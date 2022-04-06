Ece Erken'in yüzü gülüyor! Son paylaşımı...

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda 27 Ocak günü silahlı saldırıya uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybından dolayı hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken de bu zorlu süreci evinde ailesiyle geçirdi.