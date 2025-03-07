Ece Gürel'in ölümü sonrası nasıl kaybolduğu ortaya çıktı! 'Bu büyük bir hata' deyip acı detayı açıkladı
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Gürel'in babası uzun süre hastane önünde gözyaşı dökerek bekledi. Acı haber sonrası kritik detaylar ortaya çıktı. Uzman isim 'bu büyük bir hata' deyip Gürel'in nasıl kaybolduğunu açıkladı. İşte detaylar...
DHA/İHA
• 07 Mart 2025 - 10:03 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 07 Mart 2025 - 10:03 • Son Güncelleme: