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GündemDoğu donacak batı ısınacak! Bazı illerde okullar tatil edildi, uzman isim İstanbullulara sıcaklık müjdesini verdi
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Doğu donacak batı ısınacak! Bazı illerde okullar tatil edildi, uzman isim İstanbullulara sıcaklık müjdesini verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak önümüzdeki günler için önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un hava durumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, şehirdeki sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 20 dereceye kadar çıkabileceğini ifade etti. İşte İstanbul ve yurt genelince hava durumu:

• 21 Mart 2025 - 11:43 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2025 - 11:43 • Son Güncelleme:
1Doğu donacak batı ısınacak Bazı illerde okullar tatil edildi, uzman isim İstanbullulara sıcaklık müjdesini verdi

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yaz havasının ardından sıcaklıklarda sert düşüş olmuş ve beraberinde sağanak yağış gelmişti. Yapılan tahminlere göre İstanbul'da sıcaklıklar tekrar yükselişe geçecek.

2Doğu donacak batı ısınacak Bazı illerde okullar tatil edildi, uzman isim İstanbullulara sıcaklık müjdesini verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre İstanbul'da bugün 11 derece olan sıcaklık Cumartesi günü 12, Pazar 15, Pazartesi ise 20 dereceyi bulacak.

3Doğu donacak batı ısınacak Bazı illerde okullar tatil edildi, uzman isim İstanbullulara sıcaklık müjdesini verdi

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Sağanak yağışın etkili olacağı illeri sayan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

4DOĞU İLLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

DOĞU İLLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Soğuk hava hafta sonunda devam edecek. Yağışlar bugün ve yarın Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zırai don var

5İSTANBULDA SICAKLIK 20 DERECEYE YÜKSELECEK

İSTANBUL'DA SICAKLIK 20 DERECEYE YÜKSELECEK

İstanbul'da yağış kesiliyor. İstanbul dahil batı ve iç bölgelerde Pazar gününden itibaren sıcaklıklar artıyor. İstanbul Pazartesi 20 C. Tekrar bahar havası geliyor.

63 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu iller sırasıyla Giresun, Samsun ve Ordu oldu.

7METEOROLOJİYE GÖRE YURTTA HAVA DURUMU

METEOROLOJİ'YE GÖRE YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

8Doğu donacak batı ısınacak Bazı illerde okullar tatil edildi, uzman isim İstanbullulara sıcaklık müjdesini verdi

Yağışların, Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

9Doğu donacak batı ısınacak Bazı illerde okullar tatil edildi, uzman isim İstanbullulara sıcaklık müjdesini verdi

Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

10Doğu donacak batı ısınacak Bazı illerde okullar tatil edildi, uzman isim İstanbullulara sıcaklık müjdesini verdi

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

11HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

12RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

13UYARILAR

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

15ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

16ZİRAİ DON UYARISI:

ZİRAİ DON UYARISI:

Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden;

17Doğu donacak batı ısınacak Bazı illerde okullar tatil edildi, uzman isim İstanbullulara sıcaklık müjdesini verdi

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.

18ELAZIĞDA EĞİTİME KAR ENGELİ

ELAZIĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Kentteki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Vali Numan Hatipoğlu, eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Hatipoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Öğrenciler 21 Mart 2025 tarihinde olumsuz hava koşullarının daha da fazlalaşması dolayısıyla ilimiz genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. (Sevgili öğrenciler sanırım Yüce Allah'a çok dua ettiniz.) Ayrıca ilimizde görevli maluller, hamile personelimiz ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" dedi.

19MALATYADA KAR ETKİLİ OLDU

MALATYA'DA KAR ETKİLİ OLDU

Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, Arapgir ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.Malatya'da dün başlayan kar yağışı, gece boyunca devam etti. Arapgir, Darende ve Hekimhan ilçelerinde kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı. Darende'de kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı. Ekiplerin yol açma çalışması ile araçlar yollarına devam etti. Arapgir ilçesinde de kaymakamlık kararıyla eğitime 1 gün ara verildi.