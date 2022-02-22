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MagazinDünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya takipçilerinden tepki: Gerçek yüzünü göster!
HaberlerMagazin Haberleri Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya takipçilerinden tepki: Gerçek yüzünü göster!
• 22 Şubat 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya takipçilerinden tepki: Gerçek yüzünü göster!

Ünlü şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. Fotoğraflarının photoshop'lu olduğu iddia edilen Madonna'ya takipçileri "Bize gerçek yüzünü göster!" ve "Kendin ol!" gibi yorumlarda bulunarak tepkilerini dile getirdi.

• 22 Şubat 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:
1Dünyaca ünlü şarkıcı Madonnaya takipçilerinden tepki: Gerçek yüzünü göster
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Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

2Dünyaca ünlü şarkıcı Madonnaya takipçilerinden tepki: Gerçek yüzünü göster

Ancak Madonna'nın paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

3PHOTOSHOPUN ABARTILMASI TEPKİYLE KARŞILANDI

PHOTOSHOP'UN ABARTILMASI TEPKİYLE KARŞILANDI

Madonna paylaşımına "Film çekmeye çalışıyorum. Çok zor." notunu düştü.

4Dünyaca ünlü şarkıcı Madonnaya takipçilerinden tepki: Gerçek yüzünü göster

Ünlü şarkıcının paylaşımında photoshop'un abartılması ise tepkiyle karşılandı.

5BİZE GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTER

"BİZE GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTER"

Sosyal medya kullanıcıları, Madonna'nın paylaşımına yaptıkları şu yorumlar ile tepkilerini dile getirdi:

6Dünyaca ünlü şarkıcı Madonnaya takipçilerinden tepki: Gerçek yüzünü göster

"Bu Madonna değil, bize gerçek yüzünü göster!", "16 yaşındaki Madonna!", "Filtre kullanmayı keser misin artık!" ve "Kendin ol!"

7İşte Madonnanın tepki gören paylaşımı...

İşte Madonna'nın tepki gören paylaşımı...

8Dünyaca ünlü şarkıcı Madonnaya takipçilerinden tepki: Gerçek yüzünü göster
9Dünyaca ünlü şarkıcı Madonnaya takipçilerinden tepki: Gerçek yüzünü göster
10Dünyaca ünlü şarkıcı Madonnaya takipçilerinden tepki: Gerçek yüzünü göster
11Dünyaca ünlü şarkıcı Madonnaya takipçilerinden tepki: Gerçek yüzünü göster

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