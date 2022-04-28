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MagazinDoctor Strange'in yıldızı Zara Phythian ve kocasına istismar suçlaması!
HaberlerMagazin Haberleri Doctor Strange'in yıldızı Zara Phythian ve kocasına istismar suçlaması!
• 28 Nisan 2022 - 17:30 • Son Güncelleme:

Doctor Strange'in yıldızı Zara Phythian ve kocasına istismar suçlaması!

Doctor Strange filminde rol alan Zara Phythian ve kocası hakkındaki iddia şoke etti. İddiaya göre Zara Phythian ve kocası 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi ve bu anları kameraya aldı.

• 28 Nisan 2022 - 17:30 • Son Güncelleme:
1Doctor Strangein yıldızı Zara Phythian ve kocasına istismar suçlaması
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Doctor Strange filminde rol alan oyuncu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke’nin 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

2Doctor Strangein yıldızı Zara Phythian ve kocasına istismar suçlaması

Phythian ile eşi yıllar önce kız çocuğunu defalarca istismar etti ve bu olayı kayıt altına altı.

3Doctor Strangein yıldızı Zara Phythian ve kocasına istismar suçlaması

Şu anda bir yetişkin olan taciz kurbanı genç kız polislere, "Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Ama bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Ya da kimseye anlatamıyordum" diye konuştu.

4Doctor Strangein yıldızı Zara Phythian ve kocasına istismar suçlaması

Taciz kurbanı, uğradığı tacizi anlattığı taktirde çiftin kendisine "Kimse sana inanmayacak" dendiğini de sözlerine ekledi.

5Doctor Strangein yıldızı Zara Phythian ve kocasına istismar suçlaması

Mahkemede yer verilen bilgilere göre; 2005 yılında yaşanan olay aralıklarla 2008 yılına kadar sürdü. Olayı soruşturan savcı, tekvando eğitmeni olan Marke’nin çocuğu istismar ettiğini, eşinin de bu sürecin bir parçası olduğunu aktardı.

6Doctor Strangein yıldızı Zara Phythian ve kocasına istismar suçlaması

Kaynak:NTV

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