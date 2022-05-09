• 09 Mayıs 2022 - 14:51 • Son Güncelleme:
Dün Michy Batshuayi sabırları taşırdı bugün Valerien İsmael'in listesinden tam 6 forvet çıktı
Beşiktaş'a geldiği günden beri sergilediği inişli çıkışlı performansıyla tartışma konusu olan ve dün akşam derbide kaçırdığı penaltıyla artık sabırları taşıran Michy Batshuayi'nin hesabı kesilirken, 47 yaşındaki Fransız teknik adamın yeni forvet arayışlarına koyulduğu ve genç çalıştırıcının listesinden 6 golcünün çıktığı belirtildi.
• 09 Mayıs 2022 - 14:51 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş, son şampiyon unvanıyla başladığı 2021-2022 sezonunda taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.
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Yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de transfer planlamasında büyük önem teşkil ediyor.
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Michy Batshuayi'den beklediği katkıyı alamayan Kartal, sezon sonu yıldız isimle yollarını ayıracak.