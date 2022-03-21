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FenerbahçeDün Fenerbahçe'yi ipten aldı bugün 'gönderilecekler listesine' adı yazıldı!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Dün Fenerbahçe'yi ipten aldı bugün 'gönderilecekler listesine' adı yazıldı!
• 21 Mart 2022 - 08:11 • Son Güncelleme:

Dün Fenerbahçe'yi ipten aldı bugün 'gönderilecekler listesine' adı yazıldı!

Dün akşam Konyaspor'u Ülker Stadı'nda 2-1'lik skorla deviren ve güçlü rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de 6 futbolcunun sezon biter bitmez takımdan gönderileceği ortaya çıktı. İşte sarı lacivertli kulüpten ayrılacak o yıldız futbolcular...

• 21 Mart 2022 - 08:11 • Son Güncelleme:
1Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı
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Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni oyuncularla birlikte şampiyonluk umutlarını yeşertmişti.

2Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

Vitor Pereira'nın ikinci dönemine iyi başlayan sarı-lacivertliler, ligde ilk haftalarda liderliği elinde bulundursa da haftalar ilerledikçe zirveden uzaklaştı.

3Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

Daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, kötü gidişin sürmesi nedeniyle Vitor Pereira ile yolları ayırdı.

4Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

Portekizli çalıştırıcının yerine birçok teknik adamla görüşmelerini sürdüren Ali Koç, İsmail Kartal'ı geçici olarak takımın başına getirdi.

5Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

İsmail Kartal'ın da sancılı başladığı süreçte UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe, son haftalarda Süper Lig'de çıkışa geçti.

6Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

Ligde son haftalarda üst üste galibiyetler alan İsmail Kartal ve öğrencileri, son oynanan Konyaspor maçında kazanarak 2.'lik için şansını arttırdı.

7Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

Fenerbahçe'de şu an geçici olarak görevinin başında olan İsmail Kartal ile gelecek sezon yola devam edilmeyecek.

8Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

Deneyimli teknik direktörün görevine, yeni hocanın teknik ekibinde devam edeceği söylense de henüz kesinlik kazanmadı.

9Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

Ali Koç ve yönetimin ise Alman çalıştırıcı Joachim Löw ile anlaştığı, önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı belirtiliyor.

10Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

Joachim Löw ile iletişim halinde bulunan İsmail Kartal ve ekibi, oyuncu raporlarını deneyimli çalıştırıcıya iletiyor.

11Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

Yeni sezon öncesi birçok oyuncuyla yollarını ayırarak kadrosundaki şişkinliği azaltması beklenen Fenerbahçe'de, Takvim'in haberine göre; 6 oyuncunun bileti kesildi.

12Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

İşte Fenerbahçe'nin yollarını ayırması beklenen 6 oyuncu:

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Fenerbahçe'de sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Luiz Gustavo'nun gelecek sezon takımda olması beklenmiyor.

14Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında Watford'a kiralık olarak gönderdiği Ozan Tufan, devre arasında takımına geri dönmüştü. Ancak forma şansı bulmakta da zorlanan milli oyuncunun takımdan gönderilmesi bekleniyor.

15Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha, takımda beklentilerin altında kalan isimlerden birisi olmuştu.

16Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

Performansı yetersiz görülen Nazım Sangare, Fenerbahçe'den ayrılacak isimler arasında yer alıyor.

17Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

Tecrübeli orta saha oyuncusu Jose Sosa, ilerleyen yaşı ve düşüş gösteren performansıyla takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan oyunculardan.

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Fenerbahçe'de taraftarın beğendiği isimlerden birisi olan Dimitris Pelkas, sarı-lacivertlilerin ayrılığına üzüleceği isimlerden birisi. Ancak Pelkas'ın da gelecek sezon kadroda olması beklenmiyor.

19Dün Fenerbahçeyi ipten aldı bugün gönderilecekler listesine adı yazıldı

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