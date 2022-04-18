Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı!

Galatasaray, karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başladı ve iki dakikada iki gol buldu. Sarı-kırmızılılarda önce 51. dakikada Ryan Babel topu ağlara gönderdi. Ceza sahasında Kerem'in pasında Taylan'ın vuruşu, kaleciden döndü. Devam eden pozisyonda Berkan'ın kafa vuruşunu yine kaleci çıkardı. Ardından topu önünde bulan Babel'in vuruşu ağlara gitti. Babel'in pozisyonda önce ofsayt bayrağı kalksa da VAR'da incelenen pozisyon sonrası gol geçerli sayıldı.