Dünyada sadece Ankara'da! Yeniden yaşama tutundu, ABD'den özel davet aldı

Beyincik sarkması ameliyatını yalnızca kendi kliniğiklerinde uygulanan endoskopik olarak kapalı yöntemle yaptıklarını belirten Opr. Dr. Günerhan ise, "Yaklaşık 10 santimlik cilt kesisiyle boynun arka tarafındaki üst kasların ve kafatasının arkasındaki kaslar bir miktar sıyrılarak, sıkışıklığa sebep olan, beyin omurilik sıvısının geçişini engelleyen yapıyı ortadan kaldırmak için kemik tıraşlanıyor. Ayrıca bağ dokusunun oradaki yapıların bir kısmını alarak beyin omurilik sıvısının geçişini rahatlatacak şekilde bir cerrahi işlem yapılıyor. Geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ameliyatlar sonrası hastalarımızda ağrı, baş ve ense ağrısı gibi iyileşme süresi uzun süren klinik tablolar görülebiliyordu. Bunun üzerine hastanemizin sunduğu imkanlar çerçevesinde ve idari şefimizin arkamızda durduğu destekler neticesinde kendi ekibimizle geliştirdiğimiz bir yöntem var. Bunu cerrahi endoskopik olarak kapalı yöntem beyincik sarkması ameliyatı olarak isimlendirdik. Bu yöntem dünyada şu an kendi kliniğimizde uygulanıyor. Başka uygulanan bir klinik yok" ifadelerini kullandı.