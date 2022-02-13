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GalatasarayDün akşam NEF Stadı 'istifa' diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı! Ekibi bile belli oldu...
HaberlerGalatasaray Haberleri Dün akşam NEF Stadı 'istifa' diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı! Ekibi bile belli oldu...
• 13 Şubat 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:

Dün akşam NEF Stadı 'istifa' diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı! Ekibi bile belli oldu...

Rumen basınında yer alan habere göre; kötü gidişatın önüne geçemeyen ve istifa etmesi beklenen Burak Elmas'ın yerine Fatih Terim'in başkanlık için kolları sıvayacağı, hatta tecrübeli teknik adamın ekibine 'hazır olun' talimatı verdiği iddia edildi.

• 13 Şubat 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
1Dün akşam NEF Stadı istifa diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı Ekibi bile belli oldu...
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Galatasaray'daki yaşanan puan kayıpları ve kötü gidişat sonrası 4. Fatih Terim dönemi sona ererken, ayrılık sonrası Terim'den dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.

2Dün akşam NEF Stadı istifa diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı Ekibi bile belli oldu...

Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk imza ve attığı son imzanın fotoğraflarını koyan Terim, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu düşmüştü.

3Dün akşam NEF Stadı istifa diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı Ekibi bile belli oldu...

Bu paylaşım, Terim'in Sarı-Kırmızılı kulübe teknik direktör olarak dönüşünün yolunu kapadığını 68 yaşındaki Terim'in Galatasaray'a bir sonraki dönüşünün başkan ünvanıyla olacağı yorumlarına neden olmuştu.

4Dün akşam NEF Stadı istifa diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı Ekibi bile belli oldu...

Her fırsatta futbolun, futbolun içinden gelenler tarafından yönetilmesi gerektiğini söyleyen Terim'in başkanlık için çalışmalara başladığı iddiaları da yazılıp çizilmişti.

5Dün akşam NEF Stadı istifa diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı Ekibi bile belli oldu...

Konuyla alakalı yalnızca Türkiye'de değil dış basında da yankı bulurken, Rumen basınından konuyla alakalı flaş bir iddia ortaya atıldı.

6Dün akşam NEF Stadı istifa diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı Ekibi bile belli oldu...

Rumen basınındaki habere göre; Terim'in Galatasaray'da devrim planı ortaya çıktı. Terim teknik direktörlük görevinin sona erdirmesinin ardından aldığı kararla Galatasaray'a başkan olmak istiyor.

7Dün akşam NEF Stadı istifa diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı Ekibi bile belli oldu...

Hatta Terim planına göre şu sıralar Farul Constanta'yı çalıştıran Galatasaray efsanelerinden Gheorge Hagi'nin yanı sıra, yine daha önce Galatasaray forması giymiş ve bu dönemde hem performansı hem karakteriyle taraftarın sevgili olmayı başarmış olan ve 2018 yılında aktif futbol kariyerine nokta koyan Didier Drogba'yı da yönetim içerisine dahil etmeyi planlıyor.

8Dün akşam NEF Stadı istifa diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı Ekibi bile belli oldu...

Yaşanan bu gelişmelerin sonrası Farul-Voluntari maçının ardından konuşan Rumen çalıştırıcı Gheorge Hagi yaptığı açıklamada bu söylentilere dair de konuştu.

9Dün akşam NEF Stadı istifa diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı Ekibi bile belli oldu...

Hagi konuşmasında Fatih Terim'e sonsuz bir saygısı olduğunu belirtirken, "O, Türkiye ve Galatasaray için 1 numara. Beni ararsa onunla konuşmaktan mutlu olurum."

10Dün akşam NEF Stadı istifa diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı Ekibi bile belli oldu...

"Galatasaray'da neler oluyor bilmiyorum. Şu anda buradayım, bu çok hassas bir durum çünkü Terim'in yerine geçmek çok zor. O, Türkiye'nin en iyisi ve tek." ifadelerini kullandı. (Fotomac)

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12Dün akşam NEF Stadı istifa diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı Ekibi bile belli oldu...

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