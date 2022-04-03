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FenerbahçeDün 'ben 2.adam olmam' demişti! Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Dün 'ben 2.adam olmam' demişti! Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...
• 03 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:

Dün 'ben 2.adam olmam' demişti! Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Dün Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenerek son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldığı gibi 11 maçta 2.18'lik puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal'ın 'ben 2.adam olmam' sözlerini dikkate alan Ali Koç yeni teknik direktörünü belirledi...

• 03 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
1Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...
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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, zorlu Kayserispor deplasmanından net bir skorla galip gelerek ayrıldı.

2Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Süper Lig'de üst üste iyi sonuçlara devam eden sarı-lacivertliler, Kayseri ekibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

3Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Kayserispor deplasmanında maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun sergileyen Fenerbahçe, Zajc, Rossi, İrfan ve Arda'nın golleriyle galibiyete koştu.

4Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Kayserispor'u 4 golle geçen Fenerbahçe, bu maçta birden fazla dikkat çeken istatistiğe de imza attı.

5Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönem büyük bir heyecan yaratan İrfan Can Kahveci, son haftalarda yükselen performansıyla taraftarını memnun ediyor.

6Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Son haftalarda golleriyle dikkat çeken İrfan Can, 2018/19 sezonundan bu yana 9 golle Süper Lig'de en fazla ceza sahası dışı golü atan oyuncu oldu.

7Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'nin henüz 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, Kayserispor maçını da boş geçmedi.

8Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Oyuna sonradan girerek katkı vermeye devam eden Arda Güler, Süper Lig'de ikinci golünü kaydetti.

9Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Toplam 197 dakika süre alan Arda Güler, Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig'de en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık (49.2 dakika) gol katkısı yapan isim oldu.

10Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Fenerbahçe son 7 maçta yenilgi yüzü görmezken bu süreçte 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

11Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Opta verilerine göre, İsmail Kartal'ın göreve başladığı 21'inci haftadan bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan ve galibiyet alan takım Fenerbahçe oldu.

12Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Sarı-lacivertliler bu süreçte 7 galibiyetle zirvede yer alırken toplam 24 puan hanesine yazdırdı.

13Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Maçın ardından basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, iyi hazırlandıklarını belirtti. Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, buraya gelirken iyi hazırlandıklarını ve rakibi iyi analiz ettiklerini vurguladı.

14Kartal, basın toplantısında şöyle devam etti:

Kartal, basın toplantısında şöyle devam etti:

"Bizim için de çok önemli. Sonuçta bizim de 12,13 milli takımdan dönen oyuncumuz vardı. Bir ter idmanından çıkıp bugün maça çıkan oyuncularımız vardı. Buna rağmen biz çok çok iyi hazırlanıp bu maça çıktık. Çünkü bu maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak için de bütün stratejilerimizi, analizlerimizi hafta içi bitirdik. Oyuncularımıza bunları tek tek anlattık. Çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık. Sadece hafta içinde bir düşüş yaşadık antrenmanlarda. Oyuncularıma onun sebebini sordum, havaların ani sıcaklığından dolayı bir düşüş yaşandı. Bugün de böyle bir ortamda, havada maç oynandı. Bahar kaynaklı oyuncuların performansı düşüyor. Bugün de biz, bu tempoda oynayan bir takım değiliz. Daha yüksek tempoda maç oynuyorduk. Bugün her iki takım açısından da düşük tempoda oynandı maç ama buna rağmen ilk yarıda 3, 4 tane pozisyonumuz vardı, ilk yarıda maçı kopartabilirdik. Maçı kazanmasını bildik. Burada oyuncularımı tebrik ediyorum."

15Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Bir basın mensubunun, "Fenerbahçe 7'de 6'tı yaptı. İyi de bir futbol var. Sezon sonu için neler söyleyebilirsiniz? Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı kaldı, bu sizin kararınızla mı oldu?" sorusu üzerine Kartal, şunları kaydetti:

16Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

"Öncelikle Mesut ve Ozan'la ilgili, ben hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir oyuncumla ilgili medya önünde 'öyleydi, böyleydi' diye açıklamalarda bulunmadım. Yönetimimiz sonuçta bir karar almıştır, Fenerbahçe ailesi olarak böyle bir karar çıktı. Onun için bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Bize de yakışmaz. Fenerbahçe ailesi olarak kulübümüz bir açıklama yapmıştır. Sonuçta biz kendi işimize bakıyoruz. Kendi işimle ilgili olarak, sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Sezon sonu ne olur, burada kalır mıyım, bilmiyorum. Nasip, kısmet, sonuçta rızkı veren Allah. Ben işimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım. Ondan sonrası ne olur bilemem."

17Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Kartal, aynı basın mensubunun, "Bir sohbet toplantısında 'ikinci adam asla olmam' demiştiniz. Aynı düşünceniz devam ediyor mu?" sorusunu yöneltmesi üzerine tepki gösterdi. Kartal, "Daha önce de dedim, bir daha söylüyorum, 'ben ikinci adam olmam." ifadelerini kullandı.

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19Dün ben 2.adam olmam demişti Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Öte yandan Fenerbahçe'nin Löw, Jesus gibi isimlerle ilgilendiği ve görüşmelerine devam ettiği bilinirken, son olarak gündeme Fransız teknik adam Rudi Garcia gelmişti.

20GARCİA DEFTERİ DE KAPANDI

GARCİA DEFTERİ DE KAPANDI

Şu anda bir Fransız kanalında yorumculuk yapan Rudi Garcia'ya talip olan kulüpler de belli oldu. Yunanistan ekibi AEK ve Fransız kulübü Lyon'un, takımın başında Rudi Garcia'yı görmek istediği kaydedildi.

21GERİYE SADECE LÖW KALDI

GERİYE SADECE LÖW KALDI!

Bununla beraber Rudi Garcia'nın, gelecek sezon İngiltere Premier Lig veya İspanya La Liga'da görev almak istediği aktarıldı.

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