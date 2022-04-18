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GalatasarayDomenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı!
HaberlerGalatasaray Haberleri Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı!
• 18 Nisan 2022 - 22:54 • Son Güncelleme:

Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı!

Süper Lig'in 33.hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u Babel ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-0 yenmesini bildi. Sarı kırmızılı takımda 84.dakikada oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu ile Torrent arasında kısa bir gerilim yaşandı. İşte haftanın kapanış maçında yaşanan perde arkası olaylar...

• 18 Nisan 2022 - 22:54 • Son Güncelleme:
1Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

2Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Ryan Babel ve 53. dakikada Halil Dervişoğlu attı.

3Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve 44 puana yükseldi. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

4Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, iç sahada İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

5Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray'da son maça göre kadroda iki değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, geçen hafta Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri derbiye ilk 11'de başlayan Alexandru Cicaldau ve Bafetimbi Gomis'i yedeğe çekti.

6Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

İspanyol teknik adam, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında bu futbolcuların yerlerine Erick Pulgar ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

7Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray maça Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Erick Pulgar, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

8Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı. Teknik direktör Domenec Torrent, Halil Dervişoğlu'nu son olarak ligin 26. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de sahaya sürmüştü. Sarı-kırmızılı ekipte Erick Pulgar da 4 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı

9Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray'da 4 futbolcu, Öznur Kabyo Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Olimpiu Morutan ile Barış Alper Yılmaz karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.

10Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması düşük tempoda başladı. İki takım da ilk 15 dakikalık bölümde tehlikeli olabilecek bir atak geliştiremedi.

11Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray, 17. dakikada ceza sahası dışından bir serbest vuruş kazandı. Frikikte topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunu kalesi Abdulsamet kornere çeldi.

12Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, 32. dakikada etkili oldu. Üst üste çalımlarla ceza alanına giren oyuncunun sol ayağıyla şutu yandan auta çıktı.

13Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray, 39. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada Ryan Babel'in ağlarla buluşmak üzere olan topunu Philip Gameli Awuku son anda çizgiden çıkardı.

14Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Yeni Malatyaspor, 45'te tehlikeli geldi. Galatasaray'da Pulgar, çıkarken topu kaybetti. Dicko'nun ceza sahasına pasında topla buluşan Tetteh'in vuruşu, Muslera'nın üzerinden ağlara gitmek üzereyken Nelsson topu çizgiden çıkarmayı başardı.

15Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray, karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başladı ve iki dakikada iki gol buldu. Sarı-kırmızılılarda önce 51. dakikada Ryan Babel topu ağlara gönderdi. Ceza sahasında Kerem'in pasında Taylan'ın vuruşu, kaleciden döndü. Devam eden pozisyonda Berkan'ın kafa vuruşunu yine kaleci çıkardı. Ardından topu önünde bulan Babel'in vuruşu ağlara gitti. Babel'in pozisyonda önce ofsayt bayrağı kalksa da VAR'da incelenen pozisyon sonrası gol geçerli sayıldı.

16Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray'da 53. dakikada bu kez Halil Dervişoğlu sahneye çıktı. Omar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında müsait pozisyonda iyi yükselen genç futbolcu kafayla topu ağlara gönderdi.

17Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray, 60. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Soldan Kerem'in ortasında Taylan Antalyalı müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi. Galatasaray, 63. dakikada Halil Dervişoğlu'nun düşürülmesi ile penaltı kazandı. Ancak VAR'da izlenen pozisyonda, atak başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.

18Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Alexandru Cidaldau, 70. dakikada oyuna girdi. Sarı-kırmızılı takımda kenara gelen isimler ise Halil ve Pulgar oldu.

19Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray, 75. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Rakip ceza sahasında topla buluşan Cicaldau'nun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

20Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray, 80. dakikada Berkan Kutlu ile etkili oldu. Genç futbolcunun vuruşunda kaleci Abdulsamet gole izin vermedi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı. Galatasaray, 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

21Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu, Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

22Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Karşılaşmanın 84. dakikasında oyundan alınan genç futbolcu, bu karar karşısında sinirlendi ve kenarda Torrent'e tepki gösterdi. Kerem, karşılaşmanın son anlarını ise kenarda buz kovasının üzerine oturarak izledi. Öte yandan 84. dakikada oyundan alınan Kerem yerine ise Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

23Domenec Torrent önce sırtına aldı Kerem Aktürkoğlu sonra tepesine çıktı

Domenec Torrent Süper Lig'in 29.haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nu iyi oyunundan dolayı önce tebrik etmiş daha sonra sırtına almıştı.

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