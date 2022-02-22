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DünyaDünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var! Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor!
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Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var! Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor!

Dünyanın en hızlı arabalarından bazılarının direksiyonuna geçiyor, ünlülerle takılıyor ve internette 70 milyon hayrana sahip... YouTube yıldızı "Supercar Blondie" sosyal medyayı sallıyor...

• 22 Şubat 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
• 22 Şubat 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
1Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor

Alex Hirschi, yüksek oktanlı her şeye olan inanılmaz tutkusunu göstererek dünyanın bir numaralı motor odaklı sosyal medya hesabını oluşturmayı başardı.

2Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor

Sosyal medyada gönderi başına altı haneli ve bol sıfırlı kazanç elde eden, Top Gear'da görünen ve F1 sürücüleriyle omuz omuza olan genç kadın, otomobil dünyasında bir güç merkezi olarak kabul ediliyor.

3DÜNYA YILDIZLARI ONUN PEŞİNDE

DÜNYA YILDIZLARI ONUN PEŞİNDE

Ve dünyanın en büyük yıldızlarından bazıları araba ipuçları için ona ulaşıyor, mesajlar atıyor ve Alex bazen bu başarısına kendisinin bile şaşırdığını itiraf ediyor.

4Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor

Alex, İngiliz The Sun gazetesine açıklamalarda bulunarak, "Sürmeyi ve arabaları her zaman sevmişimdir. Dubai'de yaşarken oldukça inanılmaz arabaların yakınında oldum, bu yüzden ilgimi çekti." dedi.

5Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor

"Gerçekten burada gördüklerimi dünyayla paylaşmak istedim ve bu hobi olarak başladı" diyen Alex sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat ne kadar fazla insanın arabaları benim kadar sevdiğini görünce, işi daha ciddiye almaya başladım. "Kariyerimi bıraktım, sadece ne olacağını görmek için ilerledim."

6DÜNYANIN BİR NUMARASI

DÜNYANIN BİR NUMARASI

Ancak Alex, dünyanın bir numaralı motor odaklı sosyal medya hesabını oluşturmadan önce, erkek egemen endüstri tarafından zorbalığa ve dışlanmaya maruz kaldığını da sözlerine ekliyor.

7Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor

Kendini kanıtlamaya çalışan 36 yaşındaki sürücü, hızlı eğitici videolarda araçları eğlenceli bir şekilde sergileyerek otomobil meraklılarını kendine hayran bırakmayı başardı.

8HERKESİ HAYRAN BIRAKTI

HERKESİ HAYRAN BIRAKTI

Ancak sadece bu kadarla kalmadı, dünyanın en pahalı arabalarının karmaşık yüksek teknoloji özelliklerini basitleştirerek, bir Ferrari'yi bir Porsche'den ayırt edemeyenlerin de dikkatini çekti.

9Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor

Neşeli kişiliği, şevki ve göz alıcı bakışlarıyla desteklenen Alex'in oluşturduğu sosyal medya içerikleri, otomobil endüstrisine herkesin erişmesini sağlıyor.

10Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor

Bir radyo sunucusu olarak işini bırakıp yalnızca hobisine odaklandığından bu yana yani dört yıl içerisinde, Alex ulaştığı 70 milyondan fazla insan ve 25 çalışanıyla online bir topluluk haline geldi.

11YARGILADILAR, BASKI KURMAYA ÇALIŞTILAR

YARGILADILAR, BASKI KURMAYA ÇALIŞTILAR

Onu hala en çok cezbeden şey ise hala bu inanılmaz makineleri sürmek. Alex, The Sun'a yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse en iyi zamanlar, çekim yapmadığım zamanlar. Kamera olmadan insanlarla tanışabildiğim zaman, benim için sürüşün tadını çıkarabildiğim zaman." dedi.

12Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor

Ama başlangıçta Alex, istenmeyen bir yabancı gibi muamele gördü ve başkalarının yargısının onun üzerinde baskı kırmasına izin vermemeyi seçti.

13Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor

Erkek egemen otomotiv dünyasına sınırsız bir tutkudan öte bir şey olmayan bir giriş, Alex'in genellikle acımasızca hor görülmesiyle sonuçlandı.

14Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor

"Başlarken bu alanda büyük ölçüde yargılanmış hissettim. Sadece yargılanmış hissetmedim, yargılandım. Araba yarışmalarında hemen hemen her zaman odadaki tek kadındım."

15Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor

"Odaya girdiğimde çok fazla fısıltı ve sahne arkasında çok fazla zorbalık olurdu. Eğlenceli değildi. Hepimizin bu dünyayı anlayabilmesi ve bu dünyanın bir parçası olabilmesi için sıradan olmayan terimlerle arabalardan bahsediyordum."

16Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor

"Otomobil dünyası her zaman çok ürkütücüydü. Onu daha fazla insana açmak istedim ama başlamak için zor bir uğraştı."

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