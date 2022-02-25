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UEFA Avrupa LigiDünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler! 'Bundan sonra boşta gezer'
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler! 'Bundan sonra boşta gezer'
• 25 Şubat 2022 - 09:08 • Son Güncelleme:

Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler! 'Bundan sonra boşta gezer'

Dün akşam UEFA Konferans Ligi rövanş karşılaşmasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Avrupa'ya da havlu atan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve futbolcular hakkında çok sert eleştirilerde bulunuldu. İşte 5 golün atıldığı mücadele sonrası yazar yorumları...

• 25 Şubat 2022 - 09:08 • Son Güncelleme:
1Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler Bundan sonra boşta gezer
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elenmesini değerlerdi. İşte 5 golün atıldığı 90 dakikanın ardından o yansımalar...

2Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler Bundan sonra boşta gezer

UĞUR MELEKE: Fenerbahçe’nin bir büyük hatası da, ligin bitimine daha 21 maç varken, hem Türkiye Kupası, hem de Avrupa macerası sürüyorken göreve geçici bir teknik adam getirmeleri. Pekala iki kupada yol almayı ve Süper Lig’de ikinciliği hedefleyebilirlerdi doğru bir teknik adam seçimiyle.

3Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler Bundan sonra boşta gezer

Ali Koç’un “lig ortasında iyi teknik adamlar göreve gelmiyor” savunması da mutlak doğruluk taşımıyor bence. Zira Ali Koç döneminin en başarılı teknik direktörü Belözoğlu sezon ortasında göreve gelmişti. Ayrıca Trpisovsky’yi de Slavia Prag, yine sezon ortasında göreve getirmişti. Trpisovsky ilk sezonunu ikinci bitirmiş, kadroyu yeniden yapılandırmış ve sonra da peş peşe zaferler kazanmıştı. (HÜRRİYET)

4Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler Bundan sonra boşta gezer

UĞUR MELEKE: Bir büyük kulübün, en yüksek maaşı teknik direktöre vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer Ali Koç, son 3 sezonun herhangi birinde bir-iki yıldız transferden feragat edip kaliteli bir teknik adam göreve getirseydi, işler muhtemelen bu denli kötü gitmeyecekti.

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GÜRCAN BİLGİÇ: Zaten sıkıntılı bir kadro ile maça çıktılar, bir de Ferdi'nin sakatlığı eklendi üstüne. Sosa artık takımın parçası değil. Dün O'na en çok ihtiyaç duyulan maçtı. 16 yaşındaki Arda yerine oyuna girerken "niye?" diye sormadıysa kimse, evini de toplamaya başlamalı. Rakip şut çekerken arkasını dönen iki stoper ile de yola devam edemezsiniz. Toptan korkan adamın o bölgede ne işi var ? Mert Hakan'ı bir kenara alalım. Her şeyini ortaya koydu. Ama çevresinde kararlı arkadaşları da yoktu. (SABAH)

6Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler Bundan sonra boşta gezer

GÜRCAN BİLGİÇ: Erken gelen iki gol ile birlikte, tüm takım saklambaç oynadı. Kötü gecenin tek iyi tarafı İsmail Kartal'ın artık kapris çekmek zorunda kalmaması. Tek hedefi kaldı; ligde daha üstlere çıkmak. Çıkmasa da O'na "neden olmadı?" diyecek birileri yok. Bundan sonra inandığı, önümüzdeki sezon devam edebileceği isimlerde ısrar etmeli.

7Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler Bundan sonra boşta gezer

ERCAN GÜVEN: Rezalet mi, felaket mi, adını siz koyun ama hadise ortada; kaza değil bir kere. Çek rakip İstanbul’da ikaz etmişti, anlamadık… Kartviziti heybetli kof takımla boş hayaller kurarak gittik. Eloğlu, acı gerçeği Fenerbahçe’nin yüzüne haykırdı Prag’da… “Zayıfsın, acizsin, işin yok Avrupa’da”!..

8Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler Bundan sonra boşta gezer

İyi de… Burada da yapacak işi kalmadı kadim kulübün. Tribün nüfusu beş bine inmiş… Ne Lig ne Kupa kalmış. İstediği kadar müze dolusu “şampiyonluk diplomasına” istediği kadar anlı şanlı “Avrupa referanslarına” sahip olsun; her kapı kapanmış suratına. Gün itibarıyla, resmen “Boşta gezer” durumunda Fenerbahçe. En son ne zaman bu kadar hedefsiz, bezgin, çaresizdi acaba? Ve sahipsizdi. (MİLLİYET)

9Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler Bundan sonra boşta gezer
10Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler Bundan sonra boşta gezer

ERCAN GÜVEN: Rakip stoperler arasında ezilen Pelkas’ın yerine 17 yaşına basalı 20 dakika olmuş Arda Güler girdi. Lakin Arda öyküleri bile kurtaramazdı artık Fenerbahçe’yi! Ev sahibi beş dakika sonra yine Szalai kanadından üçüncü golünü attı ve maç tıpkı Fenerbahçe için söylenecek sözler, muhtemel hedefler, geride kalmış felaketler, rezaletler gibi bitti, geçti gitti. Arda’nın hazırlayıp son on dakikada oyuna giren Berisha’nın attığı ikinci Fenerbahçe golü Prag’ın turu garantileyip son düdüğü beklediği zaman. Tek gerçek; Fenerbahçe artık “boşta gezer”!

11Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler Bundan sonra boşta gezer

İLKER YAĞCIOĞLU: Sor, 1.2 Milyon Euro maliyetli ve daha 21 yaşında bir oyuncu. Tek başına bütün Fenerbahçe defansını hallaç pamuğu gibi attı. 1-2 seneye de onu büyük paraya satarlar. Oyuna gelince ne savunmada ne de hücumda hiçbir şey yapmadık. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'u rakip takımda da Sor'u izleyince resmen içim acıdı.

12Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler Bundan sonra boşta gezer

İLKER YAĞCIOĞLU: 20 milyon Euro değer biçilen Szalai ne stoperde ne de sol bekte rakipleri karşısında başarılı olamadı. Rakibin, bizim defansımızın arasına yaptığı her koşu pozisyon oldu. Son vuruşlarda becerikli olsalardı söylemeye dilim varmıyor ama tarihi bir farkla da geri dönebilirdik.

13Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler Bundan sonra boşta gezer

Kısaca bu turu hak etmedik. İki maçta da hiçbir varlık gösteremeden Avrupa defterini de kapatmış olduk. Ama en çok üzüldüğüm Slavia gibi bir takım karşısında aciz duruma düşmekti.

14Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler Bundan sonra boşta gezer

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Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler! 'Bundan sonra boşta gezer'

Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler! 'Bundan sonra boşta gezer'