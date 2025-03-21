Doğu donacak batı ısınacak! Bazı illerde okullar tatil edildi, uzman isim İstanbullulara sıcaklık müjdesini verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak önümüzdeki günler için önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un hava durumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, şehirdeki sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 20 dereceye kadar çıkabileceğini ifade etti. İşte İstanbul ve yurt genelince hava durumu:
• 21 Mart 2025 - 11:43 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2025 - 11:43 • Son Güncelleme: