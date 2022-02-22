Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var! Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor!

"Gerçekten burada gördüklerimi dünyayla paylaşmak istedim ve bu hobi olarak başladı" diyen Alex sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat ne kadar fazla insanın arabaları benim kadar sevdiğini görünce, işi daha ciddiye almaya başladım. "Kariyerimi bıraktım, sadece ne olacağını görmek için ilerledim."