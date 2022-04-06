Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinEce Erken'in yüzü gülüyor! Son paylaşımı...
HaberlerMagazin Haberleri Ece Erken'in yüzü gülüyor! Son paylaşımı...
• 06 Nisan 2022 - 13:00 • Son Güncelleme:

Ece Erken'in yüzü gülüyor! Son paylaşımı...

Geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan ve kendisini eve kapatan Ece Erken, sosyal medya hesabından ilk kez güldüğü bir fotoğraf paylaştı.

• 06 Nisan 2022 - 13:00 • Son Güncelleme:
1Ece Erkenin yüzü gülüyor Son paylaşımı...
ABONE OL

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda 27 Ocak günü silahlı saldırıya uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybından dolayı hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken de bu zorlu süreci evinde ailesiyle geçirdi.

2Ece Erkenin yüzü gülüyor Son paylaşımı...

Sosyal medya hesabından sık sık eşinin cinayetinde adı geçen isimlerle ilgili paylaşımlar yapan Ece Erken, zor günleri yavaş yavaş geride bırakmaya başladı.

3HAFTALAR SONRA GÜLDÜĞÜ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

HAFTALAR SONRA GÜLDÜĞÜ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Her fırsatta yaşadığı acıyı dile getiren Erken, dün oğlunu dişçiye götürdü. Bu süreçte sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı.

4VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Verdiği kilolarla takipçilerinin dikkatini çeken Ece Erken, gelen mesajların ardından Instagram hesabından paylaşım yaparak "Evet zayıfladım ama Allah'ın izniyle toparlayacağım" dedi.

5Ece Erkenin yüzü gülüyor Son paylaşımı...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi!

Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi!

Pınar Deniz: İlkokula kadar Türkçe bilmiyordum

Pınar Deniz: İlkokula kadar Türkçe bilmiyordum

Birce Akalay ile Sadettin Saran kafaları karıştırdı! Aşk mı tesadüf mü?

Birce Akalay ile Sadettin Saran kafaları karıştırdı! Aşk mı tesadüf mü?

Ece Erken'in yüzü gülüyor! Son paylaşımı...

Ece Erken'in yüzü gülüyor! Son paylaşımı...