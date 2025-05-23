Dünyada üretimin yarısı Isparta'dan! Bulgaristan'dan bastonun içinde getirdi, şimdi yüzlerce ailenin gelir kapısı
Dünya ihtiyacının yarısından fazlası Isparta'da üretilerek karşılanıyor. Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet ediliyor. 1 ay sürecek hasat başladı. Yerli ve yabancı turistlerin hasat döneminde Isparta'ya geliyor.
AA
• 23 Mayıs 2025 - 07:59 • Son Güncelleme:
AA
• 23 Mayıs 2025 - 07:59 • Son Güncelleme: