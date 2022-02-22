Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var! Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor!
Dünyanın en hızlı arabalarından bazılarının direksiyonuna geçiyor, ünlülerle takılıyor ve internette 70 milyon hayrana sahip... YouTube yıldızı "Supercar Blondie" sosyal medyayı sallıyor...
Alex Hirschi, yüksek oktanlı her şeye olan inanılmaz tutkusunu göstererek dünyanın bir numaralı motor odaklı sosyal medya hesabını oluşturmayı başardı.
Sosyal medyada gönderi başına altı haneli ve bol sıfırlı kazanç elde eden, Top Gear'da görünen ve F1 sürücüleriyle omuz omuza olan genç kadın, otomobil dünyasında bir güç merkezi olarak kabul ediliyor.
DÜNYA YILDIZLARI ONUN PEŞİNDE
Ve dünyanın en büyük yıldızlarından bazıları araba ipuçları için ona ulaşıyor, mesajlar atıyor ve Alex bazen bu başarısına kendisinin bile şaşırdığını itiraf ediyor.
Alex, İngiliz The Sun gazetesine açıklamalarda bulunarak, "Sürmeyi ve arabaları her zaman sevmişimdir. Dubai'de yaşarken oldukça inanılmaz arabaların yakınında oldum, bu yüzden ilgimi çekti." dedi.
"Gerçekten burada gördüklerimi dünyayla paylaşmak istedim ve bu hobi olarak başladı" diyen Alex sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat ne kadar fazla insanın arabaları benim kadar sevdiğini görünce, işi daha ciddiye almaya başladım. "Kariyerimi bıraktım, sadece ne olacağını görmek için ilerledim."
DÜNYANIN BİR NUMARASI
Ancak Alex, dünyanın bir numaralı motor odaklı sosyal medya hesabını oluşturmadan önce, erkek egemen endüstri tarafından zorbalığa ve dışlanmaya maruz kaldığını da sözlerine ekliyor.
Kendini kanıtlamaya çalışan 36 yaşındaki sürücü, hızlı eğitici videolarda araçları eğlenceli bir şekilde sergileyerek otomobil meraklılarını kendine hayran bırakmayı başardı.
HERKESİ HAYRAN BIRAKTI
Ancak sadece bu kadarla kalmadı, dünyanın en pahalı arabalarının karmaşık yüksek teknoloji özelliklerini basitleştirerek, bir Ferrari'yi bir Porsche'den ayırt edemeyenlerin de dikkatini çekti.
Neşeli kişiliği, şevki ve göz alıcı bakışlarıyla desteklenen Alex'in oluşturduğu sosyal medya içerikleri, otomobil endüstrisine herkesin erişmesini sağlıyor.
Bir radyo sunucusu olarak işini bırakıp yalnızca hobisine odaklandığından bu yana yani dört yıl içerisinde, Alex ulaştığı 70 milyondan fazla insan ve 25 çalışanıyla online bir topluluk haline geldi.
YARGILADILAR, BASKI KURMAYA ÇALIŞTILAR
Onu hala en çok cezbeden şey ise hala bu inanılmaz makineleri sürmek. Alex, The Sun'a yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse en iyi zamanlar, çekim yapmadığım zamanlar. Kamera olmadan insanlarla tanışabildiğim zaman, benim için sürüşün tadını çıkarabildiğim zaman." dedi.
Ama başlangıçta Alex, istenmeyen bir yabancı gibi muamele gördü ve başkalarının yargısının onun üzerinde baskı kırmasına izin vermemeyi seçti.
Erkek egemen otomotiv dünyasına sınırsız bir tutkudan öte bir şey olmayan bir giriş, Alex'in genellikle acımasızca hor görülmesiyle sonuçlandı.
"Başlarken bu alanda büyük ölçüde yargılanmış hissettim. Sadece yargılanmış hissetmedim, yargılandım. Araba yarışmalarında hemen hemen her zaman odadaki tek kadındım."
"Odaya girdiğimde çok fazla fısıltı ve sahne arkasında çok fazla zorbalık olurdu. Eğlenceli değildi. Hepimizin bu dünyayı anlayabilmesi ve bu dünyanın bir parçası olabilmesi için sıradan olmayan terimlerle arabalardan bahsediyordum."
"Otomobil dünyası her zaman çok ürkütücüydü. Onu daha fazla insana açmak istedim ama başlamak için zor bir uğraştı."