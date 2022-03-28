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FenerbahçeDursun Özbek 200 bin euro'ya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euro'ya transfer ediyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Dursun Özbek 200 bin euro'ya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euro'ya transfer ediyor
• 28 Mart 2022 - 10:26 • Son Güncelleme:

Dursun Özbek 200 bin euro'ya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euro'ya transfer ediyor

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve Süper Lig'de yerli futbolcu arayışına çıkan Ali Koç, takıma alternatif golcü transferi yapmaya hazırlanıyor. Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray'ın 200 bin euro'ya almadığı tecrübeli futbolcuyu Fenerbahçe şimdi 4 milyon euro'ya renklerine bağlamak üzere...

• 28 Mart 2022 - 10:26 • Son Güncelleme:
1Dursun Özbek 200 bin euroya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euroya transfer ediyor
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Süper Lig'de kötü geçen sezonların ardından başkan Ali Koç kusursuz bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe bu sezon Kasımpaşa'da yıldızları parlayan 3 yerli oyuncu için harekat başlattı.

2Dursun Özbek 200 bin euroya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euroya transfer ediyor

Sarı-lacivertliler gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oynayacağı için planlarını da bu doğrultuda yapıyor.

3Dursun Özbek 200 bin euroya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euroya transfer ediyor

Fotomaç'ın haberine göre; hedefte Kasımpaşa'nın gözde isimleri Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var. Kanarya, İstanbul temsilcisi ile sözleşmeleri devam eden 3 genç futbolcu için de lacivert beyazlı kulüple görüşmelerin startını verdi.

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Kasımpaşa'nın üç genç oyuncusu da çok iyi sezon geçiriyorlar. Sol bek Eren Elmalı gösterdiği performansla birçok takımın radarına girmiş durumda.

5Dursun Özbek 200 bin euroya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euroya transfer ediyor

21 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Talibi çok olduğu için bonservis bedeli de 2.5 milyon euro'ya kadar yükselmiş durumda.

6Dursun Özbek 200 bin euroya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euroya transfer ediyor

22 yaşındaki ön libero Doğucan da teknik kapasitesi ve oyun aklıyla farkını hissettirdi. 1 yıl daha kontratı var. Paşa 1 milyon euro istiyor.

7Dursun Özbek 200 bin euroya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euroya transfer ediyor

14 gollü Umut Bozok için de İstanbul ekibi 4 milyon euro talep ediyor.

8Dursun Özbek 200 bin euroya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euroya transfer ediyor

Umut Bozok, Kasımpaşa formasıyla rüya gibi bir sezon geçiriyor. 25 yaşındaki forvet fileleri 14 defa sarstı. 15 gol kaydeden Hataysporlu El Kaabi'nin ardından 2. basamakta yer alıyor. Kalan haftalarda onu geçerek sezonu gol kralı olarak tamamlamayı hedefliyor.

9Dursun Özbek 200 bin euroya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euroya transfer ediyor

Eren Elmalı bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıktı. 27 maçta 2 asisti bulunan 21 yaşındaki sol bek ile Trabzonspor da ciddi biçimde ilgileniyor. Fenerbahçe'nin de radarında olan Eren için Fırtına'nın kısa süre içinde resmi teklifini Kasımpaşa'ya iletmesi bekleniyor.

10Dursun Özbek 200 bin euroya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euroya transfer ediyor

Genç futbolcuyu İtalyan ekiplerinden Sassuolo da yakından takip ediyor. Çizme temsilcisi de sezon bitiminde Kasımpaşa'nın kapısını çalacak.

11Dursun Özbek 200 bin euroya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euroya transfer ediyor

Sezonun kalan bölümünde lig ikinciliği için mücadele edecek Fenerbahçe’de Miha Zajc’ın gün geçtikçe performansını artırması herkesi memnun ediyor. Başta teknik direktör İsmail Kartal olmak üzere sarı-lacivertlilerde Zajc’ın yakaladığı çıkışı ligde kalan haftalar için umutlandırıyor.

12Dursun Özbek 200 bin euroya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euroya transfer ediyor

Önceki gün Slovenya Milli Takımı ile Hırvatistan karşısında da ilk 11’de sahaya çıkan ve orta sahada ortaya koyduğu oyunla alkışları toplayan 27 yaşındaki yıldız yüzleri güldürüyor. Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı kalması, yaşları ilerleyen Sosa ile Gustavo’nun da artık performans verememesi nedeniyle Zajc’ın önemi daha da arttı.

13Dursun Özbek 200 bin euroya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euroya transfer ediyor

Şu anda teknik heyetin orta sahada en güvendiği isimler Zajc ile Crespo oldu. Crespo ile çok iyi bir uyum yakalayan Sloven futbolcu adeta takım içi lideri oldu. Geride oyun kurması, hücuma çıkıp skor üretmesi ve pas oyununda takımını yönlendiren isim olmasıyla Miha Zajc birçok yönden teknik heyetin elini güçlendiriyor. Bu sezon ligde 24 maçta 6 gol atıp 1 asist yapan Zajc, Fenerbahçe’deki en iyi dönemini geçiriyor.

14Dursun Özbek 200 bin euroya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euroya transfer ediyor

 

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