Ebrar Karakurt'un yeni aşkı tanıdık çıktı! 'Güneşim' notuyla...

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarısıyla tanınan Ebrar Karakurt özel hayatıyla da gündeme geliyor. Sevgilisi İmge'den ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren milli voleybolcu Ebrar yeni bir aşka yelken açtı. Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim merak konusu oldu. Ebrar'ın sevgilisi de tanıdık çıktı.