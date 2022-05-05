Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Fenerbahçe'Düşman Kardeşler' İstanbul'a geliyor! Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif
HaberlerFenerbahçe Haberleri 'Düşman Kardeşler' İstanbul'a geliyor! Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif
• 05 Mayıs 2022 - 16:10 • Son Güncelleme:

'Düşman Kardeşler' İstanbul'a geliyor! Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

Fenerbahçe'de son dakika... Süper Lig'de İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle beraber büyük bir çıkış yakalayan, hatta son 7 maçta 21 puan toplayan Fenerbahçe'de iki sürpriz yıldız için 'Düşman Kardeşlerin' Celtic ve Glasgow Rangers'ın İstanbul'a çıkama yapacakları ortaya çıktı.

• 05 Mayıs 2022 - 16:10 • Son Güncelleme:
1Düşman Kardeşler İstanbula geliyor Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif
ABONE OL

Sezona Vitor Pereira ile başlamasına rağmen Portekizli teknik adamdan beklenen verimi alamayan Fenerbahçe yoluna İsmail Kartal'la devam etmiş, sarı lacivertliler Süper Lig'in son 11 haftasına damga vurmayı başarmıştı. Tecrübeli antrenörün dokunuşlarıyla kendine gelen futbolcuların kalitelerini sahaya yansıtmaları dikkatlerden kaçmazken, Avrupa devlerinin takımdaki bazı yıldızları göz hapsine almaları ise camiada takdirle karşılandı.

2Düşman Kardeşler İstanbula geliyor Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü yorumculardan Ahmet Konanç'ın 'Sansürsüz Futbol' programında Mert Hakan Yandaş ve Osayi Samuel hakkında verdiği transfer haberleri büyük heyecan yarattı. Konanç bu iki futbolcudan hariç Rossi, Mesut Özil ve Arda Güler'e de dikkat çekerken, Radyogol yorumcusunun 'Fenerbahçe'de Mesut defteri kapanıyor' ifadeleri ise bir hayli ilgi uyandırdı. İşte Ahmet Konanç'ın o açıklamaları...

3Düşman Kardeşler İstanbula geliyor Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

Fenerbahçe'de son zamanlarda takımın omurgası oturdu diyoruz, hakikatten öyle. Kim Min Jae gitmesin, Osayi de öyle satılmasın, Crespo oraya oturdu... Şu anda takımın en önemli isimlerinden bir tanesi ve yeterince hakkı da verilmeyen Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifleri geliyor.

4Düşman Kardeşler İstanbula geliyor Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

Yıldız futbolcuya ilk teklif Glasgow Rangers'tan. İskoç devi merkez orta arıyor ve Mert Hakan'ı istiyorlar. Gaziantep maçında Mert'i izledim inanılmaz oyununu geliştirmiş.

5Düşman Kardeşler İstanbula geliyor Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

İleriye dönük olarak hem kanatlara deplase olması, hem ortada santraforun arkasındaki o bağlantıyı yapması, hem de kontra yediğinde savunmaya yardım etmesi gerçekten takdir ediliyor. Glasgow Rangers hatta Celtic de Mert Hakan'ın peşinde.

6Düşman Kardeşler İstanbula geliyor Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

G.Rangers ve Celtic Salih Özcan'ı da istiyorlar, bu oyuncular haricinde iki ezeli rakip Osayi Samuel'i de istiyorlar. İlerleyen süreçte bu iki oyuncunun ismi transfer haberleriyle daha çok anılacak. Salih'in sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı. Köln taraftarları gitmesini istemiyor ama Salih Fenerbahçe'nin radarında. Salih'in ailesinin Fenerbahçeli olduğunu çok iyi biliyoruz.

7Düşman Kardeşler İstanbula geliyor Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

Fenerbahçe'de bir başka konu ise Arda Güler. Avrupa devleri onu yakından takip ediyorlar hatta İspanyollar videolarını hazırlıyorlar. Ben 2 sene Arda Güler'in transfer yapacağına inanmıyorum, Arda 4-5 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak.

8Düşman Kardeşler İstanbula geliyor Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

Fenerbahçe Rossi'yi 5,5 milyon dolara aldı, Rossi'ye birkaç yerden teklif var. 10 milyon euro'luk nabız yoklamaları var. Son maçlarda kalitesini ortaya koydu. Eğer 1 yıl daha bu takımda oynarsa piyasasını 15 milyon euro'lara kadar çıkaracak kapasitede bir futbolcu

9Düşman Kardeşler İstanbula geliyor Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

Mesut Özil defteri Fenerbahçe'de kapanmak üzere. Bunun en önemli sebeplerinden biri orta sahadaki zenginlik, tempolu futbolun gerisinde kalması ve kadro dışı kalması. Mesut Özil rahat rahat transfer yapabilecek bir isim.

10Düşman Kardeşler İstanbula geliyor Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

Mesut'un son bir şansı kaldı o da yeni gelecek hocanın devam edelim raporu, eğer yeni gelecek teknik adam Mesut kalsın derse kalacak ama onun haricinde Mesut'un Fenerbahçe'de kariyerine devam etmesi çok zor.

11
12Düşman Kardeşler İstanbula geliyor Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
'Düşman Kardeşler' İstanbul'a geliyor! Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

'Düşman Kardeşler' İstanbul'a geliyor! Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Eşyalarını topladı ülkesine geri dönüyor

Milan'ın efsanesi G.Saray'a geliyor! 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

Milan'ın efsanesi G.Saray'a geliyor! 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA! Ali Koç'a büyük şok! Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı

FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA! Ali Koç'a büyük şok! Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı