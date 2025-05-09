Dünyada parmakla gösteriliyor! Trabzon'da pandemi sonrası patladı, rezervasyonlar doldu taştı

Bunların dışında İran, Azerbaycan, Ürdün, Lübnan gibi ülkelerden de turistler Uzungöl'ü tercih etmektedir. Yaz aylarındaki turizm sezonu, aynı dönemde örneğin Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt'te sıcaklık 40-45 derece değerinde. Dolayısıyla insanlar sıcaktan bunalıyor Uzungöl'e gelince serinliyor. Yaz ayında sezonun ortasında gelseniz bile montunuzu yanınızda taşımak durumundasınız. Akşamdan sonra sobalarımızı tekrar yakıyoruz. Sıcaklığımız 30 dereceyi geçmiyor. Akşamleyin de daha serin oluyor. Aslında burada bir klima turizmi söz konusu" dedi.