• 25 Şubat 2022 - 15:10 • Son Güncelleme:
Domenec Torrent'in derdi Barcelona değil Ç.Rizespor! "Ters bir dönemden çıkıyoruz"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşen Galatasaray'da Domenec Torrent İspanyol devi hakkında yorumlarda bulunurken, tecrübeli teknik adamın Ç.Rizespor maçından da bahsetmesi dikkatlerden kaçmadı.
• 25 Şubat 2022 - 15:10 • Son Güncelleme:
1
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Barcelona için açıklamalarda bulundu.
3
4
6
7
9
10