Ece Erken miras kararını sosyal medya hesabından duyurdu!
Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmesinin ardından zor günler geçiren sunucu sosyal medya hesabından yayınladığı belgenin altına "Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla" notunu düştü.
Geçtiğimiz ocak ayında eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
'REDDİ MİRAS YAPIYORUM'
Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.
EŞİNİN EVİNİN İZİNSİZ KİRAYA VERİLMESİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Ece Erken, geçen günlerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin izinsiz kiraya verildiğini söylemişti. Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren sunucu, "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse, en az katiller kadar ifşa olacak! Ama hayat ne garip, bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız" mesajını paylaşmıştı.
OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE TATSIZ OLAY
Ece Erken geçtiğimiz günlerde oğlu ile birlikte çıktığı tatilde tatsız bir olay yaşamış, çılgına dönen ünlü sunucu isyanını sosyal medya hesabında dile getirmişti.
"Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘abi' diyen, peşinde gezen 'param yok bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış"
EŞİM SENİN YÜZÜNDEN ÖLDÜ
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle suçladığı kişi hakkında ağır ithamlarda bulunan Erken, 'Sokağa çıkarken utanman, ölüme sebebiyet vermekten kahrolman gerekirken uyduruk çekler yazıp ölen eşime iftira atıyorsun. Kasti benim hesabıma yaptığın bu blokeyle birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri Allah nasip etsin ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim.’ ifadelerini kullandı.Vefat eden eşine de seslenen ünlü sunucu, ‘En yakınların mal kaçırdı, ‘Çavuş’ soyadlı birinin üstüne yaptılar her şeyi… ‘Arkadaşım’ dediğin dolandırıcı şerefsiz çıktı. Borcu varken ‘borcu var’ dedi. Ah be Şafak’ım hiç dostun, hiç adam yokmuş çevrende. Allah seni kurtarmış’ dedi.