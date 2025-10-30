Doğanın sanata dönüştüğü yer! Adana'nın o noktasına giden mest oluyor
Adana'da 'Yirce Kayın Ormanları' sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Doğanın sanata dönüştüğü bölge dronla görüntülenirken gezintiye gelen vatandaşlar ise esintiyle dallarından kopan yaprakları izleyerek günlerini geçirdi.
Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası'nda, 1800 rakımlı Yirce Kayın Ormanı sonbahar renklerine bürüdü. Kayın ormanının yeşilden sarıya, kahverengiden kırmızıya doğada sunduğu renk cümbüşü dikkat çekti. Bölgeye gelen vatandaşlar, sonbaharın yaşattığı görsel şölenin keyfini çıkardı. Çevre illerden Mersin, Osmaniye, Kayseri ve Kahramanmaraş başta olmak üzere bir çok ilden ziyaretçi çeken bölgede doğal güzelliğin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Mersin Tarsus'tan Yirce Kayın Ormanı'na doğa turu ile gelen Emine Arıcı doğanın güzellikleri hep temiz ve bakımlı bulmayı beklediğini kaydetti. Arıcı "Güzel yurdumun güzel yerlerini keşfetmek için geziyoruz. Doğanın renkleri çok güzel. İnşallah bozmayız. Gittiğimiz yerleri kirletiyoruz. Umarım burası bozulmaz. Rabbim burayı çok güzel yaratmış. O'nun sanatını görüyoruz. Muhteşem, güzel bir yer" dedi.
Doğa gezisine çıkan Sultan Yıldırım ise daha önce Bağdaş Yaylası'nı ziyaret ettiğini belirterek, "Burası da çok güzel, şahane" dedi.Doğadaki bu tabloyu eşsiz bulduğunu aktaran Filiz Öz ise ,"Doğanın en muazzam resmi. Renk geçişleri muhteşem. Gıpta ederek geziyoruz. Can Yücel ne demiş, ‘Diğerleri mevsim, sonbahar sanat,' demiş" ifadelerini kullandı.