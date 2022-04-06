• 06 Nisan 2022 - 13:00 • Son Güncelleme:
Ece Erken'in yüzü gülüyor! Son paylaşımı...
Geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan ve kendisini eve kapatan Ece Erken, sosyal medya hesabından ilk kez güldüğü bir fotoğraf paylaştı.
• 06 Nisan 2022 - 13:00 • Son Güncelleme:
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Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda 27 Ocak günü silahlı saldırıya uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybından dolayı hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken de bu zorlu süreci evinde ailesiyle geçirdi.
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