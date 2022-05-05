'Düşman Kardeşler' İstanbul'a geliyor! Akla hayale gelmeyecek iki yıldız için flaş teklif
Fenerbahçe'de son dakika... Süper Lig'de İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle beraber büyük bir çıkış yakalayan, hatta son 7 maçta 21 puan toplayan Fenerbahçe'de iki sürpriz yıldız için 'Düşman Kardeşlerin' Celtic ve Glasgow Rangers'ın İstanbul'a çıkama yapacakları ortaya çıktı.
Sezona Vitor Pereira ile başlamasına rağmen Portekizli teknik adamdan beklenen verimi alamayan Fenerbahçe yoluna İsmail Kartal'la devam etmiş, sarı lacivertliler Süper Lig'in son 11 haftasına damga vurmayı başarmıştı. Tecrübeli antrenörün dokunuşlarıyla kendine gelen futbolcuların kalitelerini sahaya yansıtmaları dikkatlerden kaçmazken, Avrupa devlerinin takımdaki bazı yıldızları göz hapsine almaları ise camiada takdirle karşılandı.
Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü yorumculardan Ahmet Konanç'ın 'Sansürsüz Futbol' programında Mert Hakan Yandaş ve Osayi Samuel hakkında verdiği transfer haberleri büyük heyecan yarattı. Konanç bu iki futbolcudan hariç Rossi, Mesut Özil ve Arda Güler'e de dikkat çekerken, Radyogol yorumcusunun 'Fenerbahçe'de Mesut defteri kapanıyor' ifadeleri ise bir hayli ilgi uyandırdı. İşte Ahmet Konanç'ın o açıklamaları...
Yıldız futbolcuya ilk teklif Glasgow Rangers'tan. İskoç devi merkez orta arıyor ve Mert Hakan'ı istiyorlar. Gaziantep maçında Mert'i izledim inanılmaz oyununu geliştirmiş.
G.Rangers ve Celtic Salih Özcan'ı da istiyorlar, bu oyuncular haricinde iki ezeli rakip Osayi Samuel'i de istiyorlar. İlerleyen süreçte bu iki oyuncunun ismi transfer haberleriyle daha çok anılacak. Salih'in sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı. Köln taraftarları gitmesini istemiyor ama Salih Fenerbahçe'nin radarında. Salih'in ailesinin Fenerbahçeli olduğunu çok iyi biliyoruz.