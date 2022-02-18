Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koç'un prensi Almanya'da Dortmund'u perişan etti
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda Leipzig - Real Sociedad maçında düdük çalan Cüneyt Çakır 2 penaltı kararı verdi 1 golü ise iptal etti. Devre arasında sık sık Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız golcü ise Almanya'da Dortmund'u devirdi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçları dün oynanan müsabakalarla birlikte sona erdi. Heyecan dolu karşılaşmalarda aksiyon dolu anlar yaşanırken, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen tecrübeli santrafor şov yaptı. Cünyeyt Çakır'ın yönettiği maçta ise verdiği kararlar damga vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında RB Leipzig ile Real Sociedad karşılaştı. Red Bull Arena'da oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı.
Almanya'daki heyecan dolu karşılaşmaya Cüneyt Çakır damga vurdu. Tecrübeli hakem maçta iki takım lehine 1'er penaltı kararı verdi. Öte yandan Leipzig'in ağlarla buluşan bir topu ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. İspanyol ekibinde Süper Lig'in eski gol kralı Sörloth ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika forma giydi.
Günün bir diğer öne çıkan maçında Zenit ile Real Betis karşı karşıya geldi. Real Betis, ilk 18 dakikada rakibine karşı 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Devrenin ortalarında üst üste goller bulan Zenit maça dengeyi getirdi. Real Betis'te 41'inci dakikada fileleri havalandıran Guardado takımının hem soyunma odasına hem de İspanya'ya 3-2 galip gitmesini sağladı.
Kritik mücadelede Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Alfredo Morelos da forma giydi. Tecrübeli santrafor takımının 4-2 kazandığı maçta rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Rangers'ta Tavernier ve Lundstram ile birlikte kendi filelerini havalandıran Zagadou galibiyeti getirdi.