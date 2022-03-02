• 02 Mart 2022 - 14:42 • Son Güncelleme:
Ebru Polat transparan kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu!
Cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ebru Polat, yine olay yarattı. Ebru Polat, yılın en başarılı kadın girişimcisi ödülünü almak için katıldığı organizasyonda iç gösteren kıyafetiyle dikkatleri üzerine topladı.
• 02 Mart 2022 - 14:42 • Son Güncelleme:
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Şarkıcılığın yanı sıra güzellik merkezi de işleten Ebru Polat, dün gece yılın en başarılı kadın girişimcisi ödülünün sahibi oldu. Törene transparan kıyafetle katılmayı tercih eden ünlü şarkıcı, cüretkar tarzıyla dikkat çekti.
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'Yılın En Başarılı Kadın Girişimcisi' ödülüne layık gösterilen Polat, tören için siyah, transparan bir kıyafet giymeyi tercih etti.
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Geçtiğimiz günlerde Gülşen'in transparan sahne kıyafetini görünce ağzını bozan Ebru Polat'ın, transparan bir kıyafet giymesi de sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Ebru Polat'a, ''Bir de Gülşen'e laf edersin'', ''Ünlü değil mi? Al birini vur ötekine'', ''Gülşen'i eleştirince seni düzgün biri sanmıştık'' ve ''Edep nerede?'' gibi sayısız tepki geldi.
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