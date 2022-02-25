Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler! 'Bundan sonra boşta gezer'
Dün akşam UEFA Konferans Ligi rövanş karşılaşmasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Avrupa'ya da havlu atan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve futbolcular hakkında çok sert eleştirilerde bulunuldu. İşte 5 golün atıldığı mücadele sonrası yazar yorumları...
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elenmesini değerlerdi. İşte 5 golün atıldığı 90 dakikanın ardından o yansımalar...
Ali Koç’un “lig ortasında iyi teknik adamlar göreve gelmiyor” savunması da mutlak doğruluk taşımıyor bence. Zira Ali Koç döneminin en başarılı teknik direktörü Belözoğlu sezon ortasında göreve gelmişti. Ayrıca Trpisovsky’yi de Slavia Prag, yine sezon ortasında göreve getirmişti. Trpisovsky ilk sezonunu ikinci bitirmiş, kadroyu yeniden yapılandırmış ve sonra da peş peşe zaferler kazanmıştı. (HÜRRİYET)
GÜRCAN BİLGİÇ: Zaten sıkıntılı bir kadro ile maça çıktılar, bir de Ferdi'nin sakatlığı eklendi üstüne. Sosa artık takımın parçası değil. Dün O'na en çok ihtiyaç duyulan maçtı. 16 yaşındaki Arda yerine oyuna girerken "niye?" diye sormadıysa kimse, evini de toplamaya başlamalı. Rakip şut çekerken arkasını dönen iki stoper ile de yola devam edemezsiniz. Toptan korkan adamın o bölgede ne işi var ? Mert Hakan'ı bir kenara alalım. Her şeyini ortaya koydu. Ama çevresinde kararlı arkadaşları da yoktu. (SABAH)
GÜRCAN BİLGİÇ: Erken gelen iki gol ile birlikte, tüm takım saklambaç oynadı. Kötü gecenin tek iyi tarafı İsmail Kartal'ın artık kapris çekmek zorunda kalmaması. Tek hedefi kaldı; ligde daha üstlere çıkmak. Çıkmasa da O'na "neden olmadı?" diyecek birileri yok. Bundan sonra inandığı, önümüzdeki sezon devam edebileceği isimlerde ısrar etmeli.
ERCAN GÜVEN: Rezalet mi, felaket mi, adını siz koyun ama hadise ortada; kaza değil bir kere. Çek rakip İstanbul’da ikaz etmişti, anlamadık… Kartviziti heybetli kof takımla boş hayaller kurarak gittik. Eloğlu, acı gerçeği Fenerbahçe’nin yüzüne haykırdı Prag’da… “Zayıfsın, acizsin, işin yok Avrupa’da”!..
İyi de… Burada da yapacak işi kalmadı kadim kulübün. Tribün nüfusu beş bine inmiş… Ne Lig ne Kupa kalmış. İstediği kadar müze dolusu “şampiyonluk diplomasına” istediği kadar anlı şanlı “Avrupa referanslarına” sahip olsun; her kapı kapanmış suratına. Gün itibarıyla, resmen “Boşta gezer” durumunda Fenerbahçe. En son ne zaman bu kadar hedefsiz, bezgin, çaresizdi acaba? Ve sahipsizdi. (MİLLİYET)
ERCAN GÜVEN: Rakip stoperler arasında ezilen Pelkas’ın yerine 17 yaşına basalı 20 dakika olmuş Arda Güler girdi. Lakin Arda öyküleri bile kurtaramazdı artık Fenerbahçe’yi! Ev sahibi beş dakika sonra yine Szalai kanadından üçüncü golünü attı ve maç tıpkı Fenerbahçe için söylenecek sözler, muhtemel hedefler, geride kalmış felaketler, rezaletler gibi bitti, geçti gitti. Arda’nın hazırlayıp son on dakikada oyuna giren Berisha’nın attığı ikinci Fenerbahçe golü Prag’ın turu garantileyip son düdüğü beklediği zaman. Tek gerçek; Fenerbahçe artık “boşta gezer”!
İLKER YAĞCIOĞLU: Sor, 1.2 Milyon Euro maliyetli ve daha 21 yaşında bir oyuncu. Tek başına bütün Fenerbahçe defansını hallaç pamuğu gibi attı. 1-2 seneye de onu büyük paraya satarlar. Oyuna gelince ne savunmada ne de hücumda hiçbir şey yapmadık. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'u rakip takımda da Sor'u izleyince resmen içim acıdı.