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Gündem25 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak? Aslan dolunayı depremi tetikler mi? İşte dolunay deprem ilişkisi
HaberlerGündem Haberleri 25 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak? Aslan dolunayı depremi tetikler mi? İşte dolunay deprem ilişkisi
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25 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak? Aslan dolunayı depremi tetikler mi? İşte dolunay deprem ilişkisi

25 Ocak 2024’de Aslan burcunun 5 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunayın etkisi 20 Ocak-7 Şubat arasını etkileyecek. 25 Ocak’ta gerçekleşecek dolunayın depremle ilişkisi yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması, geçen yıl Kahramanmaraş ve 10 ilimizi etkileyen büyük depremler yaşanması vatandaşların 25 Ocak deprem mi olacak? Sorularının yanıtını araştırmasına neden oldu. Peki, 25 Ocak Aslan dolunayı dolunay depremi tetikler mi, dolunay deprem habercisi mi? İşte dolunay deprem ilişkisi…

• 25 Ocak 2024 - 15:13 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 15:13 • Son Güncelleme:
125 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak Aslan dolunayı depremi tetikler mi İşte dolunay deprem ilişkisi

25 Ocak deprem mi olacak, 25 Ocak dolunay deprem habercisi mi? Ülkemizde yaşanan büyük depremler sonrası dolunay ve gökyüzündeki hareketlerin ilişkisi ve depremi tetikleyip tetiklemediği çok sık sorgulanıyor. 6 Şubat günü yaşanan Aslan dolunayın ardından deprem yaşanması pek çok kişinin aklında dolunay ve yeniaylar sonrası deprem olup olmayacağı sorusunu sormasına neden oldu. Peki, dolunay depremi tetikler mi? Dolunay deprem ilişkisi var mı, 25 Ocak Aslan dolunayı dolunay depremi tetikler mi?

225 OCAK ASLAN DOLUNAYI DOLUNAY DEPREMİ TETİKLER Mİ, DOLUNAY DEPREM HABERCİSİ Mİ

25 OCAK ASLAN DOLUNAYI DOLUNAY DEPREMİ TETİKLER Mİ, DOLUNAY DEPREM HABERCİSİ Mİ?

Dinçer Güner 25 Şubat 2023 tarihinde yazdığı yazıda deprem ve dolunay ilişkisi olup olmadığını şu şekilde ifade ediyor: İlk örneğimiz 22 Mayıs 1960’ta olan 9,5 büyüklüğündeki Şili depremi. O gün Ay’ın Boğa, Plüton’un Başak, Jüpiter’inse Oğlak burcunda olduğunu görüyoruz.

325 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak Aslan dolunayı depremi tetikler mi İşte dolunay deprem ilişkisi

Bu üç burç birleşerek büyük toprak üçgenini meydana getirmiş. Deprem anındaysa Ay, Neptün’le karşı karşıya... 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremleri... İki deprem dolunayda meydana geldi ve Boğa burcundaki Uranüs’ün bu dolunaya sert bir etkisi vardı. Her dolunay, her Plüton-Neptün-Uranüs etkileşimi deprem yaratacak diye bir şey yok. Ama her depremde bu izlere rastlıyoruz.

425 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak Aslan dolunayı depremi tetikler mi İşte dolunay deprem ilişkisi

Lokasyon belirlenebilir mi sorusunun cevabıysa astro kartografide saklı. Bir tutulma, yeniay-dolunay olduğunda, o astroloji haritasını dünya haritası üzerine yerleştiririz ve izdüşümler yerleri tespit etmemize kısmen olanak verebilir.

525 OCAK DEPREM Mİ OLACAK, DEPREM ÖNCEDEN BİLİNEBİLİR Mİ

25 OCAK DEPREM Mİ OLACAK, DEPREM ÖNCEDEN BİLİNEBİLİR Mİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saati verilerek önceden kestirilmesi günümüzün teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir.

6TÜRKİYEDE RİSKSİZ YER YOK

"TÜRKİYE'DE RİSKSİZ YER YOK"

Vatandaşlarımızın spekülatif bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

725 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak Aslan dolunayı depremi tetikler mi İşte dolunay deprem ilişkisi

"Depremler önceden tahmin edilebilir mi? sorusu birçok kişi tarafından bilim adamlarına yöneltilmektedir. Bu sorunun katı bir bilimsel değerlendirme içindeki yanıtı "hayır"dır. Ancak, bu yanıta karşılık, bilim adamlarının dikkatini çeken ve deprem habercileri olarak da nitelendirebileceğimiz bazı ilginç olaylar deprem öncesinde gözlenmiştir. (Dr.Philip WATTS, CALTECH)."

825 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak Aslan dolunayı depremi tetikler mi İşte dolunay deprem ilişkisi

Mevcut bilimsel olanaklarla, oluşabilecek bir depremin zamanı ve tam olarak koordinatları bilinememektedir. Ancak Dr.Watts'ında ifade ettiği gibi deprem öncesinde doğada ilginç olaylar gözlenmekte, yerküre içerisindeki jeolojik ve jeofizik değerler değişmektedir.

925 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak Aslan dolunayı depremi tetikler mi İşte dolunay deprem ilişkisi

Günümüzde, doğadaki bu olaylar ve yerküre içerisindeki bu değişimler belirli zaman aralıklarında izlenmekte, incelenmekte ve ölçülmektedir. Bu işlemler sonucunda da son derece kompleks olan bu doğa olayının önceden belirlenebilmesine yönelik çalışmalar sürmektedir.

1025 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak Aslan dolunayı depremi tetikler mi İşte dolunay deprem ilişkisi

Ancak, günümüzde olası bir depremin koordinatlarını(yerini), zamanını ve büyüklüğünü önceden belirleyen bir teknoloji veya yöntem yoktur.

1125 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak Aslan dolunayı depremi tetikler mi İşte dolunay deprem ilişkisi

Depremleri önceden tahmin etme konusunda Dünya'da tek sayılabilecek çalışma 1975 yılında Haicheng'te (Mançurya/ÇİN) meydana gelen depremdir. Şehrin %90'ının yıkılmasına karşın can kaybı olmamıştır.

1225 Ocak dolunay deprem habercisi mi, 25 Ocak deprem mi olacak Aslan dolunayı depremi tetikler mi İşte dolunay deprem ilişkisi

Depremlerin önceden belirlenebilmesi için kullanılan ve gözlenen olaylar şunlardır; yerkabuğu biçim değişiklikleri, eğim değişimi, öncü depremler, odak derinliği, fay sürünmesindeki değişim, deprem dalga hızları, yer manyetik alanındaki değişimler, özdirenç, doğal elektrik alan, yeraltı su düzeyi, kuyu ve kaynak sularında radon gazı oranı, petrol kuyularında verim değişimi, yeraltı suyu içeriğindeki değişimler, tsunamiler, sudaki kimyasal değişimlerin izlenmesi gibi jeofizik jeolojik ve jeokimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Ayrıca bazı hayvan ve bitki davranışlarını da esas alan araştırmalar mevcuttur.