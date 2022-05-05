'Düşman Kardeşler' İstanbul'a geliyor! Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif

G.Rangers ve Celtic Salih Özcan'ı da istiyorlar, bu oyuncular haricinde iki ezeli rakip Osayi Samuel'i de istiyorlar. İlerleyen süreçte bu iki oyuncunun ismi transfer haberleriyle daha çok anılacak. Salih'in sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı. Köln taraftarları gitmesini istemiyor ama Salih Fenerbahçe'nin radarında. Salih'in ailesinin Fenerbahçeli olduğunu çok iyi biliyoruz.