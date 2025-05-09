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GündemDünyada parmakla gösteriliyor! Trabzon'da pandemi sonrası patladı, rezervasyonlar doldu taştı
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Dünyada parmakla gösteriliyor! Trabzon'da pandemi sonrası patladı, rezervasyonlar doldu taştı

Türkiye'de sayılı, dünyada ise parmakla gösteriliyor. Trabzon'un doğal güzelliği sezon öncesi geri sayıma başladı. Rezervasyonlar şimdiden dolmaya başladı. Şehre yerli yabancı turistler akın edecek.

İHA
• 09 Mayıs 2025 - 09:27 • Son Güncelleme:
İHA
• 09 Mayıs 2025 - 09:27 • Son Güncelleme:
1Dünyada parmakla gösteriliyor Trabzonda pandemi sonrası patladı, rezervasyonlar doldu taştı

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, yeni turizm sezon için çalışmalar hızlandı.

2Dünyada parmakla gösteriliyor Trabzonda pandemi sonrası patladı, rezervasyonlar doldu taştı

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen, her hangi bir aksilik olmadığı takdirde güzel bir turizm sezonu geçireceklerini tahmin ettiklerini belirterek şu an ki gözlemlerin bunu doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

3Dünyada parmakla gösteriliyor Trabzonda pandemi sonrası patladı, rezervasyonlar doldu taştı

Gelen turist sayısı ve rezervasyonların yeni sezon için umut verici olduğunu kaydeden Özen, "Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesinin ve Trabzon'un turizmdeki çekim merkezi.

4Dünyada parmakla gösteriliyor Trabzonda pandemi sonrası patladı, rezervasyonlar doldu taştı

Pandemiden sonra bir artış olmuştu her ne kadar ekonomik olarak enflasyonun etkisi biraz yüksek olsa da şu an geçen yıldan biraz daha güzel bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyoruz.

5Dünyada parmakla gösteriliyor Trabzonda pandemi sonrası patladı, rezervasyonlar doldu taştı

Bunu rezervasyonlardan ve şu an erkenden gelen turist sayısından gözlemleyebiliyoruz. Rezervasyonlar şu an şu ay itibariyle gelen turistlerdeki gözlemelerimiz herhangi bir aksilik olmazsa güzel bir sezon bekliyoruz" dedi.

6Dünyada parmakla gösteriliyor Trabzonda pandemi sonrası patladı, rezervasyonlar doldu taştı

Uzungöl'de araç geçiş ve yürüyüş yollarındaki çalışmaların sürdüğünü belirten Özen, "Uzungöl'ün girişinden gölün kenarlarındaki yürüyüş yolları ve araçların geçiş noktası olan otoyol dediğimiz alanların yenilenme çalışması vardı. Geçen yıl bu proje bitirilemedi, yarım kalmıştı. Geçen yıldan kalan yapılamayan noktalara bu yıl yeniden başlanıldı bir aylık süre içerisinde düzeltileceğini bekliyoruz" diye konuştu.

7Dünyada parmakla gösteriliyor Trabzonda pandemi sonrası patladı, rezervasyonlar doldu taştı

Uzungöl'e gelen ziyaretçilerin yüzde 75-80'inin Körfez ülkelerinden gelenlerin oluşturduğunu kaydeden Özen, "Uzungöl'e gelen ziyaretçi sayısı yüzdelik olarak yüzde 75-80'i yurt dışından gelenler, kalan kısmı ise ülkemizin farklı yerlerinden gelenlerden oluşturuyor. En fazla turist Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt ilk üç sırayı oluşturuyor.

8Dünyada parmakla gösteriliyor Trabzonda pandemi sonrası patladı, rezervasyonlar doldu taştı

Bunların dışında İran, Azerbaycan, Ürdün, Lübnan gibi ülkelerden de turistler Uzungöl'ü tercih etmektedir. Yaz aylarındaki turizm sezonu, aynı dönemde örneğin Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt'te sıcaklık 40-45 derece değerinde. Dolayısıyla insanlar sıcaktan bunalıyor Uzungöl'e gelince serinliyor. Yaz ayında sezonun ortasında gelseniz bile montunuzu yanınızda taşımak durumundasınız. Akşamdan sonra sobalarımızı tekrar yakıyoruz. Sıcaklığımız 30 dereceyi geçmiyor. Akşamleyin de daha serin oluyor. Aslında burada bir klima turizmi söz konusu" dedi.