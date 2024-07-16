Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Akılalmaz sahte e-devlet oyunu ifşa oldu

GELEN MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN

'Dosyanızın son günüdür, ödeme yapınız' gibi korkutma cümleleri konusunda da vatandaşı uyaran Karataş, "Ayrıca önemine binaen belirtmek gerekir ki; yasa dışı bahis oynamak 7258 sayılı kanun uyarınca suç olarak değil kabahat olarak kabul edilmiş ve yasa dışı bahis oynayanların mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandıracağı belirtilmiştir.