Düğünde geline takılanlar herkesi şaşırttı! "Tarımla uğraşıyoruz"

Silifke'de sağlık çalışanı Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan dünya evine girdi. Gelin Seher Öz’ün babası Ali Öz ve damat Ahmet Doğan’ın babası Ali Doğan, Silifke ilçesinde çilek ve sebze üretimi ile geçimlerini sürdürdükleri için, düğünde genç çiftlere beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde sebze tohumu taktı.