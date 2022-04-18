Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı!
Süper Lig'in 33.hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u Babel ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-0 yenmesini bildi. Sarı kırmızılı takımda 84.dakikada oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu ile Torrent arasında kısa bir gerilim yaşandı. İşte haftanın kapanış maçında yaşanan perde arkası olaylar...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
Galatasaray'da son maça göre kadroda iki değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, geçen hafta Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri derbiye ilk 11'de başlayan Alexandru Cicaldau ve Bafetimbi Gomis'i yedeğe çekti.
Galatasaray maça Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Erick Pulgar, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile başladı.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı. Teknik direktör Domenec Torrent, Halil Dervişoğlu'nu son olarak ligin 26. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de sahaya sürmüştü. Sarı-kırmızılı ekipte Erick Pulgar da 4 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı
Galatasaray, karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başladı ve iki dakikada iki gol buldu. Sarı-kırmızılılarda önce 51. dakikada Ryan Babel topu ağlara gönderdi. Ceza sahasında Kerem'in pasında Taylan'ın vuruşu, kaleciden döndü. Devam eden pozisyonda Berkan'ın kafa vuruşunu yine kaleci çıkardı. Ardından topu önünde bulan Babel'in vuruşu ağlara gitti. Babel'in pozisyonda önce ofsayt bayrağı kalksa da VAR'da incelenen pozisyon sonrası gol geçerli sayıldı.
Galatasaray, 60. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Soldan Kerem'in ortasında Taylan Antalyalı müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi. Galatasaray, 63. dakikada Halil Dervişoğlu'nun düşürülmesi ile penaltı kazandı. Ancak VAR'da izlenen pozisyonda, atak başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.