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Şampiy10Doğal ağrı kesici, astım ve bronşit için şifa, iltihapları söküp atıyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor! 2-3 dakika kaynatınca...
HaberlerŞampiy10 Haberleri Doğal ağrı kesici, astım ve bronşit için şifa, iltihapları söküp atıyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor! 2-3 dakika kaynatınca...
• 23 Nisan 2022 - 10:40 • Son Güncelleme:

Doğal ağrı kesici, astım ve bronşit için şifa, iltihapları söküp atıyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor! 2-3 dakika kaynatınca...

Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geliyor, solunum yolu tedavisinde kullanıyor. Doğal ağrı kesici, kilo vermeye yardımcı oluyor, astım ve bronşit sağlığını koruyor, balgam söktürüyor, cildi temizliyor, iltihap söktürücü görevi görüyor, idrar yolları enfeksiyonunu önlüyor, uyku kalitesini artırıyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor… Faydaları saymakla bitmeyen bu besin saç dökülmesine karşı da harika bir tedavi yöntemidir. İşte her derde devam bitkinin bilinmeyen faydaları...

• 23 Nisan 2022 - 10:40 • Son Güncelleme:
1Doğal ağrı kesici, astım ve bronşit için şifa, iltihapları söküp atıyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor 2-3 dakika kaynatınca...
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Ebegümeci ülkemizde bol miktarda yetişen şifalı bir bitkidir. Ebegümecinin birçok faydası bulunurken bu faydaları güzellikten sağlığa olarak genelleyebiliriz. Ebegümecinin faydalarından en bilineni mide ağrılarına iyi gelmesidir. Ancak ebegümecinin faydaları yalnızca bununla sınırlı değil. Ebegümecinin faydalarını merak ediyorsanız detaylar yazımızda…

2Doğal ağrı kesici, astım ve bronşit için şifa, iltihapları söküp atıyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor 2-3 dakika kaynatınca...

Ebegümeci daha çok meralarda ve yerleşim yerleri dışında bulunan bir bitki olup ülkemizde yemeklerde sık kullanılır. Modern tıp tarafından da bazı ilaçlarda kullanılan ebegümecinin faydaları arasında saç ve cilt sağlığı da önemli bir yere sahiptir. Ebegümecinin faydaları tabii ki yalnızca bunlarla sınırlı değil. Ebegümeci nelere iyi gelir, ebegümecinin faydaları nelerdir yazımızda sizler için paylaşıyoruz…

3EBEGÜMECİNİN FAYDALARI

EBEGÜMECİNİN FAYDALARI

Ebegümecinin insan sağlığı üzerinde oldukça fazla etkisi vardır. Ebegümecinin faydaları arasında yok yok! Ebegümeci kilo vermeye yardımcı olur, mide rahatsızlıklarına iyi gelir, astım ve bronşit sağlığını korur, balgam söktürür, bağırsakları temizler, cildi temizler, iltihap söktürücüdür, idrar yolları enfeksiyonunu önler, uyku kalitenizi artırır, böbrek taşı oluşumunu engeller… Yani ebegümecinin faydaları saymakla bitmiyor.

4SAÇ SAĞLIĞINDA EBEGÜMECİ

SAÇ SAĞLIĞINDA EBEGÜMECİ

Ebegümecinin faydaları arasında ilk olarak saç sağlığı geliyor. Saç diplerinizdeki kaşıntı ve aşırı yağlanma için ebegümeci harika bir tedavi yöntemidir. Ebegümeciyi 2-3 dakika kaynatarak saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu uygulama hem parlak ve yumuşacık saçlara sahip olmanızı sağlayacak hem de aşırı yağlanma ve kaşıntıyı gidermeye yardımcı olacaktır. Ebegümeci aynı zamanda saçlarınızın sağlıklı ve hızlı uzamasına da yardımcı olur.

5CİLT GÜZELLİĞİNDE EBEGÜMECİ

CİLT GÜZELLİĞİNDE EBEGÜMECİ

Ebegümecinin faydaları arasında ikinci sırada cilt sağlığından bahsedelim… Cildinizde şişme, yara, yanık gibi problemler varsa; ebegümeci bitkisini kaynatarak lapa hale getirip, cildinizdeki problemli yerlerin üzerine sürebilirsiniz. Ebegümeci; cildinizin yenilenmesini sağlayacağı ve cildinizdeki hücrelerin bağışıklığını artıracağı için zararlı bölgeleri iyileştirecek bir bitkidir. Elde ettiğiniz ebegümeci lapasını yaralarınız varsa yaralarınızın üzerine de sürebilirsiniz. Ağrınızı hafifletecektir.

6MİDE VE BAĞIRSAK RAHATSIZLIKLARI

MİDE VE BAĞIRSAK RAHATSIZLIKLARI

Doktorlarca özellikle gastrit sorununa iyi geldiği söylenen ebegümeci, mide rahatsızlıklarının dostudur. Mide bulantılarınız ve kusmanız varsa ebegümeci imdadınıza yetişsin! Mide ve bağırsak sağlığınız için ebegümeci bitkisini kaynatarak tüketebilirsiniz.

7Doğal ağrı kesici, astım ve bronşit için şifa, iltihapları söküp atıyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor 2-3 dakika kaynatınca...

Protein ve C vitaminince zengin olan ebegümeci, bağırsağınızın sağlıklı çalışmasına da yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırır ve sindirim sisteminizin rutine dönmesini sağlar. Bağırsak faaliyetlerinizdeki bu hareketlenme kilo vermenizi de sağlayacağından ebegümecinin faydaları arasında kilo vermenin de mümkün olduğundan bahsetmemek olmaz. Tüm bunların yanında iyi bir idrar söktürücü olduğunu da not düşmek isteriz.

8SOLUNUM YOLU TEDAVİSİNDE

SOLUNUM YOLU TEDAVİSİNDE

Ebegümecinin faydaları arasında üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği doktorlar tarafından kabul görülmektedir. Astım, bronşit gibi üst solunum yollarının rahatlatılması için tercih edebileceğiniz doğal bir yöntemdir. Ebegümeci aynı zamanda soğuk algınlığına iyi gelir, bademciklerdeki iltihaplanmaları önler, öksürüğünüzü hafifletir ve balgam söktürücü özelliğe sahiptir…

9Doğal ağrı kesici, astım ve bronşit için şifa, iltihapları söküp atıyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor 2-3 dakika kaynatınca...

Solunum yolları için kullanacağınız ebegümeci bitkisini sonbahar aylarında toplamalı, yaprakları ve çiçekleriyle birlikte güneşte kurutmalısınız. Kullanmak istediğiniz zaman günde en fazla 3 bardak ebegümeci çayı tüketebilirsiniz. 1 yemek kaşığı ebegümeci bitkisini 1 bardak suda 15 dakika demlemeye bıraktıktan sonra sağlıkla tüketebilirsiniz.

10EBEGÜMECİ KULLANIM ŞEKİLLERİ

EBEGÜMECİ KULLANIM ŞEKİLLERİ

Ebegümecinin faydalarından yararlanabilmek için üç çeşit kullanım şekli vardır.

11Doğal ağrı kesici, astım ve bronşit için şifa, iltihapları söküp atıyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor 2-3 dakika kaynatınca...

Lapa: Taze olmak kaydıyla bir kapta bitkinin çiçekleri ve yapraklarını ezin, çok az su ile ısıtılıp vücudunuzu yakmayacak sıcaklığa gelince iyileşmesini istediğiniz bölgeye sürün.

12Doğal ağrı kesici, astım ve bronşit için şifa, iltihapları söküp atıyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor 2-3 dakika kaynatınca...

Çay: Ebegümeci bitkisinin yapraklarını ve çiçeklerini elinizle parçalara ayırın ve 250 ml soğuk suda ara sıra karıştırarak 8-10 saat demlemeye bırakın. Demlendikten sonra süzün ve ısıtarak için.

13Doğal ağrı kesici, astım ve bronşit için şifa, iltihapları söküp atıyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor 2-3 dakika kaynatınca...

Banyo: Ebegümeci bitkisini banyo yaparken de kullanabilirsiniz. 10 gram ebegümeci bitkisini (yaprakları ve çiçekleriyle) 1 litre suda 8 saat bekletin. Daha sonra süzün. Tüm bunları yaptıktan sonra bitkiniz artık banyoda kullanıma hazır. (Milliyet)

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