Doğal ağrı kesici, astım ve bronşit için şifa, iltihapları söküp atıyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor! 2-3 dakika kaynatınca...
Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geliyor, solunum yolu tedavisinde kullanıyor. Doğal ağrı kesici, kilo vermeye yardımcı oluyor, astım ve bronşit sağlığını koruyor, balgam söktürüyor, cildi temizliyor, iltihap söktürücü görevi görüyor, idrar yolları enfeksiyonunu önlüyor, uyku kalitesini artırıyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor… Faydaları saymakla bitmeyen bu besin saç dökülmesine karşı da harika bir tedavi yöntemidir. İşte her derde devam bitkinin bilinmeyen faydaları...
Ebegümeci ülkemizde bol miktarda yetişen şifalı bir bitkidir. Ebegümecinin birçok faydası bulunurken bu faydaları güzellikten sağlığa olarak genelleyebiliriz. Ebegümecinin faydalarından en bilineni mide ağrılarına iyi gelmesidir. Ancak ebegümecinin faydaları yalnızca bununla sınırlı değil. Ebegümecinin faydalarını merak ediyorsanız detaylar yazımızda…
Ebegümeci daha çok meralarda ve yerleşim yerleri dışında bulunan bir bitki olup ülkemizde yemeklerde sık kullanılır. Modern tıp tarafından da bazı ilaçlarda kullanılan ebegümecinin faydaları arasında saç ve cilt sağlığı da önemli bir yere sahiptir. Ebegümecinin faydaları tabii ki yalnızca bunlarla sınırlı değil. Ebegümeci nelere iyi gelir, ebegümecinin faydaları nelerdir yazımızda sizler için paylaşıyoruz…
EBEGÜMECİNİN FAYDALARI
Ebegümecinin insan sağlığı üzerinde oldukça fazla etkisi vardır. Ebegümecinin faydaları arasında yok yok! Ebegümeci kilo vermeye yardımcı olur, mide rahatsızlıklarına iyi gelir, astım ve bronşit sağlığını korur, balgam söktürür, bağırsakları temizler, cildi temizler, iltihap söktürücüdür, idrar yolları enfeksiyonunu önler, uyku kalitenizi artırır, böbrek taşı oluşumunu engeller… Yani ebegümecinin faydaları saymakla bitmiyor.
SAÇ SAĞLIĞINDA EBEGÜMECİ
Ebegümecinin faydaları arasında ilk olarak saç sağlığı geliyor. Saç diplerinizdeki kaşıntı ve aşırı yağlanma için ebegümeci harika bir tedavi yöntemidir. Ebegümeciyi 2-3 dakika kaynatarak saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu uygulama hem parlak ve yumuşacık saçlara sahip olmanızı sağlayacak hem de aşırı yağlanma ve kaşıntıyı gidermeye yardımcı olacaktır. Ebegümeci aynı zamanda saçlarınızın sağlıklı ve hızlı uzamasına da yardımcı olur.
CİLT GÜZELLİĞİNDE EBEGÜMECİ
Ebegümecinin faydaları arasında ikinci sırada cilt sağlığından bahsedelim… Cildinizde şişme, yara, yanık gibi problemler varsa; ebegümeci bitkisini kaynatarak lapa hale getirip, cildinizdeki problemli yerlerin üzerine sürebilirsiniz. Ebegümeci; cildinizin yenilenmesini sağlayacağı ve cildinizdeki hücrelerin bağışıklığını artıracağı için zararlı bölgeleri iyileştirecek bir bitkidir. Elde ettiğiniz ebegümeci lapasını yaralarınız varsa yaralarınızın üzerine de sürebilirsiniz. Ağrınızı hafifletecektir.
Protein ve C vitaminince zengin olan ebegümeci, bağırsağınızın sağlıklı çalışmasına da yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırır ve sindirim sisteminizin rutine dönmesini sağlar. Bağırsak faaliyetlerinizdeki bu hareketlenme kilo vermenizi de sağlayacağından ebegümecinin faydaları arasında kilo vermenin de mümkün olduğundan bahsetmemek olmaz. Tüm bunların yanında iyi bir idrar söktürücü olduğunu da not düşmek isteriz.
SOLUNUM YOLU TEDAVİSİNDE
Ebegümecinin faydaları arasında üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği doktorlar tarafından kabul görülmektedir. Astım, bronşit gibi üst solunum yollarının rahatlatılması için tercih edebileceğiniz doğal bir yöntemdir. Ebegümeci aynı zamanda soğuk algınlığına iyi gelir, bademciklerdeki iltihaplanmaları önler, öksürüğünüzü hafifletir ve balgam söktürücü özelliğe sahiptir…
Solunum yolları için kullanacağınız ebegümeci bitkisini sonbahar aylarında toplamalı, yaprakları ve çiçekleriyle birlikte güneşte kurutmalısınız. Kullanmak istediğiniz zaman günde en fazla 3 bardak ebegümeci çayı tüketebilirsiniz. 1 yemek kaşığı ebegümeci bitkisini 1 bardak suda 15 dakika demlemeye bıraktıktan sonra sağlıkla tüketebilirsiniz.