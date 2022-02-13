• 13 Şubat 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
Dün akşam NEF Stadı 'istifa' diye yıkıldı Fatih Terim geri dönüş hazırlıklarına başladı! Ekibi bile belli oldu...
Rumen basınında yer alan habere göre; kötü gidişatın önüne geçemeyen ve istifa etmesi beklenen Burak Elmas'ın yerine Fatih Terim'in başkanlık için kolları sıvayacağı, hatta tecrübeli teknik adamın ekibine 'hazır olun' talimatı verdiği iddia edildi.
• 13 Şubat 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'daki yaşanan puan kayıpları ve kötü gidişat sonrası 4. Fatih Terim dönemi sona ererken, ayrılık sonrası Terim'den dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.
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Hatta Terim planına göre şu sıralar Farul Constanta'yı çalıştıran Galatasaray efsanelerinden Gheorge Hagi'nin yanı sıra, yine daha önce Galatasaray forması giymiş ve bu dönemde hem performansı hem karakteriyle taraftarın sevgili olmayı başarmış olan ve 2018 yılında aktif futbol kariyerine nokta koyan Didier Drogba'yı da yönetim içerisine dahil etmeyi planlıyor.
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