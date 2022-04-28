• 28 Nisan 2022 - 17:30 • Son Güncelleme:
Doctor Strange'in yıldızı Zara Phythian ve kocasına istismar suçlaması!
Doctor Strange filminde rol alan Zara Phythian ve kocası hakkındaki iddia şoke etti. İddiaya göre Zara Phythian ve kocası 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi ve bu anları kameraya aldı.
• 28 Nisan 2022 - 17:30 • Son Güncelleme:
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Doctor Strange filminde rol alan oyuncu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke’nin 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.
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