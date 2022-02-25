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GalatasarayDomenec Torrent'in derdi Barcelona değil Ç.Rizespor! "Ters bir dönemden çıkıyoruz"
HaberlerGalatasaray Haberleri Domenec Torrent'in derdi Barcelona değil Ç.Rizespor! "Ters bir dönemden çıkıyoruz"
• 25 Şubat 2022 - 15:10 • Son Güncelleme:

Domenec Torrent'in derdi Barcelona değil Ç.Rizespor! "Ters bir dönemden çıkıyoruz"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşen Galatasaray'da Domenec Torrent İspanyol devi hakkında yorumlarda bulunurken, tecrübeli teknik adamın Ç.Rizespor maçından da bahsetmesi dikkatlerden kaçmadı.

• 25 Şubat 2022 - 15:10 • Son Güncelleme:
1Domenec Torrentin derdi Barcelona değil Ç.Rizespor Ters bir dönemden çıkıyoruz
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Barcelona için açıklamalarda bulundu.

2Domenec Torrentin derdi Barcelona değil Ç.Rizespor Ters bir dönemden çıkıyoruz

"Barcelona, Avrupa'da formda takımlardan bir tanesi. Xavi de nasıl bir oyun oynayacaklarını iyi biliyor. İyi transferler yaptılar. Takım güçlendi. Napoli maçında da neler yapabileceklerini gösterdiler."

3Domenec Torrentin derdi Barcelona değil Ç.Rizespor Ters bir dönemden çıkıyoruz

"Barcelona, bizi çok şaşırtmayacak. Hem hücumda, hem de savunmada ne kadar kaliteli olduklarını biliyoruz."

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"Bizim için özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz 22 sene Barcelona'da çalıştı. Ben de orada çalıştım. Taraftarı olduğumuz takım. Özel olacak ama kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız.

5Domenec Torrentin derdi Barcelona değil Ç.Rizespor Ters bir dönemden çıkıyoruz

"Güçlü takımlar vardı ama en kötü kurayı çektik. Napoli maçını izleyenler görmüştür. Barcelona son dönemde inanılmaz formda. Avrupa'nın en formda ekibiyle oynayacağız."

6Domenec Torrentin derdi Barcelona değil Ç.Rizespor Ters bir dönemden çıkıyoruz

"Rizespor'u yenmemiz lazım, önceliğimiz bu. Ters bir dönemden çıkıyoruz. Oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz, mükemmeli arıyoruz."

7Domenec Torrentin derdi Barcelona değil Ç.Rizespor Ters bir dönemden çıkıyoruz

Seri başı olan Galatasaray'ın, çekilen kuranın ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

8Domenec Torrentin derdi Barcelona değil Ç.Rizespor Ters bir dönemden çıkıyoruz

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona eşleşmesini değerlendirdi.

9Domenec Torrentin derdi Barcelona değil Ç.Rizespor Ters bir dönemden çıkıyoruz

Kırmızı açıklamasında “Galatasaray, Barcelona’yı eleyebilecek güce sahip. Elimizden geleni yapacağız. İki takım da 11 oyuncu ile çıkacak. Tur atlayan taraf biz olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

10Domenec Torrentin derdi Barcelona değil Ç.Rizespor Ters bir dönemden çıkıyoruz

Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde oynanacak. Galatasaray, seri başı olması nedeniyle ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.

11Domenec Torrentin derdi Barcelona değil Ç.Rizespor Ters bir dönemden çıkıyoruz

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