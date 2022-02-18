Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koç'un prensi Almanya'da Dortmund'u perişan etti

Günün bir diğer öne çıkan maçında Zenit ile Real Betis karşı karşıya geldi. Real Betis, ilk 18 dakikada rakibine karşı 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Devrenin ortalarında üst üste goller bulan Zenit maça dengeyi getirdi. Real Betis'te 41'inci dakikada fileleri havalandıran Guardado takımının hem soyunma odasına hem de İspanya'ya 3-2 galip gitmesini sağladı.