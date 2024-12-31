Dünya 2024'te neler yaşadı? Savaşlar, krizler, başarılar: İşte yılın özeti

28 TEMMUZ: MADURO YİNE KAZANDI
Venezuela'nın güçlü lideri Nicolas Maduro, başkanlık seçimlerinde beklenmedik bir zafer ilan etti. Muhalefet liderleri, rejimin oy sayımını sahtelediğini söyledi. Rejim protestoları bastırdı. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nın dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Venezuela ile diplomatik ilişkileri askıya aldı.
5 AĞUSTOS: GOOGLE TEKEL DAVASINI KAYBETTİ
Bir federal yargıç, Alphabet’e bağlı Google'ın arama motoru tekeline sahip olma uygulamalarını yasa dışı buldu. Bu, Adalet Bakanlığı için büyük bir antitröst zaferi olarak görüldü.Adalet Bakanlığı, internet aramasının yüzde 90'ından, mobil arama motoru olarak da bu kategoride yüzde 95'ten fazlasını kontrol ettiği gerekçesiyle Google'a karşı iki kez antitröst davası açmıştı.