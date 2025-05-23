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Dünyada üretimin yarısı Isparta'dan! Bulgaristan'dan bastonun içinde getirdi, şimdi yüzlerce ailenin gelir kapısı

Dünya ihtiyacının yarısından fazlası Isparta'da üretilerek karşılanıyor. ​​​​​​​Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet ediliyor. 1 ay sürecek hasat başladı. Yerli ve yabancı turistlerin hasat döneminde Isparta'ya geliyor.

AA
• 23 Mayıs 2025 - 07:59 • Son Güncelleme:
AA
• 23 Mayıs 2025 - 07:59 • Son Güncelleme:
1Dünyada üretimin yarısı Ispartadan Bulgaristandan bastonun içinde getirdi, şimdi yüzlerce ailenin gelir kapısı

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da gül hasadı başladı.

2Dünyada üretimin yarısı Ispartadan Bulgaristandan bastonun içinde getirdi, şimdi yüzlerce ailenin gelir kapısı

​​​​​​​Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet edilen gül çiçeği, bugün binlerce dönüm arazide üretilerek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu.

3Dünyada üretimin yarısı Ispartadan Bulgaristandan bastonun içinde getirdi, şimdi yüzlerce ailenin gelir kapısı

Kentte yaklaşık bir ay sürmesi beklenen gül hasadı için bahçelerde mesaiye başlandı. Üreticiler, gül yapraklarındaki yağ keselerini güneşin patlatmasına izin vermemek için sabahın ilk ışıklarından itibaren bahçelerde gül topluyor.

4Dünyada üretimin yarısı Ispartadan Bulgaristandan bastonun içinde getirdi, şimdi yüzlerce ailenin gelir kapısı

Ispartalılar, topladıkları gülleri en kısa sürede "alım merkezi" adı verilen fabrikalara ulaştırıyor. Güller daha sonra sıcak su kazanlarında kaynatılmaya başlanıyor. Kaynatma işlemi tamamlanınca gülden çıkan yağlı su, farklı kazanlara aktarılıyor. İkinci kaynatmanın ardından yağ, sudan süzülerek ihracata hazır hale getiriliyor.

5Dünyada üretimin yarısı Ispartadan Bulgaristandan bastonun içinde getirdi, şimdi yüzlerce ailenin gelir kapısı

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü İbrahim Işıdan, AA muhabirine, hasat sezonunun düşük rakımlı bölgelerde başladığını, hava sıcaklıklarının artmasıyla hız kazanacağını söyledi.

6Dünyada üretimin yarısı Ispartadan Bulgaristandan bastonun içinde getirdi, şimdi yüzlerce ailenin gelir kapısı

Ülke genelinde birçok bölgede zirai don yaşandığını hatırlatan Işıdan, "Hasada bu yıl biraz hüzünlü başladık. Yaşadığımız zirai don gülleri de etkiledi. Özellikle ilk çıkan tomurcuklarda yaklaşık yüzde 35 oranında kayıp söz konusu. Umarım önümüzdeki günlerde hava koşulları ideal düzeyde devam eder. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olursa, haziran ayı sonuna kadar hasadımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz." diye konuştu.

7Dünyada üretimin yarısı Ispartadan Bulgaristandan bastonun içinde getirdi, şimdi yüzlerce ailenin gelir kapısı

Gül ve gül ürünleri ile anılan kentin buna bağlı turizm hareketliliği de yaşadığını aktaran Işıdan, yerli ve yabancı turistlerin hasat döneminde Isparta'ya geldiğini belirtti."Gül zamanı" olarak ifade edilen dönemin kenti alternatif bir turizm rotası olarak öne çıkardığını vurgulayan Işıdan, "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.