya çıktı. Uzman isim 'bu büyük bir hata' deyip Gürel'in nasıl kaybolduğunu açıkladı. İşte detaylar...

DHA/İHA
• 07 Mart 2025 - 10:03 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 07 Mart 2025 - 10:03 • Son Güncelleme:
1Ece Gürelin ölümü sonrası nasıl kaybolduğu ortaya çıktı Bu büyük bir hata deyip acı detayı açıkladı

Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra, dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı olarak bulundu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen 36 yaşındaki peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

2Ece Gürelin ölümü sonrası nasıl kaybolduğu ortaya çıktı Bu büyük bir hata deyip acı detayı açıkladı

Gürel'in, tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi durduğu belirlenirken, doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldü. Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

3Ece Gürelin ölümü sonrası nasıl kaybolduğu ortaya çıktı Bu büyük bir hata deyip acı detayı açıkladı

Gürel'in Dondurucu soğukta montu olmadan, aç-susuz hayatta kalması mucize olarak görülürken, ormanda nasıl yönünü kaybettiği ise merak konusu oldu.

4Ece Gürelin ölümü sonrası nasıl kaybolduğu ortaya çıktı Bu büyük bir hata deyip acı detayı açıkladı

Doğa Rehberi Faik Kayhan, Ece’nin nasıl kaybolmuş olabileceğini Hürriyet’e anlattı. İşte Kayhan’ın ormana gidecek herkese rehber niteliğindeki açıklamaları:

5Ece Gürelin ölümü sonrası nasıl kaybolduğu ortaya çıktı Bu büyük bir hata deyip acı detayı açıkladı

“Belgrad Ormanı çok büyük bir alan, kaybolmak mümkün. Ağaçların arasında yönünüzü kaybedebilirsiniz. Çünkü her yer, her ağaç birbirine benzer. Yönünüzü bulamaz hale gelebilirsiniz. Ece Gürel peyzaj mimarı, ağaçların türlerini bilebilir ama bu kaybolmasına engel değil. Eğer bir kişi ormanı çok iyi bilmiyorsa orman onu yutar, kaybolur gider.

6ÇEMBERLER ÇİZİP DURMUŞ

ÇEMBERLER ÇİZİP DURMUŞ

Ece Gürel’in hatası, yürüyüşe gittiği ormanı tanımaması. Kaybolduğunu anladığında hep aynı yöne yürümeliydi. Yön tayin edemediği için geniş çemberler çizerek yürüdüğü anlaşılıyor. Bu büyük bir hata. Dereleri takip etseydi göletlere rastlardı. Göletlerin çevresinde yol veya patika olur. Hep kuzeye yürüseydi 3’üncü köprünün otoyoluna rastlardı. Şehir merkezine bu kadar yakın bile olsa çok deneyimli olmadığından, doğada tek başına yürümesi pek çok risk barındırıyordu. Öncelikle bunu yapmaması gerekiyordu.

7ÖLÜM RİSKİ ÇOK YÜKSEKTİ

ÖLÜM RİSKİ ÇOK YÜKSEKTİ

Üstünde montu yoksa ve sıcaklık eksi derecelere düşmüşse ne olacağı kişiden kişiye değişir ama ıslaklık, rüzgar gibi durumlara göre ölüm riski çok yüksektir. Bir insan susuz 3 gün kadar yemeksiz 1 hafta kadar yaşayabilir ama bu çok değişkendir. Hem kişiye göre hem de ortama göre farklılık gösterebilir. Bir insan ne kadar yürür? Ben 24 saat yürüyebilirim. Ama bu kişinin kondisyonu ve çevre koşullarına göre çok değişebilir.”

8Ece Gürelin ölümü sonrası nasıl kaybolduğu ortaya çıktı Bu büyük bir hata deyip acı detayı açıkladı

Öte yandan Gürel’in kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetler, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere teslim alınarak Gültepe Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

9DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE NELER YAPILMALI

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE NELER YAPILMALI

Faik Kayhan, doğa yürüyüşlerinde belli bir deneyim kazandıktan sonra neler yapılması gerektiğini ise şöyle aktardı: Gittiğinizden/döndüğünüzden ve programınızdan mutlaka birilerini haberdar etmelisiniz.

10Ece Gürelin ölümü sonrası nasıl kaybolduğu ortaya çıktı Bu büyük bir hata deyip acı detayı açıkladı

Gittiğiniz yerin kuzeyinde, güneyinde ve diğer yönlerde ne var kabaca bilmelisiniz.

11Ece Gürelin ölümü sonrası nasıl kaybolduğu ortaya çıktı Bu büyük bir hata deyip acı detayı açıkladı

Telefon bataryanız dolu olmalı ve ek ‘powerbank’ bulundurmalısınız. Ayrıca telefonunuz için su geçirmez bir kılıf taşımalısınız. Bir navigasyon programı kullanmayı öğrenmek çok işinize yarayacaktır.

12Ece Gürelin ölümü sonrası nasıl kaybolduğu ortaya çıktı Bu büyük bir hata deyip acı detayı açıkladı

Ece Gürel’i bulan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, ilk anları anlattı: “Dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık. Ece Hanım, bulunduğumuz alandaki yeşillikle beslenmiş olabilir. Ormanlarda doğal beslenebileceğiniz yaban otlar var. Bunlarla her türlü beslenilebilir.”

13BUNUN ADI MUCİZE

BUNUN ADI MUCİZE

Ekibin lideri Hüseyin Karadayı da yapılan müdahaleyle ilgili şunları söyledi: “Eğimli bir arazideydik, bir inilti duyduk. Hemen sesin geldiği yere koştuk. Çalıların yanında yere uzanmış vaziyetteydi. Herhangi bir tepkisi yoktu ilk gördüğümüzde. Termal battaniyeye sarıp üzerine montlarımızı attık. Vücut ısısını yükseltince kendisine geldi. Bizi duymaya ve sorularımıza cevap vermeye başladı. Gece havanın -1’e kadar düşmüş olması nedeniyle zamanımızın kalmadığını biliyorduk. O yüzden bir an evvel bulmamız lazımdı. 4. günde bir kişinin bu şartlarda sağ olarak bulunması mucize. Bu mucizeyi bizim yakalamış olmamız bizi çok mutlu etti, bütün ekip sevince boğuldu.”

14KALBİ DURDU GERİ GELDİ

KALBİ DURDU GERİ GELDİ

Ece Gürel, ilk müdahalenin ardından Maslak’ta bulunan Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran ve kalp masajı ile tekrar hayata döndürülen Gürel, yoğun bakıma alındı ve hayati tehlikesi devam ediyor. İlk muayenede herhangi bir darp ve cinsel istismar izine rastlanmadı.

15Ece Gürelin ölümü sonrası nasıl kaybolduğu ortaya çıktı Bu büyük bir hata deyip acı detayı açıkladı

Eşinin sağ olarak bulunduğu haberini telefonla alan Sezer Gürel, gözyaşlarına boğuldu: “Herkesten Allah razı olsun. Biz üşüdük, donduk. O günlerce neler yaptı? Eşimin fotoğrafını gördüm, çok rahatladım. Bir daha yanından ayrılmam. Ona bir soru daha sormam, onu bir daha bırakmam” dedi.