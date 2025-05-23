Dünyada üretimin yarısı Isparta'dan! Bulgaristan'dan bastonun içinde getirdi, şimdi yüzlerce ailenin gelir kapısı

Ülke genelinde birçok bölgede zirai don yaşandığını hatırlatan Işıdan, "Hasada bu yıl biraz hüzünlü başladık. Yaşadığımız zirai don gülleri de etkiledi. Özellikle ilk çıkan tomurcuklarda yaklaşık yüzde 35 oranında kayıp söz konusu. Umarım önümüzdeki günlerde hava koşulları ideal düzeyde devam eder. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olursa, haziran ayı sonuna kadar hasadımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz." diye konuştu.