25 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak? Aslan dolunayı depremi tetikler mi? İşte dolunay deprem ilişkisi
25 Ocak 2024’de Aslan burcunun 5 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunayın etkisi 20 Ocak-7 Şubat arasını etkileyecek. 25 Ocak’ta gerçekleşecek dolunayın depremle ilişkisi yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması, geçen yıl Kahramanmaraş ve 10 ilimizi etkileyen büyük depremler yaşanması vatandaşların 25 Ocak deprem mi olacak? Sorularının yanıtını araştırmasına neden oldu. Peki, 25 Ocak Aslan dolunayı dolunay depremi tetikler mi, dolunay deprem habercisi mi? İşte dolunay deprem ilişkisi…
• 25 Ocak 2024 - 15:13 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 15:13 • Son Güncelleme: