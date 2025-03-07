Dünyada sadece Ankara'da! Yeniden yaşama tutundu, ABD'den özel davet aldı

Geliştirdikleri teknik dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meslektaşlarından davet aldıklarını ve DUKE Üniversitesi'nde tecrübelerini aktardıklarını söyleyen Günerhan, "Biz bu işlemle yaklaşık 10 santimlik bir kesi ile yapılan ameliyatı yaklaşık 2 santimlik bir kesi ile hiçbir boyun kasına zarar vermeden sadece beyin sapına ve beyinciğin sıkışan bölgelerine sebep olan kemik yapıları tıraşlayarak ve beyin zarını birtakım tekniklerle beyin omurilik sıvısının geçişini rahatlatıyoruz. Bunun neticesinde de ameliyat çok daha kısa sürede gerçekleşiyor. Aynı zamanda kanama miktarı, hastanın baş ve ense ağrısı veya beyin omurilik sıvısı kaçağı gibi ciddi komplikasyonları çok daha az zamanda görmekteyiz. Kliniğimizde yaklaşık 4 yıldır bu ameliyatı yapıyoruz. 4 yıllık takiplerimizde de hastalarımız gayet memnun. Hastamızı da 6 saat sonra ayağa kaldırıyoruz ve 1 gün sonrasın da taburcu edebiliyoruz" diye konuştu.