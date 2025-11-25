Düzce'de sabah saatlerinde ortaya çıktı: Şehir teslim oldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.11.2025 - 12:45

Düzce şehir merkezinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü siste, yer yer kartpostallık görüntüler oluştu.

Düzce'de her sonbahar ve kış mevsiminde yaşanan sis, havaların soğuması ile birlikte yeniden şehir merkezini esir aldı.

Sabah saatlerinde sise teslim olan şehirde görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Araçlarıyla iş yerlerine gitmeye çalışan sürücüler yer yer güçlükle ilerlerken, kent merkezinde de kartpostallık görüntüler oluştu.

Özellikle şehrin ortasından geçen Asar Deresi üzerinde köprülerden geçen yayaların siste görüntüsü güzel kareler oluşturdu.

Yetkililer ise sürücüleri sise karşı uyararak, aşırı sürat yapılmamasını, araç farlarını yakmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar.