• 22 Şubat 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya takipçilerinden tepki: Gerçek yüzünü göster!
Ünlü şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. Fotoğraflarının photoshop'lu olduğu iddia edilen Madonna'ya takipçileri "Bize gerçek yüzünü göster!" ve "Kendin ol!" gibi yorumlarda bulunarak tepkilerini dile getirdi.
• 22 Şubat 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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