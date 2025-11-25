Düzce'de sabah saatlerinde ortaya çıktı: Şehir teslim oldu
25.11.2025 - 12:45Güncellenme Tarihi:
Düzce şehir merkezinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü siste, yer yer kartpostallık görüntüler oluştu.
1
2
Sabah saatlerinde sise teslim olan şehirde görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Araçlarıyla iş yerlerine gitmeye çalışan sürücüler yer yer güçlükle ilerlerken, kent merkezinde de kartpostallık görüntüler oluştu.
3
Özellikle şehrin ortasından geçen Asar Deresi üzerinde köprülerden geçen yayaların siste görüntüsü güzel kareler oluşturdu.
4
Yetkililer ise sürücüleri sise karşı uyararak, aşırı sürat yapılmamasını, araç farlarını yakmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar.