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MagazinEbru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu!
HaberlerMagazin Haberleri Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu!
• 02 Mart 2022 - 14:42 • Son Güncelleme:

Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu!

Cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ebru Polat, yine olay yarattı. Ebru Polat, yılın en başarılı kadın girişimcisi ödülünü almak için katıldığı organizasyonda iç gösteren kıyafetiyle dikkatleri üzerine topladı.

• 02 Mart 2022 - 14:42 • Son Güncelleme:
1Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu
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Şarkıcılığın yanı sıra güzellik merkezi de işleten Ebru Polat, dün gece yılın en başarılı kadın girişimcisi ödülünün sahibi oldu. Törene transparan kıyafetle katılmayı tercih eden ünlü şarkıcı, cüretkar tarzıyla dikkat çekti.

2Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu

'Yılın En Başarılı Kadın Girişimcisi' ödülüne layık gösterilen Polat, tören için siyah, transparan bir kıyafet giymeyi tercih etti.

3Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu

Ebru Polat'ın cesur stiline birçok olumsuz yorum geldi.

4Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu

Geçtiğimiz günlerde Gülşen'in transparan sahne kıyafetini görünce ağzını bozan Ebru Polat'ın, transparan bir kıyafet giymesi de sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Ebru Polat'a, ''Bir de Gülşen'e laf edersin'', ''Ünlü değil mi? Al birini vur ötekine'', ''Gülşen'i eleştirince seni düzgün biri sanmıştık'' ve ''Edep nerede?'' gibi sayısız tepki geldi.

5Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu

Sırt ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Ebru Polat, iddialı kıyafetiyle yürüdüğü anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

6Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu

Ebru Polat'ın yalnızca kozmetik ürünü firmasından günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilmişti.

7Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu

6 milyon TL'lik araçla görüntülenen Polat, arabanın kendisine ait olmadığını söylemişti.

8Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Polat, üst üste gelen zam haberlerine sitem etmiş, ''Benim param var, bana işlemez diyemiyorum. Benim milletimi etkileyen beni de etkiliyor. Ne yapacağız biz ya! Çok saçma oldu her şey'' demişti.

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    Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu!

    Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu!