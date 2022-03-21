Dün Fenerbahçe'yi ipten aldı bugün 'gönderilecekler listesine' adı yazıldı!
Dün akşam Konyaspor'u Ülker Stadı'nda 2-1'lik skorla deviren ve güçlü rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de 6 futbolcunun sezon biter bitmez takımdan gönderileceği ortaya çıktı. İşte sarı lacivertli kulüpten ayrılacak o yıldız futbolcular...
Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni oyuncularla birlikte şampiyonluk umutlarını yeşertmişti.
Portekizli çalıştırıcının yerine birçok teknik adamla görüşmelerini sürdüren Ali Koç, İsmail Kartal'ı geçici olarak takımın başına getirdi.
Ali Koç ve yönetimin ise Alman çalıştırıcı Joachim Löw ile anlaştığı, önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı belirtiliyor.
Fenerbahçe'de sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Luiz Gustavo'nun gelecek sezon takımda olması beklenmiyor.
Sarı-lacivertli ekibin sezon başında Watford'a kiralık olarak gönderdiği Ozan Tufan, devre arasında takımına geri dönmüştü. Ancak forma şansı bulmakta da zorlanan milli oyuncunun takımdan gönderilmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de taraftarın beğendiği isimlerden birisi olan Dimitris Pelkas, sarı-lacivertlilerin ayrılığına üzüleceği isimlerden birisi. Ancak Pelkas'ın da gelecek sezon kadroda olması beklenmiyor.