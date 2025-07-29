Doğada kendiliğinde yetişiyor! Geçim kaynağı oldu, köylüler dağdan toplayıp 1000 TL'ye pazarda satıyor

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Kuşkonmaz toplayan Eşref Kocaer, ürünü bulmanın meşakkatli olduğunu belirtti. Ürüne yörede "dildiren" adını verdiklerini ifade eden Kocaer, "Doğada yetiştiği için tamamen organik. Evimizde sıklıkla tüketiyoruz. Büyük bir demet yabani kuşkonmaz, pazarda 1000 liraya satılıyor." dedi.



Serpil Demirci de yabani kuşkonmazın özellikle soğan ve yumurtayla yapıldığında çok lezzetli olduğunu söyledi.