Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Akılalmaz sahte e-devlet oyunu ifşa oldu
Dolandırıcıların yeni oyunu 'bu kadarına pes' dedirtti. Vatandaşlara SMS ve veya mail yoluyla ulaşan dolandırıcılar attıkları linkle kurbanları sahte e-devlet sitesine yönlendiriyor. Sitede TC No ile sorgulama yapan vatandaşlara borç çıkarılıyor ve ödenmemesi halinde icra geleceği ifade edilerek korkutuluyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Selen Karataş, konuyla ilgili bilgi vererek vatandaşlara uyarılarda bulundu.
VATAN ÖZEL
• 16 Temmuz 2024 - 06:59 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 16 Temmuz 2024 - 06:59 • Son Güncelleme: