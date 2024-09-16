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Düğünde geline takılanlar herkesi şaşırttı! "Tarımla uğraşıyoruz"

Mersin’in Silifke ilçesinde bir düğünde gelin ve damada beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde sebze tohumu takıldı.

• 16 Eylül 2024 - 10:26 • Son Güncelleme:
• 16 Eylül 2024 - 10:26 • Son Güncelleme:
1Düğünde geline takılanlar herkesi şaşırttı Tarımla uğraşıyoruz

Silifke'de sağlık çalışanı Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan dünya evine girdi. Gelin Seher Öz’ün babası Ali Öz ve damat Ahmet Doğan’ın babası Ali Doğan, Silifke ilçesinde çilek ve sebze üretimi ile geçimlerini sürdürdükleri için, düğünde genç çiftlere beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde sebze tohumu taktı.

2Düğünde geline takılanlar herkesi şaşırttı Tarımla uğraşıyoruz

Düğünde takı merasimini yapan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “Biliyorsunuz biz bu bölgede tarımla uğraşıyoruz. Çiftçilikle geçiniyoruz. Adet olmuştur.

3Düğünde geline takılanlar herkesi şaşırttı Tarımla uğraşıyoruz

Genelde düğünlerde para ve altın takılır. Biz bugün çok daha değerli bir şey takacağız.

4Düğünde geline takılanlar herkesi şaşırttı Tarımla uğraşıyoruz

Genç çiftlerimize tohum takacağız. İnşallah bereketli ve hayırlı olur. Bol ve bereketli bir yaşamları olur.

5Düğünde geline takılanlar herkesi şaşırttı Tarımla uğraşıyoruz

Damat Ahmet Doğan da, “Silifke yöresinde, bölgemizde çiftçilikle uğraşılmaktadır. Babalarımız çiftçilikle uğraştığı için bugün bize tohum takıldı” diye konuştu.

6Düğünde geline takılanlar herkesi şaşırttı Tarımla uğraşıyoruz

Gelin Seher Öz ise, “Beşi bir yerde altın yerine tohum takıldı. Ülkemizde daha bereketli ürünler yetiştirilir inşallah” şeklinde konuştu.