Dünya 2024'te neler yaşadı? Savaşlar, krizler, başarılar: İşte yılın özeti

3 HAZİRAN: MEKSİKA'YA İLK KADIN LİDER

Claudia Sheinbaum, ezici bir zaferle Meksika'nın ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi ve hem güvenlik krizi hem ekonomik krizle mücadele eden bir ülkeyi devraldı. Sheinbaum, seçim sonuçlarından sonra yaptığı zafer konuşmasında "200 yıllık tarihinde ilk kez, Meksika'nın ilk kadın başkanı olacağım" dedi ve ekledi: "Başından beri söyledim; bu sadece benim bu makama gelmemle ilgili değil, bu sonuç hepimizin buraya gelmesiyle ilgili. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım."