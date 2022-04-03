Dün 'ben 2.adam olmam' demişti! Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...

Kartal, basın toplantısında şöyle devam etti:

"Bizim için de çok önemli. Sonuçta bizim de 12,13 milli takımdan dönen oyuncumuz vardı. Bir ter idmanından çıkıp bugün maça çıkan oyuncularımız vardı. Buna rağmen biz çok çok iyi hazırlanıp bu maça çıktık. Çünkü bu maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak için de bütün stratejilerimizi, analizlerimizi hafta içi bitirdik. Oyuncularımıza bunları tek tek anlattık. Çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık. Sadece hafta içinde bir düşüş yaşadık antrenmanlarda. Oyuncularıma onun sebebini sordum, havaların ani sıcaklığından dolayı bir düşüş yaşandı. Bugün de böyle bir ortamda, havada maç oynandı. Bahar kaynaklı oyuncuların performansı düşüyor. Bugün de biz, bu tempoda oynayan bir takım değiliz. Daha yüksek tempoda maç oynuyorduk. Bugün her iki takım açısından da düşük tempoda oynandı maç ama buna rağmen ilk yarıda 3, 4 tane pozisyonumuz vardı, ilk yarıda maçı kopartabilirdik. Maçı kazanmasını bildik. Burada oyuncularımı tebrik ediyorum."