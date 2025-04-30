Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemDünyada sadece o ilimizde var! Yağmur yağar yağmaz ortaya çıkıyor, 81 ilden geliyorlar
HaberlerGündem Haberleri Dünyada sadece o ilimizde var! Yağmur yağar yağmaz ortaya çıkıyor, 81 ilden geliyorlar

Dünyada sadece o ilimizde var! Yağmur yağar yağmaz ortaya çıkıyor, 81 ilden geliyorlar

Dünyada sadece Türkiye'de bulunuyor. Kocaeli'de bulunan bu tür korunmazsa yok olup gidecek. 81 ilden herkes görmeye geliyor. Yılın sadece belirli aylarında ortaya çıkıyor.

İHA
• 30 Nisan 2025 - 11:06 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Nisan 2025 - 11:06 • Son Güncelleme:
1Dünyada sadece o ilimizde var Yağmur yağar yağmaz ortaya çıkıyor, 81 ilden geliyorlar

Sadece Kocaeli'nin Kartepe ilçesine özgü ve bilimsel adı "Crocus keltepensis" olan Keltepe çiğdemi, kritik tehdit altındaki endemik bitkiler arasında yer alıyor.

2Dünyada sadece o ilimizde var Yağmur yağar yağmaz ortaya çıkıyor, 81 ilden geliyorlar

Yüksek rakımlarda, sadece şubat, mart ve nisan aylarında açan bu özel türün korunması gerektiğine dikkat çeken Dr. Hüseyin Doğan, "Yenilebilir gıda değeri olsa bile kesinlikle yenilmemeli, kopartılmamalıdır.

3Dünyada sadece o ilimizde var Yağmur yağar yağmaz ortaya çıkıyor, 81 ilden geliyorlar

Bu bitkinin nesli kritik tehdit altında, o yüzden yerinde kalması, hatta popülasyonun artırılması birinci öncelik olmalı" dedi.

4Dünyada sadece o ilimizde var Yağmur yağar yağmaz ortaya çıkıyor, 81 ilden geliyorlar

Kartepe ilçesinde yalnızca Kuzuyayla bölgesinde yetişen ve 2019 yılında bilimsel olarak tanımlanan Crocus keltepensis (Keltepe çiğdemi) yalnızca bu bölgede görüldüğü için küresel düzeyde endemik bir tür olarak dikkat çekiyor. Doğal yaşam alanı sınırlı olan bu çiğdem, iklim şartlarına duyarlı yapısıyla sadece yılın belirli aylarında ortaya çıkıyor.

5Dünyada sadece o ilimizde var Yağmur yağar yağmaz ortaya çıkıyor, 81 ilden geliyorlar

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Doğan, bitki tarihi alanındaki uzmanlığının yanı sıra Kocaeli florası üzerine de kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Uzmanlık alanımın dışında aynı zamanda Kocaeli florası ile ilgili de çalışıyorum. Kocaeli'de bulunan tüm bitkilerle ilgili envanter oluşturdum. Bu çalışma devam ediyor. Kocaeli, benim tespitlerime göre 2 bin bitki türüne sahip. Bu Avrupa ile kıyaslandığında oldukça yüksek bir sayı. Hem ilimizin yüzölçümünün küçük olması hem de ciddi sanayi ve yapılaşma baskısı olduğu düşünülürse oldukça yüksek olduğu görülebilir" dedi.

6Dünyada sadece o ilimizde var Yağmur yağar yağmaz ortaya çıkıyor, 81 ilden geliyorlar

Doğan, Kocaeli'de 60'tan fazla endemik tür bulunduğunu ve bunlardan bazılarının yalnızca bu kentte görüldüğünü de vurguladı. Bitkilere örnekler veren Doğan, "Mesela 'Aubrieta ekimi' adını verdiğimiz takson, sadece bir noktada birkaç yerde biliniyor. Yine Crocus keltepensis de aynı şekilde sadece Kocaeli'de görülen, dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen bir bitki türü olarak dikkatimizi çekiyor. Benim de nihai amacım, bunların gün yüzüne çıkartılması, fotoğraflarla desteklenmesi ve kamuoyunda bunlara dair bir farkındalık oluşturulmasına yönelik bir çalışma yapmak diyebilirim" diye konuştu.

7Dünyada sadece o ilimizde var Yağmur yağar yağmaz ortaya çıkıyor, 81 ilden geliyorlar

Keltepe çiğdemine yönelik bilgiler veren Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Doğan, sözlerine şöyle devam etti:"Bu bitki, şubat ayından itibaren yüzeye çıkar ve karları takip eder. Kar erimeye başlamasından itibaren, kar ne kadar erken erimeye başlarsa o kadar erken çıkmaya başlar. Bu yıl kar Kocaeli'de daha geç yağdı ve ciddi bir yağış aldı. O yüzden bu yıl biraz geç açtı. Özellikle yüksek rakımlarda, Kuzuyayla gibi alanlarda bulunuyor. Biz nisan ayının 15'inde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bir fotoğraf safarisi etkinliği yaptık. Yaklaşık 50 kişiyle birlikte gittik. Bitkiyi fotoğrafladık. Bu da aslında yapılması gereken faaliyetlerden bir tanesi. Bu endemik türlerin hem korunmaları hem de ilin biyoçeşitliliği için ciddi göstergeler olması anlamında bu tür faaliyetler çok önemli. O yüzden Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür faaliyeti çok önemli ve değerli. Umarım bu tür faaliyetler artar ve kamuoyunda bu tür bitkilere dair farkındalık artarak çoğalır"

8Dünyada sadece o ilimizde var Yağmur yağar yağmaz ortaya çıkıyor, 81 ilden geliyorlar

Keltepe çiğdeminin 2019 yılında İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu tarafından bilimsel literatüre kazandırıldığını belirten Doğan, "Bitkinin görüldüğü yer Kartepe. Kartepe eskiden Keltepe olarak bilindiği için bu ismi aldı. Mavi ağırlıklı, çakır mavisi dediğimiz maviye yakın bir rengi var" şeklinde konuştu.Dr. Hüseyin Doğan, Keltepe çiğdemini diğer türlerden ayıran özelliklerine de değinerek, "Bir bitkiyi diğer bitkilerden ayıran özellik, sistematik botaniğin alanına giren bir konu. 'Bir bitkiyi diğer bitki türlerinden ayırt eden nedir?' diye sorulacak olursa bunun için belli başlı parametrelere bakılıyor. Meyve biçimine, çiçek açma dönemine, boğaz rengine bakılıyor, kök yumru dediğimiz gömleğin yapısına bakılıyor. Aynı zamanda gelişen teknolojiyle birlikte botanik de bundan faydalanıyor. Moleküler analizler, DNA analizleri de yapılıyor. Böylece bir bitkinin diğer bitkilerden farklı olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.