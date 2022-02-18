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UEFA Avrupa LigiDün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koç'un prensi Almanya'da Dortmund'u perişan etti
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koç'un prensi Almanya'da Dortmund'u perişan etti
• 18 Şubat 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:

Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koç'un prensi Almanya'da Dortmund'u perişan etti

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda Leipzig - Real Sociedad maçında düdük çalan Cüneyt Çakır 2 penaltı kararı verdi 1 golü ise iptal etti. Devre arasında sık sık Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız golcü ise Almanya'da Dortmund'u devirdi.

• 18 Şubat 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:
1Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koçun prensi Almanyada Dortmundu perişan etti
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçları dün oynanan müsabakalarla birlikte sona erdi. Heyecan dolu karşılaşmalarda aksiyon dolu anlar yaşanırken, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen tecrübeli santrafor şov yaptı. Cünyeyt Çakır'ın yönettiği maçta ise verdiği kararlar damga vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Uzun yıllar sonra Avrupa Ligi'nde sahaya çıkan Barcelona, Napoli'yi konuk etti. Kritik mücadelede üstünlüğü yakalayan Napoli, deplasmanda oynadığı maçta rakibine mağlup olmadı. Heyecan dolu müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

3Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koçun prensi Almanyada Dortmundu perişan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i yenerek tüm dikkatleri üzerine toplayan Sheriff, Braga ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Carlos Carvalhal'in öğrencileri turu geçmek için rakibini Portekiz'de mutlak mağlup etmek zorunda.

4Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koçun prensi Almanyada Dortmundu perişan etti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında RB Leipzig ile Real Sociedad karşılaştı. Red Bull Arena'da oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı.

5Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koçun prensi Almanyada Dortmundu perişan etti

Almanya'daki heyecan dolu karşılaşmaya Cüneyt Çakır damga vurdu. Tecrübeli hakem maçta iki takım lehine 1'er penaltı kararı verdi. Öte yandan Leipzig'in ağlarla buluşan bir topu ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. İspanyol ekibinde Süper Lig'in eski gol kralı Sörloth ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika forma giydi.

6Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koçun prensi Almanyada Dortmundu perişan etti

Günün bir diğer öne çıkan maçında Zenit ile Real Betis karşı karşıya geldi. Real Betis, ilk 18 dakikada rakibine karşı 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Devrenin ortalarında üst üste goller bulan Zenit maça dengeyi getirdi. Real Betis'te 41'inci dakikada fileleri havalandıran Guardado takımının hem soyunma odasına hem de İspanya'ya 3-2 galip gitmesini sağladı.

7Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koçun prensi Almanyada Dortmundu perişan etti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Borussia Dortmund ile Rangers karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka gol yağmuruna sahne oldu. İskoç temsilcisi Rangers, Alman ekibinin evinde sahadan 4-2 galip ayrıldı. Rangers büyük bir avantajı kaptı.

8Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koçun prensi Almanyada Dortmundu perişan etti

Kritik mücadelede Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Alfredo Morelos da forma giydi. Tecrübeli santrafor takımının 4-2 kazandığı maçta rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Rangers'ta Tavernier ve Lundstram ile birlikte kendi filelerini havalandıran Zagadou galibiyeti getirdi.

9Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koçun prensi Almanyada Dortmundu perişan etti

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, Olympiakos ile karşı karşıya geldi. İtalyanlar, devre arasına geride girdiği maçta Yunan ekibini 2-1'le geçti. Merih Demiral müsabakada 90 dakika forma giydi.

10Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koçun prensi Almanyada Dortmundu perişan etti

Günün öne çıkan bir diğer maçında Porto, Lazio'yu konuk etti. Galatasaray'ın da yer aldığı grubu ikinci sırada tamamlayan İtalyanlar, Portekiz deplasmanında üstünlüğü bulsa bile sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

11Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koçun prensi Almanyada Dortmundu perişan etti

UEFA Avrupa Ligi'nin parlayan yıldızı Sevilla, Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Sevilla rövanş öncesi avantajı kaptı.

12Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koçun prensi Almanyada Dortmundu perişan etti

Sevilla'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Anthony Martial yeni takımında ilk kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, 45+1'de fileleri havalandırmasıyla birlikte taraftarına 'merhaba' dedi.

13Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koçun prensi Almanyada Dortmundu perişan etti

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Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koç'un prensi Almanya'da Dortmund'u perişan etti

Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koç'un prensi Almanya'da Dortmund'u perişan etti