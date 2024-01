25 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak? Aslan dolunayı depremi tetikler mi? İşte dolunay deprem ilişkisi

Bu üç burç birleşerek büyük toprak üçgenini meydana getirmiş. Deprem anındaysa Ay, Neptün’le karşı karşıya... 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremleri... İki deprem dolunayda meydana geldi ve Boğa burcundaki Uranüs’ün bu dolunaya sert bir etkisi vardı. Her dolunay, her Plüton-Neptün-Uranüs etkileşimi deprem yaratacak diye bir şey yok. Ama her depremde bu izlere rastlıyoruz.