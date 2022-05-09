Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
BeşiktaşDün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmael'in listesinden tam 6 forvet çıktı
HaberlerBeşiktaş Haberleri Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmael'in listesinden tam 6 forvet çıktı
• 09 Mayıs 2022 - 14:51 • Son Güncelleme:

Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmael'in listesinden tam 6 forvet çıktı

Beşiktaş'a geldiği günden beri sergilediği inişli çıkışlı performansıyla tartışma konusu olan ve dün akşam derbide kaçırdığı penaltıyla artık sabırları taşıran Michy Batshuayi'nin hesabı kesilirken, 47 yaşındaki Fransız teknik adamın yeni forvet arayışlarına koyulduğu ve genç çalıştırıcının listesinden 6 golcünün çıktığı belirtildi.

• 09 Mayıs 2022 - 14:51 • Son Güncelleme:
1Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmaelin listesinden tam 6 forvet çıktı
ABONE OL

Beşiktaş, son şampiyon unvanıyla başladığı 2021-2022 sezonunda taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

2Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmaelin listesinden tam 6 forvet çıktı

Sezon başında yapılan flaş transferlere rağmen Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken, ligde ise önce şampiyonluğun, sonra da Avrupa kupalarının uzağında kalan Kartal'da gözler gelecek sezona çevrildi.

3Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmaelin listesinden tam 6 forvet çıktı

Yeni hocası Valerien Ismael 3-4-3 sistemiyle birlikte çok farklı bir oyun anlayışı benimseyen siyah-beyazlılar, transferde de rotasını buna göre çizecek.

4Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmaelin listesinden tam 6 forvet çıktı

Kara Kartal'ın yeni sezonda kadrosunu büyük ölçüde değiştirmesi bekleniyor.

5Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmaelin listesinden tam 6 forvet çıktı

Yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de transfer planlamasında büyük önem teşkil ediyor.

6

Beşiktaş'ın transferdeki ilk hedefi ise forvet hattı olacak.

7Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmaelin listesinden tam 6 forvet çıktı

Michy Batshuayi'den beklediği katkıyı alamayan Kartal, sezon sonu yıldız isimle yollarını ayıracak.

8Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmaelin listesinden tam 6 forvet çıktı

Sözleşme uzatma teklifine henüz olumlu yanıt vermeyen Cyle Larin'le de yolların ayrılması bekleniyor.

9Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmaelin listesinden tam 6 forvet çıktı

Siyah-beyazlı yönetim ise Batshuayi ve Larin'in yerine forvet arayışlarına hız verdi.

10İşte Beşiktaşın golcü listesi...

İşte Beşiktaş'ın golcü listesi...

Ben Brereton Díaz (23 - Şili)

11Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmaelin listesinden tam 6 forvet çıktı

Rhys Healey (27 - İngiltere)

12Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmaelin listesinden tam 6 forvet çıktı

Brennan Johnson (28 - Galler)

13Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmaelin listesinden tam 6 forvet çıktı

Adam Buksa (25 - Polonya)

14

Luis Suárez (35 - Uruguay)

15Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmaelin listesinden tam 6 forvet çıktı

Michael Olunga (28- Kenya)

16Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmaelin listesinden tam 6 forvet çıktı

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Canlı yayında resmen açıkladı! Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euro'ya transfer oldu!

Canlı yayında resmen açıkladı! Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euro'ya transfer oldu!

Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmael'in listesinden tam 6 forvet çıktı

Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmael'in listesinden tam 6 forvet çıktı

İşte Ali Koç'tan sezonun ilk transferi! İrfan Can Kahveci'ye panik yaptıracak yıldız

İşte Ali Koç'tan sezonun ilk transferi! İrfan Can Kahveci'ye panik yaptıracak yıldız

Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneş'in yeni adresini açıkladı! Mostafa Mohamed'in yeni hocası olabilir

Bahattin Güneş ağabeyi Şenol Güneş'in yeni adresini açıkladı! Mostafa Mohamed'in yeni hocası olabilir