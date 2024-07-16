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Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Akılalmaz sahte e-devlet oyunu ifşa oldu

Dolandırıcıların yeni oyunu 'bu kadarına pes' dedirtti. Vatandaşlara SMS ve veya mail yoluyla ulaşan dolandırıcılar attıkları linkle kurbanları sahte e-devlet sitesine yönlendiriyor. Sitede TC No ile sorgulama yapan vatandaşlara borç çıkarılıyor ve ödenmemesi halinde icra geleceği ifade edilerek korkutuluyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Selen Karataş, konuyla ilgili bilgi vererek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

VATAN ÖZEL
• 16 Temmuz 2024 - 06:59 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 16 Temmuz 2024 - 06:59 • Son Güncelleme:
1Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti Akılalmaz sahte e-devlet oyunu ifşa oldu

Dolandırıcıların her geçen gün farklı farklı yöntemlerle vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Kimileri borç ya da dava ile korkutulurken kimileri de fazla para kazanma vaadi ile kandırılıyor.

2Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti Akılalmaz sahte e-devlet oyunu ifşa oldu

Yaşanan son olayda maliye adına açılan sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık tezgahlandığı ortaya çıktı. Dolandırıcılar SMS ve E-mail yoluyla devlet kurumu kisvesi altında vatandaşlara link atan dolandırıcılar sahte e-devlet sitesinden sorgulama yaptırıyor.

3Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti Akılalmaz sahte e-devlet oyunu ifşa oldu

Bu sitede vatandaşın borcu olduğu ve ödemezse yakın zaman içerisinde icra başlatılacağı söyleniyor. Korkutulan vatandaş ise icraya verilip daha fazla para ödememek veya hapis cezası almamak adına olmayan borcu ödeyerek dolandırılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Avukat Selen Karataş vatandaşa uyarılarda bulundu.

4SMS VEYA E MAİL YOLUYLA ULAŞIYORLAR

SMS VEYA E MAİL YOLUYLA ULAŞIYORLAR

Dolandırıcıların yeni yöntemi hakkında bilgi veren Avukat Selen Karataş, "Müvekkilime öncelikle E-ORNEK adıyla bir mesaj geliyor mesaj içeriğinde dosyanızın son günüdür mağdur olmamak için kontrol ediniz 'maliyeceza.com' yazıyor. Daha sonra müvekkil siteye giriş yaptığında 'maliyeye olan borçlarınızı sorgulamak için e-devlet ile giriş yapınız yazıldığını görüyor' ve e-devlet ile giriş yaptığında siteye tebligat otomatik olarak açılıyor ve kendi adı soyadı ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı ödemesi gereken para cezasını içeren mahkeme kararını görüyor." dedi

5PEŞ PEŞE MESAJLAR İLE VATANDAŞI KORKUTUYORLAR

PEŞ PEŞE MESAJLAR İLE VATANDAŞI KORKUTUYORLAR

Sahte sitede vatandaşlara gösterilen tebligatın sahte olduğuna dikkat çeken Karataş sözlerine şu şekilde sürdürdü: Kararı incelediğimiz zaman asliye hukuk mahkemesi tarafından müvekkilin yasa dışı bahis oynadığı iddiasıyla 18.396,30 Türk lirası para cezasına; ödeme yapmaması halinde güncel faiz oranları ile artacağını ve ilerleyen dönemde ödenmemesi durumunda 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı yazıyor.

6Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti Akılalmaz sahte e-devlet oyunu ifşa oldu

Müvekkile yaklaşık 1 saat sonra ise tekrardan AHESEN adıyla bir mesaj geliyor ve "Ceza dosyanızın son günüdür, mağdur olmamak için kontrol ediniz maliyesorgu.com" yazıyor. Site linkine tıklandığında ise yine aynı şekilde e -devlet ile giriş yapıp dosyanızı sorgulayabilirsiniz yazdığını görüyor. AHESEN adıyla yine bir gün sonra "sendikamız adıyla gönderilmiş olan ceza dosyası şeklindeki mesajın sendikamızla ilgisi bulunmamaktadır, lütfen dikkate almayınız" şeklinde mesaj geliyor. Dolandırıcılar vatandaşı borcu olduğunu inandırıyor ve bu şekilde tuzağa düşürüyor"

7BORÇ SORGULAMASINI E-DEVLETDEN YAPIN

BORÇ SORGULAMASINI E-DEVLET'DEN YAPIN

Avukat Selen Karataş E-Devlet üzerinden sorgulama yaptıklarında vatandaşların dosyalarını görebileceklerine dikkat çekerek gelen linklere tıklamamaları gerektiğine vurgu yaptı. Sözlerine devam eden Karataş, "Devlet kurumları genellikle gov uzantılı siteleri kullanıyor. Buna benzer mesajlar geldiğinde itibar edilmemesi gerekiyor. Bu olayda olduğu gibi mesajla gelen linke tıklamak yerine vatandaşlar, normal e-devlet uygulamasına giriş yaparak haklarında açılan veya var olan dosyaları görebilirler." ifadelerini kullandı.

8GELEN MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN

GELEN MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN

'Dosyanızın son günüdür, ödeme yapınız' gibi korkutma cümleleri konusunda da vatandaşı uyaran Karataş, "Ayrıca önemine binaen belirtmek gerekir ki; yasa dışı bahis oynamak 7258 sayılı kanun uyarınca suç olarak değil kabahat olarak kabul edilmiş ve yasa dışı bahis oynayanların mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandıracağı belirtilmiştir.

9Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti Akılalmaz sahte e-devlet oyunu ifşa oldu

Kabahatler kanunu uyarınca idari para cezası kararının tebliğinden itibaren kararın tefhim veya tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine karşı itiraz yoluyla başvurulabilir. Olayda ise yasa dışı bahis oynamanın neticesinde kararı veren mahkeme asliye hukuk mahkemesi olup hem hapis cezasına hem de idari para cezasına hükmetmiştir. Dosyanız bulunmaktadır, dosyanız için son gündür vs gibi gelen mesajlara itibar edilmemesi gerekmektedir." dedi.

10Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti Akılalmaz sahte e-devlet oyunu ifşa oldu