Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri: 20 Mart dünya ne günü, Dünya Mutluluk Günü ne zaman çıktı? İşte dünyanın en mutlu ülkeleri…
Haberler Gündem Haberleri Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri: 20 Mart dünya ne günü, Dünya Mutluluk Günü ne zaman çıktı? İşte dünyanın en mutlu ülkeleri…
ABONE OL

Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri: 20 Mart dünya ne günü, Dünya Mutluluk Günü ne zaman çıktı? İşte dünyanın en mutlu ülkeleri…

Dünya Mutluluk Günü, her yıl 20 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen bir gündür. Bu özel gün, dünya genelinde mutluluğun önemini vurgulamak, insanların mutluluklarını artırmak ve toplumsal refahı teşvik etmek amacıyla düzenlenir. Peki, Dünya Mutluluk Günü ne zaman çıktı, 20 Mart dünya ne günü? İşte Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri ile dünyanın en mutlu ülkeleri…

• 20 Mart 2024 - 13:06 • Son Güncelleme:
• 20 Mart 2024 - 13:06 • Son Güncelleme:
1 Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri: 20 Mart dünya ne günü, Dünya Mutluluk Günü ne zaman çıktı İşte dünyanın en mutlu ülkeleri…

20 Mart, Dünya Mutluluk Günü olarak kutlanıyor ve bu özel gün, Birleşmiş Milletler'in küresel bir girişimiyle her yıl aynı tarihte dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Dünya Mutluluk Günü'nde çeşitli ülkelerde farklı etkinlikler düzenlenirken, insanlar arasında sevgi, dayanışma ve pozitif enerji paylaşılır.

2 DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ NE ZAMAN ÇIKTI

DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ NE ZAMAN ÇIKTI?

20 Mart Dünya Uluslararası Mutluluk Günü, Birleşmiş Milletler tarafından dünya halklarına armağan edilmiştir. 2012 yılında kabul edildi.

3 DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ MESAJLARI

DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ MESAJLARI

"Bugün, dünya genelinde mutluluğun gücünü kutlamak için bir araya geliyoruz. Hep birlikte daha aydınlık bir dünya için çaba göstermek, birbirimizi desteklemek ve sevgiyle yaklaşmak dileğiyle. Dünya Mutluluk Günü'nüz kutlu olsun!"

"Her gülen yüz, dünyamızı daha güzel bir yer yapar. Bugün, çevremizdeki insanları mutlu etmek ve kendi mutluluğumuzu paylaşmak için bir fırsat. İçtenlikle Dünya Mutluluk Günü'nüzü kutlarım!"

"Mutluluk, kalplerimizi bir araya getiren en güçlü bağdır. Bu özel günde, sevgi ve neşe dolu anlarla dolu bir hayat dileğiyle Dünya Mutluluk Günü'nüzü kutlarım!"

"Dünya Mutluluk Günü, toplumsal refahı ve iç huzuru kutlamak için bir fırsat sunar. Birlikte daha güçlüyüz ve birlikte daha mutluyuz. Herkes için bir gülümseme ve sevinç dolu bir gün dilerim!"

"Hayatın anlamı, paylaşıldıkça artar. Dünya Mutluluk Günü, sevgi, saygı ve dayanışma ruhunu canlandırmak için bir fırsat sunar. Hep birlikte daha mutlu ve anlamlı bir dünya inşa etmek dileğiyle kutlu olsun!"

4 DÜNYA MUTLU ÜLKELER SIRALAMASI

DÜNYA MUTLU ÜLKELER SIRALAMASI

ABD'de 20 Mart'ta kutlanan Ulusal Mutluluk Günü'nde "Dünya ülkeleri mutluluk endeksi" de yayımlandı.

143 ülkede yaşayan insanlarla yapılan ankete göre oluşturulan raporda Oxford Refah Araştırma Merkezi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve bir yayın kurulunun katkıları bulunuyor. 1. Finlandiya

2. Danimarka

3. İzlanda

4. İsveç

5. İsrail

6. Hollanda

7. Norveç

8. Lüksemburg

9. İsviçre

10. Avustralya

5 Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri: 20 Mart dünya ne günü, Dünya Mutluluk Günü ne zaman çıktı İşte dünyanın en mutlu ülkeleri…

Çekya (18), Litvanya (19) ve Slovenya (21) gibi ülkelerin listeye girmesiye ABD ilk 20'nin dışına çıktı ve 23. oldu.

En mutsuz ülkeler

Listenin son sırasında Afganistan yer alırken Lübnan, Lesotho, Sierra Leone ve Kongo en mutsuz ülkeler olarak dikkat çekti. Listede geçtiğimiz yıl 102. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 98. sıraya yerleşti.