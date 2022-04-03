Dün 'ben 2.adam olmam' demişti! Ali Koç çark etti işte yeni teknik direktör...
Dün Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenerek son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldığı gibi 11 maçta 2.18'lik puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal'ın 'ben 2.adam olmam' sözlerini dikkate alan Ali Koç yeni teknik direktörünü belirledi...
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, zorlu Kayserispor deplasmanından net bir skorla galip gelerek ayrıldı.
Opta verilerine göre, İsmail Kartal'ın göreve başladığı 21'inci haftadan bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan ve galibiyet alan takım Fenerbahçe oldu.
Kartal, basın toplantısında şöyle devam etti:
"Bizim için de çok önemli. Sonuçta bizim de 12,13 milli takımdan dönen oyuncumuz vardı. Bir ter idmanından çıkıp bugün maça çıkan oyuncularımız vardı. Buna rağmen biz çok çok iyi hazırlanıp bu maça çıktık. Çünkü bu maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak için de bütün stratejilerimizi, analizlerimizi hafta içi bitirdik. Oyuncularımıza bunları tek tek anlattık. Çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık. Sadece hafta içinde bir düşüş yaşadık antrenmanlarda. Oyuncularıma onun sebebini sordum, havaların ani sıcaklığından dolayı bir düşüş yaşandı. Bugün de böyle bir ortamda, havada maç oynandı. Bahar kaynaklı oyuncuların performansı düşüyor. Bugün de biz, bu tempoda oynayan bir takım değiliz. Daha yüksek tempoda maç oynuyorduk. Bugün her iki takım açısından da düşük tempoda oynandı maç ama buna rağmen ilk yarıda 3, 4 tane pozisyonumuz vardı, ilk yarıda maçı kopartabilirdik. Maçı kazanmasını bildik. Burada oyuncularımı tebrik ediyorum."
"Öncelikle Mesut ve Ozan'la ilgili, ben hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir oyuncumla ilgili medya önünde 'öyleydi, böyleydi' diye açıklamalarda bulunmadım. Yönetimimiz sonuçta bir karar almıştır, Fenerbahçe ailesi olarak böyle bir karar çıktı. Onun için bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Bize de yakışmaz. Fenerbahçe ailesi olarak kulübümüz bir açıklama yapmıştır. Sonuçta biz kendi işimize bakıyoruz. Kendi işimle ilgili olarak, sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Sezon sonu ne olur, burada kalır mıyım, bilmiyorum. Nasip, kısmet, sonuçta rızkı veren Allah. Ben işimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım. Ondan sonrası ne olur bilemem."
Öte yandan Fenerbahçe'nin Löw, Jesus gibi isimlerle ilgilendiği ve görüşmelerine devam ettiği bilinirken, son olarak gündeme Fransız teknik adam Rudi Garcia gelmişti.