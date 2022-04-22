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MagazinEce Erken 'miras' sorularına böyle tepki gösterdi
HaberlerMagazin Haberleri Ece Erken 'miras' sorularına böyle tepki gösterdi
• 22 Nisan 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:

Ece Erken 'miras' sorularına böyle tepki gösterdi

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle sarsılan Ece Erken, önceki gün Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Mirasla ilgili haberlerle sık sık gündeme gelen Ece Erken, muhabirlerin sorularını cevapsız bırakarak oradan ayrıldı.

• 22 Nisan 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:
1Ece Erken miras sorularına böyle tepki gösterdi
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Bir arkadaşıyla buluşan ünlü sunucu, 1 saatlik görüşmenin ardından AVM’den ayrıldı. Merhum eşinden kalan mirasla ilgili haberlerle sık sık gündeme gelen Ece Erken, muhabirlerin sorularını geri çevirdi..

2Ece Erken miras sorularına böyle tepki gösterdi

Sunucu, “Arkadaşlar teşekkür ederim, bunları konuşmuyorum” diyerek lüks aracına binip uzaklaştı.

3HESABI BLOKE EDİLMİŞTİ

HESABI BLOKE EDİLMİŞTİ

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken banka hesabının bloke edildiğini görünce çıldırdı!

4Ece Erken miras sorularına böyle tepki gösterdi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken zor günleri atlatmak için oğlu ve yakın dostlarıyla vakit geçiriyor. Sık sık Instagram hesabından dua paylaşımları ve kocasıyla mutlu anlarının karelerini yayınlayan Ece Erken oğlunun doğum gününde yaşadığı bir olayla çıldırdı.

5Ece Erken miras sorularına böyle tepki gösterdi

Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘abi' diyen, peşinde gezen 'param yok bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti.

6Ece Erken miras sorularına böyle tepki gösterdi

Ece Erken bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek "Daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım" dedi. (Hürriyet)

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Ece Erken 'miras' sorularına böyle tepki gösterdi

Ece Erken 'miras' sorularına böyle tepki gösterdi

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