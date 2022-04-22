Ece Erken 'miras' sorularına böyle tepki gösterdi

Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘abi' diyen, peşinde gezen 'param yok bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti.