Doğum yaptıktan 10 ay sonra vücudunda gazlı bez unutulduğu fark edildi!

"ÇOCUĞUN ÇIKIŞINI YAPABİLMEK İÇİN PARANIN TAMAMINI İSTEDİLER"

Yaşadıkları zorlu süreci anlatan Ergashova'nın eşi Serkan Demir, "Eşim 34 haftalık hamileydi, kontrol amaçlı gittik hastaneye kaydımızı yaptılar. Özel bir hastaneydi. Doktor eşimi muayene etti, ‘doğum başlamış, zaten çocuk 36-37 haftalık. Bir açılma var, acil doğuma almamız gerekiyor’ dedi. Eşimin herhangi bir sancısı yoktu. Apar topar eve gelip eşimin elbiselerini aldım. O sırada eşimi ameliyata almışlar doğum gerçekleşmiş. Çocuğun nefes darlığı olduğunu söylediler ve acil küveze almaları gerekiyormuş. İlk önce kayıt açtırmamız gerekiyormuş ücreti yatırıp. Ben de hızlıca kayıt yaptırdım. Çocuğu gördüm o sırada mosmordu, 3 saat sonra küvezde bir daha gördüm. Günlüğüne bir belirlediler yüksek bir meblağda, çocuk dedikleri gibi nefes alamıyordu. Doğumu 34 haftalıkken olmuş bize 36-37 haftalık dedi. 9 gün küvezde yattıktan sonra benden paranın tamamını yatırmamı istediler. O süreçte biraz sıkıştım sağdan soldan borç aldım. Çocuğun çıkışını yapabilmek için paranın tamamını yatırmamı istediler.