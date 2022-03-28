Dursun Özbek 200 bin euro'ya almadı Ali Koç şimdi 4 milyon euro'ya transfer ediyor
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve Süper Lig'de yerli futbolcu arayışına çıkan Ali Koç, takıma alternatif golcü transferi yapmaya hazırlanıyor. Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray'ın 200 bin euro'ya almadığı tecrübeli futbolcuyu Fenerbahçe şimdi 4 milyon euro'ya renklerine bağlamak üzere...
Süper Lig'de kötü geçen sezonların ardından başkan Ali Koç kusursuz bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe bu sezon Kasımpaşa'da yıldızları parlayan 3 yerli oyuncu için harekat başlattı.
Fotomaç'ın haberine göre; hedefte Kasımpaşa'nın gözde isimleri Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var. Kanarya, İstanbul temsilcisi ile sözleşmeleri devam eden 3 genç futbolcu için de lacivert beyazlı kulüple görüşmelerin startını verdi.
Önceki gün Slovenya Milli Takımı ile Hırvatistan karşısında da ilk 11’de sahaya çıkan ve orta sahada ortaya koyduğu oyunla alkışları toplayan 27 yaşındaki yıldız yüzleri güldürüyor. Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı kalması, yaşları ilerleyen Sosa ile Gustavo’nun da artık performans verememesi nedeniyle Zajc’ın önemi daha da arttı.
Şu anda teknik heyetin orta sahada en güvendiği isimler Zajc ile Crespo oldu. Crespo ile çok iyi bir uyum yakalayan Sloven futbolcu adeta takım içi lideri oldu. Geride oyun kurması, hücuma çıkıp skor üretmesi ve pas oyununda takımını yönlendiren isim olmasıyla Miha Zajc birçok yönden teknik heyetin elini güçlendiriyor. Bu sezon ligde 24 maçta 6 gol atıp 1 asist yapan Zajc, Fenerbahçe’deki en iyi dönemini geçiriyor.