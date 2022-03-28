Dursun Özbek 200 bin euro'ya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euro'ya transfer ediyor

Şu anda teknik heyetin orta sahada en güvendiği isimler Zajc ile Crespo oldu. Crespo ile çok iyi bir uyum yakalayan Sloven futbolcu adeta takım içi lideri oldu. Geride oyun kurması, hücuma çıkıp skor üretmesi ve pas oyununda takımını yönlendiren isim olmasıyla Miha Zajc birçok yönden teknik heyetin elini güçlendiriyor. Bu sezon ligde 24 maçta 6 gol atıp 1 asist yapan Zajc, Fenerbahçe’deki en iyi dönemini geçiriyor.