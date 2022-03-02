Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu!

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Polat, üst üste gelen zam haberlerine sitem etmiş, ''Benim param var, bana işlemez diyemiyorum. Benim milletimi etkileyen beni de etkiliyor. Ne yapacağız biz ya! Çok saçma oldu her şey'' demişti.